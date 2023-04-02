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鍾麗緹全家有壓力 二女Jaden疑受母親婚變影響 公開放負寧願下世做隻貓

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52歲鍾麗緹於2016年嫁細12年的內地演員張倫碩，第三次結婚一樣充滿憧憬，已育有三個女的她，希望為嫩夫繼後香燈，可惜事與願遺至今仍未有所出，近年更屢傳婚姻亮紅燈。據知鍾麗緹的二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla）與繼父張倫碩感情要好，婚變傳聞對她們造成困擾，二女Jaden更在社交網公開放負，表示寧願下世做隻貓，承認遇上不快事。

鍾麗緹 52歲的鍾麗緹2016年三度再嫁，與年輕她12年的內地男星張倫碩結婚，二女Jaden與細女Cayla與繼父感情特別好。
52歲的鍾麗緹2016年三度再嫁，與年輕她12年的內地男星張倫碩結婚，二女Jaden與細女Cayla與繼父感情特別好。（圖片來源：微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹第三嫁傳亮紅燈

鍾麗緹2016年嫁張倫碩時，外界都不睇好，不過二人愛得火熱，不時在社交網放閃，男方更愛屋及烏，對三個繼女視如己出，婚後鍾麗緹的女兒跟張倫碩姓，一家五口表現幸福。可惜近年時不時就傳出鍾麗緹因肚皮唔爭氣，奶奶對未有孫抱，表示極度不滿，再加上女方收入高於男方，近年張倫碩飽受批評，女尊男卑直接影響到夫婦關係與感情，早前更傳出鍾麗緹被離婚。

鍾麗緹 因為大女張敏鈞Yasmine）非長期在內地生活，所以平時多見鍾麗緹一家四口放閃。
因為大女張敏鈞（Yasmine）非長期在內地生活，所以平時多見鍾麗緹一家四口放閃。（圖片來源：微博@鍾麗緹Christy）
鍾麗緹 張倫碩對繼女視如己出，過時過節必定一齊慶祝。
張倫碩對繼女視如己出，過時過節必定一齊慶祝。（圖片來源：微博@鍾麗緹Christy）

二女Jaden承認情緒困擾

日前，鍾麗緹的14歲二女Jaden被發現在社交平台放負，表示寧願下輩子投胎當貓，她寫道：「 下輩子當隻貓沒煩惱」，其反常行為令不少網友感意外，紛紛留言關心Jaden及慰問，其後她再上載一張自拍照表示「 我的解藥」，再回覆網友「最近就是有點不開心啦，謝謝你們很多了」。

鍾麗緹 鍾麗緹二女Jaden日前在社交裝公開放負，上載了一張愛犬貓的背影照，留言「下輩子當隻貓沒煩惱」。
鍾麗緹二女Jaden日前在社交裝公開放負，上載了一張愛犬貓的背影照，留言「下輩子當隻貓沒煩惱」。（圖片來源：微博@頂流顏究社）
鍾麗緹 被網民追問有甚麼心事的Jaden，直認最近有點不太開心。
被網民追問有甚麼心事的Jaden，直認最近有點不太開心。（圖片來源：微博@頂流顏究社）
鍾麗緹 Jaden之後再po另一張戴口罩的自拍照留言「我的解藥」。
Jaden之後再po另一張戴口罩的自拍照留言「我的解藥」。（圖片來源：微博@圈內妹妹）

有傳因父母婚變成排擠對象

平時非常活潑開朗的Jaden，突然自爆心情低落，有傳是受到父母的婚姻影響，被同學排擠，才導致有情緒困擾。近年Jaden因為母親的關係，在社交網非常活躍，愈大愈靚的她被指是鍾麗緹的接班人，人紅自然是非多，有人周圍散佈謠言攻擊Jaden，畢竟只有14歲，難以承受這些壓力。

