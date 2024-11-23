金馬獎影后︱鍾雪瑩力壓勁敵首奪殊榮 附得獎感言 背景起底

《第61屆金馬獎頒獎典禮》在11月23日在臺北流行音樂中心舉行，今年有多位香港演員入圍金馬最佳男主角和最佳女主角，包括游學修、鍾雪瑩、吳君如和區嘉雯。雖然游學修無緣影帝寶座，但女主角成功由香港演員鍾雪瑩獲得。

