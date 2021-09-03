鍾舒漫 陳潔玲防疫產品糾紛結案 敗訴陳潔玲審裁處外粗暴騎劫訪問 被斥冇禮貌
鍾舒漫（Sherman）和陳潔玲合資的防疫產品生意發生金錢糾紛，今日（3日）在小額審裁處終於有定案，鍾舒漫獲得勝訴，離開時鍾舒漫在妹妹鍾舒祺陪同一起接受傳媒訪問，卻遭陳潔玲粗暴騎劫，懶理被斥冇禮貌，趕極唔走儼如個人騷講不停﹗
文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》直播截圖
文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》直播截圖
鍾舒漫（Sherman）和前港姐陳潔玲合資的防疫產品生意發生金錢糾紛，鍾舒漫入稟追討對方4萬元，期間不時隔空爆罵戰﹗擾攘一年，今日（3日）鍾舒漫和陳潔玲就案件在小額錢債審裁處進行裁決，最後判鍾舒漫勝訴﹗陳潔玲被指違反拆夥協議需付對方43,560款項及1,183元訟費予鍾舒漫﹗ 鍾舒漫離開時在妹妹鍾舒祺陪同接受訪問，Sherman被問到心情時表示：「為單咁小嘅事搞成年，其實單嘢係簡單嘅，我不嬲都有信心嘅﹗但周邊發生咗好多戲劇性嘅事令全家都好攰，我希望件事真係完﹗」並指不會怕咗再與人合作搞生意，只要小心便可﹗不過，呢個時候被判敗訴的陳潔玲和老公突然出現，並攝入鏡﹗
陳潔玲突然在後面出現並揮手問：「可唔可以一齊訪問？」鍾舒祺斷言拒絕，Sherman亦話：「唔使﹗唔好呀﹗」陳潔玲冇理會夾硬攝位兼自說自話，鍾舒祺話：「你真係唔受歡迎呀唔該﹗你知唔知你好冇禮貌？畀我哋做晒先啦﹗」陳潔玲對住鏡頭話：「對唔住對唔住﹗因為呢，我都想快啲講埋佢，頭先個判決，我終於都明原來我係違犯咗個協議嘅﹗」
陳潔玲又指一直願意承擔責任及賠償，但鍾舒漫男友拒絕和解，「唔上訴喇，個銀碼好細，幾萬蚊嘅啫，唔想一件咁細嘅事演變成仇恨。」此時，鍾舒漫姊妹已先行離開企在老遠，陳潔玲繼續發表，而老公攝上前傍實，陳潔玲一輪嘴話：「鍾小姐，過去一年大家互相傷害到此為止，過去我情緒比較波動，亦受佢哋嘅影響，我EQ脾氣唔好，鬧過佢哋，佢哋都傷害咗我，唔好嗌交喇，有造成任何傷害，我好願意同佢講抱歉﹗」
鍾舒漫等陳潔玲做完訪問後才應邀歸位繼續，對被陳潔玲騎劫訪問，Sherman指真係估佢唔到，問到會否接受對方道歉時，她則說：「如果佢真心道歉我會接受，希望佢將來唔好咁做人﹗佢同外界講話我騷擾佢，其實係冇，我哋一直好被動﹗」Sherman又指賠償金額不是重點，就算法官兩次要求和解，她都不肯罷休，因為只是想討回公道公義﹗