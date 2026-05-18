「最強小三」五索背住百億男友約會俄國靚仔畫面曝光 馬清鏗罕有動怒當場發火爆粗

35歲「五索」鍾睿心與67歲百億富豪馬清鏗拍拖10年、育有4名子女，向來以高調放閃見稱，近日她竟然背住馬生與一名俄羅斯靚仔拍片約會，更主動將片段播給男友睇。馬清鏗即場黑面發火，一句說話令五索自認「今次大鑊」。