25歲落選港姐曬世界級泳照超震撼 IG勁識做獲封TVB新晉「咪神」

25歲鍾翠詩（Tracy）去年參選港姐後入行，並獲安排擔任TVB娛樂新聞台主持。雖然鍾翠詩決賽當晚10強止步，不過就憑住姣好身材，經常成為網民熱議的焦點。近日鍾翠詩就再度於社交平台曬出世界級泳照，大派福利掀起網民熱議！

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