鍾麗緹 另一張網上截圖顯示了手機對話，內容是關於Jaden在學校被排擠。
另一張網上截圖顯示了手機對話，內容是關於Jaden在學校被排擠。（圖片來源：微博@圈內妹妹）
鍾麗緹 網上有傳Jaden在學校受到父母婚姻影響，才導致有情緒困擾。
網上有傳Jaden在學校受到父母婚姻影響，才導致有情緒困擾。（圖片來源：微博@Jaden張思捷）
鍾麗緹 14歲的Jaden被指最似媽媽鍾麗緹，在三姊妹中樣貌最甜美。
14歲的Jaden被指最似媽媽鍾麗緹，在三姊妹中樣貌最甜美。（圖片來源：微博@Jaden張思捷）
鍾麗緹 有網民公開了Jaden的一個留言po，全是她受到抨擊後的反駁言論。
有網民公開了Jaden的一個留言po，全是她受到抨擊後的反駁言論。（圖片來源：微博@湖南劉鳳中）
鍾麗緹 Jaden去年8月過生日時，被網民發現五官愈來愈有媽媽鍾麗緹的神韻，封她「清純初戀臉」，Jaden不時在社交網做直播，非常受歡迎。
Jaden去年8月過生日時，被網民發現五官愈來愈有媽媽鍾麗緹的神韻，封她「清純初戀臉」，Jaden不時在社交網做直播，非常受歡迎。（圖片來源：小紅書@張思捷）

鍾麗緹為生仔壓力爆煲

鍾麗緹15年在內地參加綜藝節目邂逅細12年的張倫碩，二人一撻即著發展忘年姊弟戀，翌年宣布結婚，加埋三個女兒組成五口之家，當時鍾麗緹坦言會努力為夫家繼後香燈，甚至承認特別跑到美國及台灣做試管嬰兒，不過7年過去肚皮仍沒有動靜，奶奶更公開表示無孫抱是最大的遺憾。表面上大情大性鬼婆性格的鍾麗緹，不時孖住老公放閃晒恩愛，但原來這幾年鍾麗緹這段婚姻一直承受不少批評，主要都是衝著二人的年齡差距以及鍾麗緹未能為張倫碩生仔為主。鍾麗緹這段婚姻承受不少壓力，她曾在直播時終爆煲淚崩，叫大家唔好對佢太多要求。

鍾麗緹 51歲的鍾麗緹與39歲的張倫碩。
52歲的鍾麗緹與40歲的張倫碩。（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹 鍾麗緹帶住與前兩任老公所生的3個女兒，與張倫碩組成五口之家。
鍾麗緹帶住與前兩任老公所生的3個女兒，與張倫碩組成五口之家。（圖片來源：微博@鍾麗緹）

鍾麗緹直播中情緒失控

鍾麗緹曾在直播中情緒大爆炸，她本來直播做健身，只後趁休息期間與網民閒聊，突然當著萬幾人面前邊喊邊說：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」稍為冷靜下來抹完眼淚的鍾麗緹再說：「我已經51歲，怕你們說我和我老公年齡差距大，我已經盡可能的在健身，美容，保持自己最好的狀態了，所以他們不要再说我了！太累了！」

鍾麗緹 鍾麗緹在直播中突然喊。
鍾麗緹在直播中突然喊。（圖片來源：直播影片截圖）
鍾麗緹 鍾麗緹心知與老公年齡差距甚大，已勤力做運動做健身，希望在外形上補救。
鍾麗緹心知與老公年齡差距甚大，已勤力做運動做健身，希望在外形上補救。（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹 鍾麗緹不時與老公直播做健身。
鍾麗緹不時與老公直播做健身，可惜沒有濾鏡下身形原形畢露，更被網民抨擊。（圖片來源：微博影片截圖）
鍾麗緹 可惜一講到生就無情講，奶奶曾在節目中公開表示冇孫抱係一個遺憾。
奶奶本來對鍾麗緹都幾好，可惜一講到生就無情講，曾在節目中公開表示冇孫抱係一個遺憾。（圖片來源：芒囝tv影片截圖）
鍾麗緹 鍾麗緹婚後原來承受不少生仔壓力。
鍾麗緹婚後原來承受不少生仔壓力。（圖片來源：東方新地資料庫）
鍾麗緹 這段相差12年嘅姐弟戀能夠成功開花結果，一直都令外界感到非常好奇，而且唔少人都話男方係「小白臉」﹑「吃軟飯」﹑「靠女人上位」等。
這段相差12年嘅姐弟戀能夠成功開花結果，一直都令外界感到非常好奇，而且唔少人都話男方係「小白臉」﹑「吃軟飯」﹑「靠女人上位」等，其實張倫碩一樣有壓力未解決。（圖片來源：微博@YOUKU）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@鍾麗緹Christy、微博@zhangsij1e、微博@Jaden張思捷、微博@圈內妹妹、微博@頂流顏究社

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