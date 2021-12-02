鍾麗緹23歲大女張敏鈞奪溫哥華華姐亞軍 跟阿媽進軍大陸市場
文：東方新地｜圖：[email protected]、微博@鍾麗緹、[email protected]、《溫哥華華裔小姐競選2021》官網圖片、東方新地圖片庫
鍾麗緹女飲恨得亞軍
《溫哥華華裔小姐競選2021》今年回歸大舞台，8位佳麗經過兩個多月的訓練，克服無數挑戰，以最佳狀態獻上精彩表演。經過大會評判團慎重商議後，三甲終於誕生。當中挾住鍾麗緹女之名的張敏鈞，只奪得亞軍，未能像母親踏上冠軍之路。
鍾麗緹搵線眼現場直擊
囡囡張敏鈞承傳母親選美之路， 鍾麗緹非常緊張，事前已教定路，叫阿女「最緊要放鬆」。《溫哥華華裔小姐競選2021》於香港時間（12月1日）進行錄影，12月12日才在加拿大新時代電視台播出，為見證女兒重要一刻，身在內地的鍾麗緹搵人全程直擊當晚的選美過程，8強佳麗經過「快問快答」、「才藝表演」及「泳衣」等環節，據知張敏鈞在問答環節中表現特別出色，最後勇奪亞軍。
鍾麗緹率先報喜
雖然女兒拎唔到冠軍，但鍾麗緹已經滿心歡喜，向傅媒報喜時表示感到非常開心，大讚女兒答問題答得好， 好聰明同埋有幽默感。在才藝表演中，張敏鈞表演彈結他，多才多藝，鍾麗緹說女兒在她心目中已經係冠軍，並會全力支持囡囡發展演藝事業，因為知道她喜歡唱歌、跳舞同拍戲。之後張敏鈞得獎後回應傳媒，直言想入行，會跟媽咪返內地發展。
鍾麗緹93年擊敗盧淑儀奪冠
90年代性感女神鍾麗緹在加拿大出生，93年擊敗盧淑儀同謝綺玲奪得國際華裔小姐冠軍，94年即被周星馳睇中邀請拍電影《破壞之王》，當年更盛傳星爺力追女方。不過，鍾麗緹於1998年嫁給外籍丈夫Glen Ross，育有一女Yasmeen Ross，可惜於02年離婚。
張敏鈞若成功獲得溫哥華華姐冠軍，將對戰今屆港姐冠軍宋宛穎，二人都是混血美女，有排鬥，可惜她只奪亞軍就無緣來港參賽了﹗張敏鈞畢業於西門菲莎大學，媽媽鍾麗緹是中越混血兒，爸爸則是比利時人，她與鍾麗緹如餅印母女，同樣集合中西美態﹗除了有靚樣，還有很強的表演慾，不時在社交網po出自彈自唱片段﹗
鍾麗緹被傳媒問到大女參加選美一事，她表示相當支持，希望女兒可從中學習對答技巧、化妝及儀態，但不會對女兒給予任何壓力，只想她好好享受過程﹗鍾麗緹又指女兒大學修讀電影，一直對唱歌跳舞充滿興趣，但不會刻意為女兒鋪路入行﹗
鍾麗緹大女兩年冇見媽媽
鍾麗緹又指因疫情關係，自己身處內地，故跟身在加拿大的大女已兩年沒見，但指女兒向來獨立，不會擔心她﹗
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鍾麗緹曾是一代性感女神，自從與年輕12歲的內地藝人張倫碩再婚後，放閃無極限，難得後父與鍾麗緹女兒亦相處融洽，生活一直幸福快樂。鍾麗緹混血大女張敏鈞(Yasmine)身材一向出眾，盡得媽媽真傳，魔鬼身材更勝鍾麗緹，曾在社交網po出bikini照，爆乳上圍包都包唔晒，場面噴血！
鍾麗緹大女毋懼bikini移位任影
曾經歷三段婚姻嘅鍾麗緹，與第一任比利時丈夫Glen Ross誕下混血大女Yasmine，之後與第二任台灣丈夫嚴錚再誕下二女Jaden及細女Cayla，至2017年嫁畀張倫碩後，鍾麗緹決定將三名女兒跟繼父改姓張，一家人亦相處融洽。雖然Yasmine去年因肺炎疫情未有現身陪媽媽過50歲生日，但依然遠洋送上祝福，身處加拿大的Yasmine，晒出在Lac Saint-Gregoire湖邊美照，散開一頭長髮的Yasmine，穿灰色幼帶bikini，暴乳場面震撼，上圍實在包都包唔晒！
自知雙峰跌盪效果震撼，biniki兩條幼帶難以承受，Yasmine不停抽起帶子。（圖片來源：[email protected]）
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轉眼間大女Yasmine已經 23歲長得亭亭玉立，鬼妹仔外貌仲似足媽媽，不單有精緻五官，仲有火辣身材，完全遺傳咗媽媽鍾麗緹嘅女神基因！據知Yasmine在加拿大UBC畢業，見佢平時都有拍吓短片，睇嚟好大機會步媽媽後塵進軍娛樂圈，不過以Yasmine嘅條件完全唔成問題啦！