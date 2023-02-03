鍾麗緹旅行遇《破壞之王》海報 樣竟凍齡無變 大女猛料Big爆罩

52歲鍾麗緹（Christy）係1993年國際華裔小姐冠軍，被冠「90年代性感女神」，多年過去，如今鍾麗緹已經收山退隱，成為三孩之母，但薑係越老越辣，鍾麗緹依然魅力不減，人人話佢係圈中凍齡女神。鍾麗緹早前轉了瀏海Look，效果就同回春一樣，少女味十足，唔係個個做到！最近鍾麗緹喺小紅書分享，自己遇到1994年電影《破壞之王》嘅海報，發現自己同29年前比較無走樣，令網民非常驚訝！