鍾鎮濤 鍾懿

鍾鎮濤18歲女解放中門大開登場 造型百變火辣衣著成焦點

最新娛聞
東方新地

廣告

現年70歲的鍾鎮濤（阿B）育有4名子女，其中與現任老婆范姜素貞所生的女兒鍾懿（Blythe）今年已18歲，甜美的外表及超高學歷令她成功躋身「最強星二代」。去年10月鍾懿遠赴英國名校電影系進修，鍾鎮濤當時亦不捨表示：「國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己」。而Blythe顯然非常適應外國生活，除了夜生活豐富之外，最近更大曬超Deep V「谷胸」照，身材越來越成熟。

鍾鎮濤 鍾懿 Blythe去年獲英國4間院校取錄，被阿B視作全家人的驕傲。
Blythe去年獲英國4間院校取錄，被阿B視作全家人的驕傲。（圖片來源：[email protected]_fan_fanchiang）
鍾鎮濤 鍾懿 Blythe越大越索，身材盡得媽媽范姜素貞優秀基因遺傳，樣貌同爸爸都好似樣。
Blythe越大越索，身材盡得媽媽范姜素貞優秀基因遺傳，樣貌同爸爸都好似樣。（圖片來源：[email protected]

音樂小公主變性感ABC

Blythe自小已表現出極高的音樂天賦，曾年僅13歲便登上紅館自彈自唱，與爸爸父女檔上陣表演，還推出合唱歌《閃閃星辰》。她亦曾與妹妹鍾幗跟爸爸上《博愛歡樂傳萬家》獻唱籌款，她曾揚言大個要做明星，可以說自小就很有表演慾。沒想到一轉眼女大十八變，當年的baby fat小妹妹搖身一變亭亭玉立，近日她火爆的衣著便惹來不少注目，高尺度打扮大騷美胸。

鍾鎮濤 鍾懿 Blythe經常與爸爸孖住登台大展歌喉，自小已經不會怯場。
Blythe經常與爸爸孖住登台大展歌喉，自小已經不會怯場。（圖片來源：微博@鍾鎮濤）
鍾鎮濤 鍾懿 Blythe 18歲生日會驚艷網民，榮登「最美星二代」之一。
Blythe 18歲生日會驚艷網民，榮登「最美星二代」之一。（圖片來源：微博@鍾鎮濤）
鍾鎮濤 鍾懿 她近日大曬吸睛上圍，可能是赴英留學後被自由奔放的氣氛感染。
她近日大曬吸睛上圍，可能是赴英留學後被自由奔放的氣氛感染。（圖片來源：[email protected]
鍾鎮濤 鍾懿 Blythe與家人開心慶祝17歲生日，衣著越來越大尺度，好在家人十分開明並不介懷。
Blythe與家人開心慶祝17歲生日，衣著越來越大尺度，好在家人十分開明並不介懷。（圖片來源：微博@鍾鎮濤）
鍾鎮濤 鍾懿 她曾大方穿比堅尼曾遊船河，當時也激起一陣熱話。
她曾大方穿比堅尼曾遊船河，當時也激起一陣熱話。（圖片來源：[email protected]
鍾鎮濤 鍾懿 Blythe盡得父母優良基因，毫不掩飾漏斗身材。
Blythe盡得父母優良基因，毫不掩飾漏斗身材。（圖片來源：[email protected]
鍾鎮濤 鍾懿 Blythe自小熱愛音樂，曾希望到倫敦進修音樂，雖然最後選擇了電影。
Blythe自小熱愛音樂，曾希望到倫敦進修音樂，雖然最後選擇了電影。（圖片來源：微博@鍾鎮濤）

獲英國四間名校取錄美貌與智慧並重

鍾懿升讀大學後修讀與電影相關課程，她曾得到King’s College London、 the University of London、 the University of Manchester及London Film Academy四間院校的名額，令阿B在微博上大肆炫耀：「鍾懿讓我太開心！太值得驕傲了！我們一家人凡爾賽到不成的#王的女人#」，意思是寶貝女讓他們家人忍不住周圍曬命，雖然要離開自己，卻成為了幸福的煩惱。

鍾鎮濤 鍾懿 她在媽媽陪同下到歐洲升學，二人先到巴黎旅遊觀光，情同姐妹。
她在媽媽陪同下到歐洲升學，二人先到巴黎旅遊觀光，情同姐妹。（圖片來源：[email protected]_fan_fanchiang）
鍾鎮濤 鍾懿 媽媽曾為女兒留學在飛機上喊到暈：「從她出生後，最不敢想像的就是今天。」
媽媽曾為女兒留學在飛機上喊到暈：「從她出生後，最不敢想像的就是今天。」（圖片來源：[email protected]_fan_fanchiang）
鍾鎮濤 鍾懿 鍾懿遺傳媽媽超級長腿，她曾表示有意進入娛樂圈。
鍾懿遺傳媽媽超級長腿，她曾表示有意進入娛樂圈。（圖片來源：[email protected]

同父異母姐姐鍾嘉晴英國遭詐騙

鍾鎮濤有三女一子，分別是與現任太太范姜素貞所生的兩個女（鍾懿和鍾幗），以及與前妻章小蕙所生的一仔一女（鍾嘉浚和鍾嘉晴），其中鍾嘉浚跟隨章小蕙到美國生活，鍾嘉晴（Chloe）則與父親和范姜素貞同住，而且感情相當要好。她亦於去年抵達倫敦，更自爆遭遇電話詐騙嚇到喊，並向大家呼籲千萬不要接陌生電話：「前幾天接到自稱中國駐英大使館的電話，讓我去領一份重要檔……人員問了我姓名身份證號（我當時太好奇沒多想就給了我個人資料）。」

鍾鎮濤 鍾懿 大家姐Chloe曾在倫敦遇到電話詐騙，未知是否有搵妹妹呢。
大家姐Chloe曾在倫敦遇到電話詐騙，未知是否有搵妹妹呢。（圖片來源：[email protected]
鍾鎮濤 鍾懿 Chloe與兩姊妹雖然同父異母，但一家人感情深厚，血濃於水，曾一起慶祝范姜素貞生日。
Chloe與兩姊妹雖然同父異母，但一家人感情深厚，血濃於水，曾一起慶祝范姜素貞生日。（圖片來源：[email protected]
鍾鎮濤 鍾懿 曾有傳2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜素貞爆發矛盾，兒女選擇支持繼母。
曾有傳2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜素貞爆發矛盾，兒女選擇支持繼母。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]，微博@鍾鎮濤，[email protected]_fan_fanchian

讀者留言

熱門文章

 