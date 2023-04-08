鍾鎮濤18歲女解放中門大開登場 造型百變火辣衣著成焦點
廣告
現年70歲的鍾鎮濤（阿B）育有4名子女，其中與現任老婆范姜素貞所生的女兒鍾懿（Blythe）今年已18歲，甜美的外表及超高學歷令她成功躋身「最強星二代」。去年10月鍾懿遠赴英國名校電影系進修，鍾鎮濤當時亦不捨表示：「國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己」。而Blythe顯然非常適應外國生活，除了夜生活豐富之外，最近更大曬超Deep V「谷胸」照，身材越來越成熟。
音樂小公主變性感ABC
Blythe自小已表現出極高的音樂天賦，曾年僅13歲便登上紅館自彈自唱，與爸爸父女檔上陣表演，還推出合唱歌《閃閃星辰》。她亦曾與妹妹鍾幗跟爸爸上《博愛歡樂傳萬家》獻唱籌款，她曾揚言大個要做明星，可以說自小就很有表演慾。沒想到一轉眼女大十八變，當年的baby fat小妹妹搖身一變亭亭玉立，近日她火爆的衣著便惹來不少注目，高尺度打扮大騷美胸。
獲英國四間名校取錄美貌與智慧並重
鍾懿升讀大學後修讀與電影相關課程，她曾得到King’s College London、 the University of London、 the University of Manchester及London Film Academy四間院校的名額，令阿B在微博上大肆炫耀：「鍾懿讓我太開心！太值得驕傲了！我們一家人凡爾賽到不成的#王的女人#」，意思是寶貝女讓他們家人忍不住周圍曬命，雖然要離開自己，卻成為了幸福的煩惱。
同父異母姐姐鍾嘉晴英國遭詐騙
鍾鎮濤有三女一子，分別是與現任太太范姜素貞所生的兩個女（鍾懿和鍾幗），以及與前妻章小蕙所生的一仔一女（鍾嘉浚和鍾嘉晴），其中鍾嘉浚跟隨章小蕙到美國生活，鍾嘉晴（Chloe）則與父親和范姜素貞同住，而且感情相當要好。她亦於去年抵達倫敦，更自爆遭遇電話詐騙嚇到喊，並向大家呼籲千萬不要接陌生電話：「前幾天接到自稱中國駐英大使館的電話，讓我去領一份重要檔……人員問了我姓名身份證號（我當時太好奇沒多想就給了我個人資料）。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]，[email protected]，微博@鍾鎮濤，[email protected]_fan_fanchian