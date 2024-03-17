鍾麗緹14歲女兒Cayla暴風式成長 大曬性感相獲封「最美星二代」

現年53歲的90年代性感女神鍾麗緹，與第二任丈夫所生的兩名女兒亦盡得母親真傳，其中細女張凱琳（Cayla）近年暴風式成長，她不僅遺傳了母親的美貌，外表比同齡少女顯得更為成熟，年紀輕輕已經能擺出多款名模式甫士，更被網民大讚「最美星二代」！