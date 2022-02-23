鍾鎮濤大女肚凸凸惹懷孕疑雲 鍾嘉晴急辟謠：自己還是個小寶寶
鍾鎮濤近年專注在內地發展，更已經搬到上海居住。他日前在微博上載到遼寧大孤山旅遊的照片，而大女鍾嘉晴（Chloe）亦有份出鏡，相中所見雖然Chloe穿上黑色大褸，但仍驚見腹部明顯隆起，即惹來懷孕疑雲。
大女肚凸凸惹懷孕疑雲
鍾鎮濤近年專注在內地發展，是內地綜藝節目的常客，更已經搬到上海居住。日前鍾鎮濤在微博上載一系列到遼寧大孤山的照片，由於當地非常嚴寒，他亦笑言連鼻涕都凍到結冰。而他的大女鍾嘉晴（Chloe）亦有份出鏡，相中所見雖然Chloe穿上黑色大褸，但驚見腹部卻明顯隆起，即惹來不少網民留言猜測大女懷孕了：「要當姥爺了」、「大女兒二十幾歲到了要寶寶的年紀了」、「懷孕了？」等等。
鍾嘉晴澄清：自己還是個小寶寶
對於惹來懷孕疑雲，鍾嘉晴急急親自回覆網民，指稱只是光線問題，及後索性在自己微博出文否認懷孕：「說甚麼寶寶呢？我自己還是個小寶寶，老爸發我照片都不給我審核的。」其實鍾鎮濤與前妻章小蕙所生的Chloe，遺傳了章小蕙的大眼，嬌俏可人，由於一直跟着爸爸一起生活，照顧Chloe的責任就落在繼母范姜身上，而這些年來二人母女感情深厚，Chloe亦曾在內地真人騷《媽媽，你真好看》真情剖白，感激范姜的照顧及無私付出自己的青春：「你們也聽過我的故事，我媽媽她不是我的親生媽媽……我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候，是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做…現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是二十加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]鍾鎮濤、[email protected]、芒果TV《媽媽，你真好看》截圖、[email protected]鍾嘉晴克洛伊小蜜蜂
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