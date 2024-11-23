金馬獎影后︱鍾雪瑩力壓勁敵首奪殊榮 附得獎感言 背景起底
29歲鍾雪瑩力壓勁敵首封金馬影后
兩度獲提名金馬影后的鍾雪瑩，今次終於憑《看我今天怎麼說》力壓夏于喬、吳君如 、區嘉雯和張艾嘉等多位勁敵，成功獲得金馬影后。鍾雪瑩一上台就自我介紹為「喜歡電影的人」，並特別用手語表達對香港聾人的感激：「謝謝所有幫過我們的聾人朋友，因為電影是關於香港聾人和香港聾人的文化，如果沒有你們的幫忙，我們可能就不能完成這部電影了，謝謝你們」。鍾雪瑩亦表示感激所有在演藝路幫助過自己的人：「他們在我自己不知道能不能的時候，給了我一個機會，包容我的魯莽和衝撞。」
得獎感言超感人
最後鍾雪瑩亦憑自己在戲中的角色，寄語每一位觀眾：
「感覺自己在不適應之中，在黑暗之中，每天在眼淚之中，或者身體很不舒服，每天要來往醫院的，或者在小小的房間裡仰望天空的每一位，希望你們緊握心中的小光團，那一個心動的時刻，因為它會一直一直的引領著你，帶你到從來沒有想到可以到的夢幻世界。」
鍾雪瑩 《看我今天怎麼說》演聽障女孩
鍾雪瑩去年已憑電影《填詞L》入圍過金馬影后，今次她再度以電影《看我今天怎麼說》挑戰影后寶座，這部電影由《狂舞派》導演黃修平執導，片中鍾雪瑩飾演一名戴著人工耳蝸的聽障女孩，演出頗有難度，除了要學手語，還得揣摩聽障者說話的獨特發音共鳴，同片男主角游學修也入圍了今屆金馬影帝。
鍾雪瑩903 DJ出身 多套作品均獲外界激讚
鍾雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，曾是商業電台903的DJ，在2010年更參加過亞視的《亞洲星光大道3》。鍾雪瑩在2020年3月才離職903後，全力進軍演藝界，她亦是填詞人。轉數快有口才的鍾雪瑩近年愛上演戲，有份拍吳君如主演的電影《媽媽的神奇小子》以及ViuTV電視劇《教束》》。在2018年陸續出演各種電影，包括《狂舞派3》、《殺出個黃昏》以及《媽媽的神奇小子》等，在去年更憑《填詞L》角逐金馬影后和金像獎影后。
內地演員張志勇勇奪金馬獎影帝
來自內地的張志勇憑《漂亮朋友》成功打敗游學修、有台灣本土的張震和喜翔和來自泰國的Wanlop RUNGKUMJAD，成功勇奪金馬獎影帝寶座。不過張志勇本人並未未有出席頒獎典禮，由導演耿軍代為領獎並且代為發表感言。
張志勇 《漂亮朋友》 演中年出櫃同志
來自內地的張志勇在電影《漂亮朋友》中飾演一名中年出櫃的同志，這部黑白電影被金馬獎執委會執行長聞天祥譽為「華語同志電影天花板」，並一連入圍了金馬最佳劇情片、導演、男主角、原著劇本、攝影、原創電影音樂、原創電影歌曲、剪輯共8個獎項，張志勇更獲讚成功刻畫了小人物的幽默與無奈，既寫實又詼諧，表現令人眼前一亮，有機會成為繼2018年徐崢後再一位奪得金馬影帝的內地演員。