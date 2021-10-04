鍾麗緹23歲大女Yasmine選溫哥華小姐 隨時對戰港姐冠軍宋宛穎

鍾麗緹大女Yasmine（張敏鈞）盡得媽媽真傳，由細靚到大，原來她最近參加了溫哥華華裔小姐選舉，並已晉身八強，當選的話，將有機會明年返港對戰今屆香港小姐冠軍宋宛穎，照抄媽媽鍾麗緹入行之路﹗

文：東方新地｜圖：Yasmine張敏鈞IG、鍾麗緹微博