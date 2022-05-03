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51歲鍾麗緹嫁細12年張倫碩一子難求 壓力爆煲直播淚崩 哭訴這幾年好攰

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51歲鍾麗緹15年在內地參加綜藝節目邂逅細12年的張倫碩，二人一撻即著發展忘年姊弟戀，翌年宣布結婚，當時鍾麗緹坦言會努力為夫家繼後香燈，甚至承認嘗試試管嬰兒的方法受孕，不過6年過去肚皮仍沒有動靜，奶奶更公開表示無孫抱是最大的遺憾。鍾麗緹這段婚姻承受不少壓力，日前她在直播時終爆煲淚崩，叫大家唔好對佢太多要求。

鍾麗緹 51歲的鍾麗緹與39歲的張倫碩。
51歲的鍾麗緹與39歲的張倫碩。（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹 鍾麗緹帶住與前兩任老公所生的3個女兒，與張倫碩組成五口之家。
鍾麗緹帶住與前兩任老公所生的3個女兒，與張倫碩組成五口之家。（圖片來源：微博@鍾麗緹）

鍾麗緹對人歡笑背人愁

51歲的鍾麗緹6年前第三嫁，與內地男星張倫碩及3個女兒組成五口之家，表面上大情大性鬼婆性格的鍾麗緹，不時孖住老公放閃晒恩愛，39歲的張倫碩與她3個囡囡亦關係良好，在社交網經常一家老是常出現，但原來這幾年鍾麗緹這段婚姻一直承受不少批評，主要都是衝著二人的年齡差距以及鍾麗緹未能為張倫碩生仔為主。

鍾麗緹 鍾麗緹在直播中突然喊。
鍾麗緹在直播中突然喊。（圖片來源：直播影片截圖）
鍾麗緹 鍾麗緹表現激動，喊到雙眼紅晒。
鍾麗緹表現激動，喊到雙眼紅晒。（圖片來源：直播影片截圖）

鍾麗緹直播中情緒失控

日前鍾麗緹在直播中終於情緒大爆炸，她本來直播做健身，只後趁休息期間與網民閒聊，突然當著萬幾人面前邊喊邊說：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」稍為冷靜下來抹完眼淚的鍾麗緹再說：「我已經51歲，怕你們說我和我老公年齡差距大，我已經盡可能的在健身，美容，保持自己最好的狀態了，所以他們不要再说我了！太累了！」

鍾麗緹 網民留言安慰鍾麗緹。
網民留言安慰鍾麗緹。（圖片來源：直播影片截圖）
鍾麗緹 睇得出唔少網民都心痛鍾麗緹。
睇得出唔少網民都心痛鍾麗緹。（圖片來源：直播影片截圖）

網民紛紛留言安慰

看到鍾麗緹直播中崩潰，網民都大感驚訝，紛紛留言安慰叫她不要給自己太大壓力，更有網民說：「你很真實，過自己想過的，別在乎別人的看法！」鍾麗緹一直看著網民的留言，無奈地說：「我也不想在乎，可是說的人太多了，想不看到也不行啊！」

鍾麗緹 鍾麗緹心知與老公年齡差距甚大，已勤力做運動做健身，希望在外形上補救。
鍾麗緹心知與老公年齡差距甚大，已勤力做運動做健身，希望在外形上補救。（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹 鍾麗緹不時與老公直播做健身。
鍾麗緹不時與老公直播做健身。（圖片來源：微博影片截圖）
鍾麗緹 可惜沒有濾鏡下身形原形畢露，更被網民抨擊。
可惜沒有濾鏡下身形原形畢露，更被網民抨擊。（圖片來源：微博影片截圖）

鍾麗緹奶奶遺憾冇孫抱

鍾麗緹與老公張倫碩雖然一直表現恩愛，但外界仍有不少聲音指男方借女方上位，增加自己的知名度，還因為二人年齡相差12年，鍾麗緹已經年過半百，但張倫碩細12年仍年青，有很多不堪入耳的說話，鍾麗緹都全部入晒耳。再加上6年前結婚時鍾麗緹已屬高齡產婦，夫婦二人雖然很努力，可惜仍未有愛情結晶品誕生。鍾麗緹同奶奶賈慧芬曾參加綜藝節目《婆婆和媽媽》，婆媳談及生仔話題時，鍾麗緹奶奶非常直接地表示如果家嫂生唔出，佢會非常遺憾，無形中增加了鍾麗緹的壓力。

