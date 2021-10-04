鍾麗緹23歲大女Yasmine選溫哥華小姐 隨時對戰港姐冠軍宋宛穎
文：東方新地｜圖：Yasmine張敏鈞IG、鍾麗緹微博
鍾麗緹大女Yasmine盡得優良基因
90年代性感女神鍾麗緹（Christy）與首任丈夫誕下女兒Yasmine（張敏鈞）擁有媽媽的優良基因，母女同樣有選美夢，鍾麗緹於 93年奪得國際華裔小姐冠軍而加入娛樂圈﹗現身在加拿大、23歲鍾麗緹大女最近亦參選溫哥華華裔小姐並成功打入八強，若然奪冠便有機會明年來港參與國際中華小姐決賽﹗跟足媽媽的演藝步伐﹗Yasmine（張敏鈞）若成功獲得冠軍，將對戰今屆港姐冠軍宋宛穎，二人都是混血美女，有排鬥﹗Yasmine（張敏鈞）畢業於西門菲莎大學，媽媽鍾麗緹是中越混血兒，爸爸則是比利時人，Yasmine同鍾麗緹如餅印母女，同樣集合中西美態﹗除了有靚樣，還有表演欲，不時在社交網po出自彈自唱片段﹗
鍾麗緹大女兩年冇見媽媽
鍾麗緹又指因疫情關係，自己身處內地，故跟身在加拿大的大女已兩年沒見，但指女兒向來獨立，不會擔心她﹗
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鍾麗緹曾是一代性感女神，自從與年輕12歲的內地藝人張倫碩再婚後，放閃無極限，難得後父與鍾麗緹女兒亦相處融洽，生活一直幸福快樂。鍾麗緹混血大女張敏鈞(Yasmine)身材一向出眾，盡得媽媽真傳，魔鬼身材更勝鍾麗緹，曾在社交網po出bikini照，爆乳上圍包都包唔晒，場面噴血！
鍾麗緹大女毋懼bikini移位任影
曾經歷三段婚姻嘅鍾麗緹，與第一任比利時丈夫Glen Ross誕下混血大女Yasmine，之後與第二任台灣丈夫嚴錚再誕下二女Jaden及細女Cayla，至2017年嫁畀張倫碩後，鍾麗緹決定將三名女兒跟繼父改姓張，一家人亦相處融洽。雖然Yasmine去年因肺炎疫情未有現身陪媽媽過50歲生日，但依然遠洋送上祝福，身處加拿大的Yasmine，晒出在Lac Saint-Gregoire湖邊美照，散開一頭長髮的Yasmine，穿灰色幼帶bikini，暴乳場面震撼，上圍實在包都包唔晒！
自知雙峰跌盪效果震撼，biniki兩條幼帶難以承受，Yasmine不停抽起帶子。
鍾麗緹大女22歲課餘愛拍片 有望入娛樂圈
轉眼間大女Yasmine已經 22歲長得亭亭玉立，鬼妹仔外貌仲似足媽媽，不單有精緻五官，仲有火辣身材，完全遺傳咗媽媽鍾麗緹嘅女神基因！據知Yasmine在加拿大UBC畢業，見佢平時都有拍吓短片，睇嚟好大機會步媽媽後塵進軍娛樂圈，不過以Yasmine嘅條件完全唔成問題啦！