鍾麗緹23歲大女張敏鈞奪溫哥華華姐亞軍 跟阿媽進軍大陸市場

鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine）盡得媽媽真傳，由細靚到大，早前她參加溫哥華華裔小姐選舉晉身八強，照抄媽媽鍾麗緹入行之路，結果不負眾望贏得亞軍。雖然拎唔到冠軍來港對戰今屆香港小姐冠軍宋宛穎爭國際華姐，不過鍾麗緹已為她鋪定路，母女拍住上，正式進軍大陸市場﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]、微博@鍾麗緹、[email protected]、《溫哥華華裔小姐競選2021》官網圖片、東方新地圖片庫