鍾麗緹全家有壓力 二女Jaden疑受母親婚變影響 公開放負寧願下世做隻貓
鍾麗緹第三嫁傳亮紅燈
鍾麗緹2016年嫁張倫碩時，外界都不睇好，不過二人愛得火熱，不時在社交網放閃，男方更愛屋及烏，對三個繼女視如己出，婚後鍾麗緹的女兒跟張倫碩姓，一家五口表現幸福。可惜近年時不時就傳出鍾麗緹因肚皮唔爭氣，奶奶對未有孫抱，表示極度不滿，再加上女方收入高於男方，近年張倫碩飽受批評，女尊男卑直接影響到夫婦關係與感情，早前更傳出鍾麗緹被離婚。
二女Jaden承認情緒困擾
日前，鍾麗緹的14歲二女Jaden被發現在社交平台放負，表示寧願下輩子投胎當貓，她寫道：「 下輩子當隻貓沒煩惱」，其反常行為令不少網友感意外，紛紛留言關心Jaden及慰問，其後她再上載一張自拍照表示「 我的解藥」，再回覆網友「最近就是有點不開心啦，謝謝你們很多了」。
有傳因父母婚變成排擠對象
平時非常活潑開朗的Jaden，突然自爆心情低落，有傳是受到父母的婚姻影響，被同學排擠，才導致有情緒困擾。近年Jaden因為母親的關係，在社交網非常活躍，愈大愈靚的她被指是鍾麗緹的接班人，人紅自然是非多，有人周圍散佈謠言攻擊Jaden，畢竟只有14歲，難以承受這些壓力。
鍾麗緹為生仔壓力爆煲
鍾麗緹15年在內地參加綜藝節目邂逅細12年的張倫碩，二人一撻即著發展忘年姊弟戀，翌年宣布結婚，加埋三個女兒組成五口之家，當時鍾麗緹坦言會努力為夫家繼後香燈，甚至承認特別跑到美國及台灣做試管嬰兒，不過7年過去肚皮仍沒有動靜，奶奶更公開表示無孫抱是最大的遺憾。表面上大情大性鬼婆性格的鍾麗緹，不時孖住老公放閃晒恩愛，但原來這幾年鍾麗緹這段婚姻一直承受不少批評，主要都是衝著二人的年齡差距以及鍾麗緹未能為張倫碩生仔為主。鍾麗緹這段婚姻承受不少壓力，她曾在直播時終爆煲淚崩，叫大家唔好對佢太多要求。
鍾麗緹直播中情緒失控
鍾麗緹曾在直播中情緒大爆炸，她本來直播做健身，只後趁休息期間與網民閒聊，突然當著萬幾人面前邊喊邊說：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」稍為冷靜下來抹完眼淚的鍾麗緹再說：「我已經51歲，怕你們說我和我老公年齡差距大，我已經盡可能的在健身，美容，保持自己最好的狀態了，所以他們不要再说我了！太累了！」
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