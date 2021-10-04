1ee116cb-30fc-4822-a792-e3707f295130

鍾麗緹23歲大女Yasmine選溫哥華小姐 隨時對戰港姐冠軍宋宛穎

最新娛聞
撰文：東方新地

鍾麗緹大女Yasmine（張敏鈞）盡得媽媽真傳，由細靚到大，原來她最近參加了溫哥華華裔小姐選舉，並已晉身八強，當選的話，將有機會明年返港對戰今屆香港小姐冠軍宋宛穎，照抄媽媽鍾麗緹入行之路﹗
文：東方新地｜圖：Yasmine張敏鈞IG、鍾麗緹微博

鍾麗緹大女Yasmine盡得優良基因

90年代性感女神鍾麗緹（Christy）與首任丈夫誕下女兒Yasmine（張敏鈞）擁有媽媽的優良基因，母女同樣有選美夢，鍾麗緹於 93年奪得國際華裔小姐冠軍而加入娛樂圈﹗現身在加拿大、23歲鍾麗緹大女最近亦參選溫哥華華裔小姐並成功打入八強，若然奪冠便有機會明年來港參與國際中華小姐決賽﹗跟足媽媽的演藝步伐﹗

鍾麗緹母女感甚好，惜近月受疫情限制，未能聚在一起。
鍾麗緹大女和媽媽如餅印﹗（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
Yasmine（張敏鈞）若成功獲得冠軍，將對戰今屆港姐冠軍宋宛穎，二人都是混血美女，有排鬥﹗Yasmine（張敏鈞）畢業於西門菲莎大學，媽媽鍾麗緹是中越混血兒，爸爸則是比利時人，Yasmine同鍾麗緹如餅印母女，同樣集合中西美態﹗除了有靚樣，還有表演欲，不時在社交網po出自彈自唱片段﹗

鍾麗緹大女Yasmine最近參加選美，似為入行鋪路﹗（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
鍾麗緹大女Yasmine最近參加選美，似為入行鋪路﹗（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
鍾麗緹被傳媒問到大女參加選美一事，她表示相當支持，希望女兒可從中學習對答技巧、化妝及儀態，但不會對女兒給予任何壓力，只想她好好享受過程﹗鍾麗緹又指女兒大學修讀電影，一直對唱歌跳舞充滿興趣，但不會刻意為女兒鋪路入行﹗

Yasmine遺傳媽媽美好身段，不時在社交網晒性感照﹗（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
Yasmine遺傳媽媽美好身段，不時在社交網晒性感照﹗（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
Yasmine笑容最似鍾麗緹﹗（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
Yasmine笑容最似鍾麗緹﹗（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）

鍾麗緹大女兩年冇見媽媽

鍾麗緹又指因疫情關係，自己身處內地，故跟身在加拿大的大女已兩年沒見，但指女兒向來獨立，不會擔心她﹗

熱愛唱歌（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
熱愛唱歌（圖片來源：Yasmine張敏鈞IG）
2021年香港小姐冠軍宋宛穎是中葡混血兒﹗（圖片來源：宋宛穎IG）
2021年香港小姐冠軍宋宛穎是中葡混血兒﹗（圖片來源：宋宛穎IG）

相關文章：

鍾麗緹大女Yasmine 比堅尼移位漏晒奶

鍾麗緹曾是一代性感女神，自從與年輕12歲的內地藝人張倫碩再婚後，放閃無極限，難得後父與鍾麗緹女兒亦相處融洽，生活一直幸福快樂。鍾麗緹混血大女張敏鈞(Yasmine)身材一向出眾，盡得媽媽真傳，魔鬼身材更勝鍾麗緹，曾在社交網po出bikini照，爆乳上圍包都包唔晒，場面噴血！

Yasmine遺傳咗媽咪嘅美人胚子，樣子非常標緻，同媽咪後生有得揮。
Yasmine遺傳咗媽咪嘅美人胚子，樣子非常標緻，同媽咪後生有得揮。

鍾麗緹大女毋懼bikini移位任影

曾經歷三段婚姻嘅鍾麗緹，與第一任比利時丈夫Glen Ross誕下混血大女Yasmine，之後與第二任台灣丈夫嚴錚再誕下二女Jaden及細女Cayla，至2017年嫁畀張倫碩後，鍾麗緹決定將三名女兒跟繼父改姓張，一家人亦相處融洽。雖然Yasmine去年因肺炎疫情未有現身陪媽媽過50歲生日，但依然遠洋送上祝福，身處加拿大的Yasmine，晒出在Lac Saint-Gregoire湖邊美照，散開一頭長髮的Yasmine，穿灰色幼帶bikini，暴乳場面震撼，上圍實在包都包唔晒！

自知雙峰跌盪效果震撼，biniki兩條幼帶難以承受，Yasmine不停抽起帶子。

自知雙峰跌盪效果震撼，biniki兩條幼帶難以承受，Yasmine不停抽起帶子。

Bikini移晒位，Yasmine整理中被攝入鏡頭照po可也，漏奶畫面噴血。
Bikini移晒位，Yasmine整理中被攝入鏡頭照po可也，漏奶畫面噴血。
另一輯相束起長髮，同一條褲上配白背心，豐滿上圍一樣出眾。
另一輯相束起長髮，同一條褲上配白背心，豐滿上圍一樣出眾。
早前po出穿著湖水綠泳衣玩水，肉眼睇加大碼泳衣一樣漏奶。
早前po出穿著湖水綠泳衣玩水，肉眼睇加大碼泳衣一樣漏奶。
而且Yasmine扯實泳衣呈V形，令人想入非非。
而且Yasmine扯實泳衣呈V形，令人想入非非。
另一套紅白色biniki，胸前有小蝴蝶裝飾趷籮拍照，人比景美。
另一套紅白色bikini，胸前有小蝴蝶裝飾趷籮拍照，人比景美。
一直跟著媽咪生活嘅Yasmine，最近亦改咗一個中文名叫張敏鈞，跟隨了繼父姓張。
一直跟著媽咪生活嘅Yasmine，最近亦改咗一個中文名叫張敏鈞，跟隨了繼父姓張。
三姊妹雖然係同母異父所生，而且大家姐比兩個妹妹大足十年有多，不過佢哋相處得非常融洽。
三姊妹雖然係同母異父所生，而且大家姐比兩個妹妹大足十年有多，不過佢哋相處得非常融洽。

鍾麗緹大女22歲課餘愛拍片 有望入娛樂圈

轉眼間大女Yasmine已經 22歲長得亭亭玉立，鬼妹仔外貌仲似足媽媽，不單有精緻五官，仲有火辣身材，完全遺傳咗媽媽鍾麗緹嘅女神基因！據知Yasmine在加拿大UBC畢業，見佢平時都有拍吓短片，睇嚟好大機會步媽媽後塵進軍娛樂圈，不過以Yasmine嘅條件完全唔成問題啦！

繼父張倫碩對三姊妹視如己出，一家生活幸福快樂。
繼父張倫碩對三姊妹視如己出，一家生活幸福快樂。
Yasmine同兩個繼妹Jaden （右）及Cayla經常攬頭攬頸，感情要好。
Yasmine同兩個繼妹Jaden （右）及Cayla經常攬頭攬頸，感情要好。

讀者留言

熱門文章

 