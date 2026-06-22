五索富貴湊仔日常再掀熱議 10年婚外情愈愛愈高調 網民狂追問係咪已坐正
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「最強小三」鍾睿心（五索）與已婚富商馬清鏗的婚外情長跑10年，育有4名子女依然高調放閃無懼外界目光。五索上月更撇下子女遠赴不丹與馬生慶祝生日享受二人世界，回港後隨即分享富貴湊仔日常，一邊歎香檳一邊攬仔瞓覺的畫面令網民再度嘩然。面對外界追問是否已經「坐正」，五索至今保持零回應。
五索深圳五星酒店邊歎香檳邊湊仔瞓覺
五索近日在社交平台分享一段湊仔片段，畫面中她身處深圳香格里拉酒店享用下午茶，桌上擺滿精緻甜品及香檳，而其中一名子女正安靜地躺在她懷中熟睡。五索溫柔地抱住小朋友，輕輕將孩子的腳放平，笑着對鏡頭說：「湊仔最高嘅境界，就係佢瞓着咗嘅時候。」她更配文寫道「他在懷裏 歲月靜好」，盡顯富貴闊太式湊仔生活，完全沒有一般媽媽的狼狽感。
馬清鏗生日二人撇低子女飛不丹慶祝
五索上月被發現撇下4名子女，與馬清鏗遠赴不丹享受二人世界兼慶祝生日。從五索社交平台流出的片段可見，馬生抱着小朋友與五索一起唱生日歌，全程面露笑容十分高興，場面溫馨如一家人。有眼尖網民更指出片段中疑似見到五索雙親在場，意味着雙方家長早已認可這段關係，令外界對五索的「地位」有更多聯想。
婚外情維持10年誕4子女愈愛愈高調
鍾睿心與大生銀行主席馬清鏗的婚外情早已是公開秘密，兩人相戀10年間誕下4名子女。五索近年愈來愈高調，不但頻繁在社交平台分享與馬生的互動片段，更多次展示其富貴生活日常，由名牌手袋到五星級酒店下午茶，完全不避嫌。她更被網民封為「最強小三」，皆因她不但未有低調行事，反而主動在網上放閃，態度之大膽在圈中極為罕見。
網民追問是否已經坐正五索全程零回應
五索多次高調放閃的舉動引來大批網民熱議，不少人在其帖文下留言追問「係咪已經坐正？」、「馬生生日都係同你過，仲唔係正印？」等尖銳問題。有網民分析指馬清鏗生日選擇與五索一家度過，加上疑似獲得女方家長認可，種種跡象都指向五索地位已有所提升。然而面對排山倒海的追問，五索一概不回應，繼續我行我素地分享日常生活片段，這種「已讀不回」的態度反而令網民更加好奇。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期