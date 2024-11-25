鍾雪瑩封金馬影后 特別「多謝艾粒」原來有段故少爺占當奴發文祝賀
鍾雪瑩封金馬影后 少爺占當奴齊發合照祝賀
29歲的鍾雪瑩在週六封金馬獎影后，在台上致辭時有特別感謝艾粒。少爺占和當奴在事後分別上傳了與鍾雪瑩的兒時合照，並發文祝賀。少爺占就寫道：「係你啦，你八歲個年已經話你未來係影后」；而當奴就感性表示：「恭喜呢個𡃁妹 佢證明到，就算細細個，只要有夢想，總有一日可以達成！未來影后來到嘞！鍾雪！」
網民倍感欣慰：好感動
不少網民都在兩人的貼文下留言，表示非常感動鐘雪瑩有特別在台上感謝艾粒：「多謝鍾雪多謝艾粒，好感動」、「當年聽你地好喜歡雪，見到雪攞影后好開心！睇完903籃球賽，睇到個結果好開心！好興奮！」、「仲記得鍾雪喺你哋既節目聖艾粒夜校做intern，講嘢好夠膽，好伶俐 ，好似尋日既事咁 。嗰時已經好buy 佢 。」、「可以兌現當年嘅「承諾」，真係好感動」等。
「多謝艾粒」原來有段故
原來鍾雪瑩早年在商台903擔任DJ時，曾經同艾粒多次合作，並曾經參與過《嘻呵哈嘿》及《聖艾粒忌廉夜校》等艾粒節目，所以三人都感情好好。即使艾粒現時電台開咪，都時不時提起鍾雪瑩，更以「未來影后」稱呼她，如今係時候要改口做金馬影后了！
29歲鍾雪瑩力壓勁敵首封金馬影后
兩度獲提名金馬影后的鍾雪瑩，今次終於憑《看我今天怎麼說》力壓夏于喬、吳君如 、區嘉雯和張艾嘉等多位勁敵，成功獲得金馬影后。鍾雪瑩一上台就自我介紹為「喜歡電影的人」，並特別用手語表達對香港聾人的感激：「謝謝所有幫過我們的聾人朋友，因為電影是關於香港聾人和香港聾人的文化，如果沒有你們的幫忙，我們可能就不能完成這部電影了，謝謝你們」。鍾雪瑩亦表示感激所有在演藝路幫助過自己的人：「他們在我自己不知道能不能的時候，給了我一個機會，包容我的魯莽和衝撞。」
得獎感言超感人
最後鍾雪瑩亦憑自己在戲中的角色，寄語每一位觀眾：
「感覺自己在不適應之中，在黑暗之中，每天在眼淚之中，或者身體很不舒服，每天要來往醫院的，或者在小小的房間裡仰望天空的每一位，希望你們緊握心中的小光團，那一個心動的時刻，因為它會一直一直的引領著你，帶你到從來沒有想到可以到的夢幻世界。」
鍾雪瑩 《看我今天怎麼說》演聽障女孩
鍾雪瑩去年已憑電影《填詞L》入圍過金馬影后，今次她再度以電影《看我今天怎麼說》挑戰影后寶座，這部電影由《狂舞派》導演黃修平執導，片中鍾雪瑩飾演一名戴著人工耳蝸的聽障女孩，演出頗有難度，除了要學手語，還得揣摩聽障者說話的獨特發音共鳴，同片男主角游學修也入圍了今屆金馬影帝。
鍾雪瑩903 DJ出身 多套作品均獲外界激讚
鍾雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，曾是商業電台903的DJ，在2010年更參加過亞視的《亞洲星光大道3》。鍾雪瑩在2020年3月才離職903後，全力進軍演藝界，她亦是填詞人。轉數快有口才的鍾雪瑩近年愛上演戲，有份拍吳君如主演的電影《媽媽的神奇小子》以及ViuTV電視劇《教束》》。在2018年陸續出演各種電影，包括《狂舞派3》、《殺出個黃昏》以及《媽媽的神奇小子》等，在去年更憑《填詞L》角逐金馬影后和金像獎影后。