25歲落選港姐曬世界級泳照超震撼 IG勁識做獲封TVB新晉「咪神」
鍾翠詩曬世界級泳照超震撼
鍾翠詩泳照傲人上圍震撼網民，她在照片中大方展現魔鬼身材，迫爆比堅尼泳衣的視覺效果極具衝擊力，網民紛紛留言讚嘆，驚嘆其完美身形。這些泳照不僅展示了她自信的一面，也進一步鞏固了她在粉絲心中的「女神」地位。
鍾翠詩做主持一樣搶fo
田啟文上月出席「新光黃埔」簽約儀式時，唔少媒體都有到場採訪，而鍾翠詩當日就代表TVB娛樂新聞台現身。身穿灰色貼身衫示人嘅鍾翠詩除咗大騷纖腰之外，傲人上圍更係擋都擋唔住，搞到唔少網民都錯fo表示完全唔知田啟文講緊咩！
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重溫鍾翠詩台慶贏大獎黃金畫面
除了令人羨慕的身材，鍾翠詩的運氣同樣令人矚目。去年在《萬千星輝賀台慶》活動中，她幸運抽中價值43萬元的銀行存款大獎，成為全場焦點。當時，司儀之一的麥美恩更熱情擁抱她，場面一度成為網民熱話，堪稱「台慶大抽獎被麥美恩胸壓」的經典時刻。
TVB台慶全晚最高潮環節當然是壓軸大抽獎環節，「終極大獎」最後由落選港姐鍾翠詩奪得43萬免找數簽帳額，而麥美恩又上前抱抱兼送「肉嘴」，黃金畫面再現！另一方面，馮顯藝抽到來回機票，蔡潔獲得電動車。
港姐2024 | 24歲鍾翠詩背景起底 159cm 溫哥華名校畢業
現年24歲的12號佳麗鍾翠詩（Tracy）身高159cm，在西門菲沙大學傳理、藝術與科技學院主修傳理學，並在去年6月畢業。樣靚身材好的鍾翠詩，上個月同師姐馮盈盈及麥美恩（Mayanne）一起到塞班島拍攝外景時，毫不吝惜好身材，穿上性感三點式大派福利，令一班網民大飽眼福！
去年溫哥華華姐亞軍出身
Tracy在2010年到溫哥華旅遊和探親後，因為喜歡當地的生活環境和文化，所以決定到溫哥華升學。Tracy除了在溫哥華西門菲沙大學畢業，更在去年參加《溫哥華華裔小姐競選》，最後更獲得亞軍和最上鏡小姐兩個大獎。當被問到以華姐亞軍的身份再次參加港姐一事，Tracy就指：「我覺得我係有啲優勢，因為我喺溫哥華參加華裔小姐時接受過專業的訓練，令我參加港姐嘅時候，可以再運用呢啲技巧，可以令我更加有自信、發揮得更加好。」
網民曾睇好入硬三甲
不少網民都認為Tracy回應得大方又得體，加上Tracy外形姣好，網民們都睇好Tracy一定入三甲：「呢個坐亞望冠啦，佢港姐拎最上鏡小姐機會都好大，唯一缺點矮左d」「未必係最靚但一定會係三甲」「呢位唔錯，土生土長香港女仔， 有資格做香港小姐。」「呢個三甲必入，又叻又靚，談吐得體」「Tracy依家係屋企可能已經係度寫緊”Why I’m proud to be a woman” essay 論文同埋準備緊Top 5 speech 了吧？」等。