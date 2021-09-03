鍾舒漫 陳潔玲防疫產品糾紛結案 敗訴陳潔玲審裁處外粗暴騎劫訪問 被斥冇禮貌

鍾舒漫（Sherman）和陳潔玲合資的防疫產品生意發生金錢糾紛，今日（3日）在小額審裁處終於有定案，鍾舒漫獲得勝訴，離開時鍾舒漫在妹妹鍾舒祺陪同一起接受傳媒訪問，卻遭陳潔玲粗暴騎劫，懶理被斥冇禮貌，趕極唔走儼如個人騷講不停﹗

文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》直播截圖