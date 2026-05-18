「最強小三」五索背住百億男友約會俄國靚仔畫面曝光 馬清鏗罕有動怒當場發火爆粗
廣告
35歲「五索」鍾睿心與67歲百億富豪馬清鏗拍拖10年、育有4名子女，向來以高調放閃見稱，近日她竟然背住馬生與一名俄羅斯靚仔拍片約會，更主動將片段播給男友睇。馬清鏗即場黑面發火，一句說話令五索自認「今次大鑊」。
五索拍片與俄羅斯靚仔互動兼被壁咚
五索早前在社交平台上載了一段與俄羅斯男子約會的影片，片中可見對方對她作出壁咚動作，場面曖昧。五索其後更主動將該段影片分享給馬清鏗觀看，並全程拍攝馬生睇片時的即時反應。從畫面所見，馬清鏗一見到俄羅斯男子出現已經面色一沉，五索更在片段中配上嬲嬲表情符號，形容馬生已經開始不爽。當片段播到五索要求對方「再介紹多一個靚仔」時，馬清鏗終於忍唔住爆發。
馬清鏗當場發火斥責五索一句話成焦點
面對女友與外國靚仔的親密互動，馬清鏗睇完片後又好氣又好笑，直接笑住鬧五索：「你話Introduce me one more guy，你係咪short㗎你？」語氣中帶住幾分嬲意同無奈。五索見到馬生罕有動怒，亦即時在社交平台留言自嘲：「今次大鑊」，似乎深知自己今次玩得太過火，成功惹怒了百億男友。
五索與馬清鏗相戀10年獲封最強小三
鍾睿心與大生銀行主席馬清鏗的「父女戀」一直備受外界關注，兩人年齡相差32歲，拍拖至今已踏入第10個年頭，期間誕下4名子女。五索去年初高調承認戀情，絲毫不介意被外界冠以「最強小三」稱號，反而愈愛愈高調。她過往曾在自家網上節目中大爆與馬生的私密生活細節，包括對方驚人體力以及自己對感情的開放態度，每次都引起極大迴響。
網民熱議五索膽量驚人有人笑指馬生好EQ
事件曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對五索的膽量感到驚訝，有網民留言表示「五索真係夠膽死，百億男友面前玩嘢」，亦有人笑指馬清鏗EQ極高，「換咗第二個男人早就發晒癲」。另一邊廂，部分網民則認為兩人只是情侶間的日常互動和情趣，「明顯係玩嘢整蠱馬生，睇佢反應咋嘛」，更有人留意到五索每次出招都能引起話題，質疑是刻意製造流量的操作。
資料或影片來源：原文刊於新假期