71歲鍾鎮濤澳牛「打尖」被公審 網民反應兩極 大爆店鋪另有「特別安排」
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香港知名藝人鍾鎮濤近日被網民指在熱門餐廳澳洲牛奶公司（簡稱澳牛）「打尖」，引起網民議論！
鍾鎮濤「打尖」惹網民熱議
據網民所述︰「原來澳牛是可以插隊的。五一排隊吃澳牛，突然有個男人帶著兩個小妹妹走到前面：三個人，可唔可以安排下？好熟悉的聲音，抬頭一看是鍾鎮濤。其實當時安排座位的伙記走開了，他好像在對空氣說話，不過，澳牛沒有當他是空氣，真的很快安排了他入座。」。
此舉引起在場排隊顧客的注意，有人拍下了鍾鎮濤在餐廳外的照片，並上傳至社交媒體。對於鍾鎮濤的「打尖」行為，網民反應兩極。
網民反駁：茶樓熟客都打尖拎台
另一方面，有網民認為「明星係咁架啦」「B哥哥係話可摸耳安排下，係請問唔係命令，澳牛又肯安排，所以唔算打尖。」「餐廳比就得架啦」「茶樓日日有熟客同個部長熟都打尖拎台啦」「有咩問題 間鋪鍾意既到排到你時 唔做你生意都得啦」「平心而論，一隻手掌拍唔響嘅」
網民大爆澳牛有「特別安排」
有網民指出，澳牛一向對老年人和孕婦提供優先安排，認為對於某些特殊群體，這樣的安排是合理的。他們提到，老年人可能無法長時間站立排隊，因此應該給予一定的照顧。
對於餐廳的快速出餐和用餐時間，有網民認為這可以作為打尖行為的一種緩解。他們指出，澳牛的高效率確保了即使有人打尖，也不會對其他顧客造成太大的等待時間。此外，澳牛因其高人氣而經常出現長龍，顯示出即便有打尖情況發生，餐廳也不愁沒有生意。
圖片來源：網上圖片、Facebook@澳洲牛奶公司、小紅書@黛西美食吃不停