無綫小花鏤空旗袍騷蛇腰惹熱議 自爆遭親友質疑係「高檔雞」感無力
無綫小花鍾翠詩（Tracy）近日在社交平台分享一輯農曆新年靚相，身穿紅色鏤空旗袍盡顯蛇腰身材，前胸密實但後背挖空設計露出白滑美背，性感造型引來網民大讚身材好。然而，這位26歲前港姐參選者背後卻有著不為人知的辛酸故事，自從踏入娛樂圈後便遭到親友質疑，更被指是「高檔雞」，令她一度感到無力和難受。
鍾翠詩旗袍造型引熱議 後背風光超煞食
適逢農曆新年，鍾翠詩在中式庭園內拍攝一輯賀年靚相，身穿紅色貼身旗袍，身側鏤空設計盡顯身形曲線美。最吸睛的是旗袍前胸看似密實，但後背竟另有風光，挖空珠鍊設計延伸至後腰位置，露出白滑美背，增添性感魅力，十分煞食。不少網民看後都大讚她身材好，更祝賀她新一年大紅大紫，可見其人氣持續高企。
親友質疑入行動機 被指貪慕虛榮做高檔雞
然而，表面風光的背後，鍾翠詩卻承受著來自親友的質疑和閒言閒語。她在接受訪問時透露，自從加入娛樂圈後便遭到親戚朋友的冷嘲熱諷，心感難受。她表示：「佢哋會話我入娛樂圈係貪慕虛榮，又會話我係高檔雞，要做一啲唔正經事，先有工作機會，當時聽到係會唔開心。」這些刺耳的話語令她感到相當困擾，特別是當她在社交平台分享性感照片時，家人更是不理解她的做法。
解釋無效感無力 堅持初心證明自己
面對親友的誤解，鍾翠詩曾嘗試向他們解釋，但最終發現無論如何解釋都無法改變他們對娛樂圈的既定看法，令她產生一種深深的無力感。她坦言：「自己曾經想向佢哋解釋，但我係明白到無論我點同佢哋解釋，都唔會改變到佢哋對娛樂圈一貫嘅睇法，變咗自己會有一種無力感。」儘管如此，她仍然堅持初心，希望有一天能夠證明自己的清白和專業。
溫哥華華姐亞軍出身 TVB賞識簽約成藝人
回顧鍾翠詩的入行經歷，她在2023年參加「溫哥華華裔小姐競選」奪得亞軍及「最上鏡小姐」兩個獎項，奠定其選美資歷。2024年返港參選《香港小姐競選2024》雖然十強止步，但憑著健康形象、優秀學歷及傳理背景獲TVB賞識並簽約成為旗下藝人，火速被安排在TVB娛樂新聞台《娛樂新聞報道》擔任外景主持。她更在《萬千星輝賀台慶2024》中幸運抽中總值逾43萬港元的終極大獎，成為近年最矚目的「落選港姐」之一。
網民力撐身材好 祝願新年大紅大紫
儘管面對親友質疑，但鍾翠詩在網上卻獲得大量支持。她的農曆新年旗袍造型獲得網民一致好評，紛紛留言大讚她身材好，更祝賀她新一年大紅大紫。
圖片來源：IG@_tracychung、ig@_tracychung、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期