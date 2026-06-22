五索富貴湊仔日常再掀熱議 10年婚外情愈愛愈高調 網民狂追問係咪已坐正

「最強小三」鍾睿心（五索）與已婚富商馬清鏗的婚外情長跑10年，育有4名子女依然高調放閃無懼外界目光。五索上月更撇下子女遠赴不丹與馬生慶祝生日享受二人世界，回港後隨即分享富貴湊仔日常，一邊歎香檳一邊攬仔瞓覺的畫面令網民再度嘩然。面對外界追問是否已經「坐正」，五索至今保持零回應。