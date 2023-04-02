鍾麗緹全家有壓力 二女Jaden疑受母親婚變影響 公開放負寧願下世做隻貓

52歲鍾麗緹於2016年嫁細12年的內地演員張倫碩，第三次結婚一樣充滿憧憬，已育有三個女的她，希望為嫩夫繼後香燈，可惜事與願遺至今仍未有所出，近年更屢傳婚姻亮紅燈。據知鍾麗緹的二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla）與繼父張倫碩感情要好，婚變傳聞對她們造成困擾，二女Jaden更在社交網公開放負，表示寧願下世做隻貓，承認遇上不快事。