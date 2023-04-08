鍾鎮濤18歲女解放中門大開登場 造型百變火辣衣著成焦點

現年70歲的鍾鎮濤（阿B）育有4名子女，其中與現任老婆范姜素貞所生的女兒鍾懿（Blythe）今年已18歲，甜美的外表及超高學歷令她成功躋身「最強星二代」。去年10月鍾懿遠赴英國名校電影系進修，鍾鎮濤當時亦不捨表示：「國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己」。而Blythe顯然非常適應外國生活，除了夜生活豐富之外，最近更大曬超Deep V「谷胸」照，身材越來越成熟。