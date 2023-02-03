鍾麗緹旅行遇《破壞之王》海報 樣竟凍齡無變 大女猛料Big爆罩
鍾麗緹寶刀未老keep得好 同29年前一樣索爆
鍾麗緹曾是一代性感女神，自從同年輕12歲的內地藝人張倫碩再婚後，放閃無極限，經常同家人周圍去旅行。近日鍾麗緹全家到三亞度假，竟然係街上偶遇自己舊作《破壞之王》嘅海報，齣戲1994年上映，已經隔咗29年，難得鍾麗緹依然寶刀未老，同29年前比較，無太大走樣。鍾麗緹見到都感歎：「時間過得真的很快，當年那個阿麗也長大啦」。
鍾麗緹生女有質素 細女後來居上成潛力股
行程中鍾麗緹有帶女兒到海邊滑水，鍾麗緹企隔離似家姐多啲，非常靚女。鍾麗緹發文標註：「#冬日旅行計劃 #這才是生活啊 #明星不止AB面」。唔少網友稱讚鍾麗緹小女兒Cayla愈大愈可愛，美貌就趕上混血大女Yasmine。
鍾麗緹大女盡得媽媽真傳 爆乳上圍包唔晒
曾經歷三段婚姻嘅鍾麗緹，與第一任比利時丈夫Glen Ross誕下混血大女Yasmine，之後與第二任台灣丈夫嚴錚再誕下二女Jaden及細女Cayla，至2017年嫁畀張倫碩後，鍾麗緹決定將三名女兒跟繼父改姓張，一家人亦相處融洽。Yasmine曾因肺炎疫情未有現身陪媽媽過50歲生日，但依然遠洋送上照片祝福，身處加拿大的Yasmine，晒出在Lac Saint-Gregoire湖邊美照，散開一頭長髮的Yasmine，穿灰色幼帶bikini，暴乳場面震撼，上圍實在包都包唔晒，盡得媽媽真傳，魔鬼身材更勝鍾麗緹！
鍾麗緹曾半百驚嚇造型跳BlackPink《Pink Venom》
鍾麗緹作為媽媽身材依然keep得好，心境都好年輕，經常在微博、小紅書、抖音等分享自己的日常，除了喜歡擺pose裝可愛晒身材，亦不時分享「逆齡」秘密，尤其愛跳舞，日前她又dancing queen上身，今次她以粉紅色吊帶短裙仔、粉紅太陽帽同粉紅波鞋現身球場跳老舞，衣著突出唔新鮮，今次緹姨仲束埋孖辮仔，心境真係留在22歲！她跳唱韓國女天團BlackPink月前發布的新歌《Pink Venom》，一邊跳孖辮一路fing，超攞膽！
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