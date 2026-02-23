無綫小花鏤空旗袍騷蛇腰惹熱議 自爆遭親友質疑係「高檔雞」感無力

無綫小花鍾翠詩（Tracy）近日在社交平台分享一輯農曆新年靚相，身穿紅色鏤空旗袍盡顯蛇腰身材，前胸密實但後背挖空設計露出白滑美背，性感造型引來網民大讚身材好。然而，這位26歲前港姐參選者背後卻有著不為人知的辛酸故事，自從踏入娛樂圈後便遭到親友質疑，更被指是「高檔雞」，令她一度感到無力和難受。