鍾麗緹 鍾麗緹平易近人，甚為懂得討好奶奶。
鍾麗緹平易近人，甚為懂得討好奶奶。（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹 可惜一講到生就無情講，奶奶曾在節目中公開表示冇孫抱係一個遺憾。
可惜一講到生就無情講，奶奶曾在節目中公開表示冇孫抱係一個遺憾。（圖片來源：芒囝tv影片截圖）

鍾麗緹3年前做試管嬰兒

鍾麗緹育有三個女兒，11年與前夫離婚後，16年再跟現任丈夫張倫碩結婚，婚後與張倫碩不時把生仔大計掛在口唇邊，還讓三名女兒改姓張，努力了3年肚皮唔爭氣，48歲的鍾麗緹公開表示會做試管嬰兒。

鍾麗緹 鍾麗緹要食多啲有營養嘅食物。
鍾麗緹要食多啲有營養嘅食物。

曾在大陸、台灣及美國試做

鍾麗緹當時表示自己曾在大陸、台灣及美國做試管嬰兒，但不會給自己明確的懷孕期限，因為不想有太大壓力。不過，鍾麗緹也有為此早作準備，指現在會多吃補品及多做運動等，務求卵子狀態是最健康的。

鍾麗緹 鍾麗緹婚後原來承受不少生仔壓力。
鍾麗緹婚後原來承受不少生仔壓力。（圖片來源：東方新地資料庫）

鍾麗緹想有屬於兩個人的BB

雖然鍾麗緹已經有三個女兒，但她坦言與老公結婚後，有屬於他們的BB也相當正常，加上她本人也相當喜歡小朋友，只要健康就好了，性別什麼的都沒有關係。

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（圖片來源：微博@張倫碩）
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（圖片來源：微博@鍾麗緹）

鍾麗緹身材走樣背後原因

一向身材Fit爆有女神稱號的鍾麗緹曾於社交網提及自己身材走樣的原因，指明自己並非懷孕或幸福肥，大方透露是因為正在嘗試做試管嬰兒，可能受藥物影響，賀爾蒙或者內分泌有了問題，令身體產生變化。

鍾麗緹 鍾麗緹曾經因為發福而被傳造人成功。
鍾麗緹曾經因為發福而被傳造人成功。（圖片來源：微博@鍾麗緹）

鍾麗緹剖白內心心情

已為人妻的鍾麗緹更剖白自己內心心情，指出自己無懼做高齡產婦的風險，嘗試管嬰兒一事令她更明白做母就的艱辛及不易，不過她依然會以樂觀積極的態度面對將來。即使大家指她變老變肥，鍾麗緹表示那些都是值得的，重申因為自己真的想要一個BB。

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（圖片來源：微博@鍾麗緹）

鍾麗緹也有在微博分享做試管嬰兒的感受，她寄語各方能給予她鼓勵的空間，嘗試理解她正為做一個媽媽而不斷努力。同時，她亦感謝老公張倫碩於精神及生活中的陪伴和支持，並指若有好消息就會同大家分享！

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（圖片來源：微博@鍾麗緹）
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（圖片來源：微博@鍾麗緹）
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（圖片來源：微博@鍾麗緹）

20歲混血大女 繼承媽媽好基因

鍾麗緹曾是經典女神之一，她自從與年輕12歲的內地男藝人張倫碩再婚後，生活十分幸福快樂。除了二人的放閃照成為媒體焦點外，鍾麗緹20歲混血大女的美貌更被網民大讚。1999年，鍾麗緹的事業如日中天之際，與比利時男友Glenn Ross閃電結婚，不久便生下大女兒Yasmine Ross，可惜該段婚姻於2002年宣佈結束。

現時47歲的鍾麗緹。
已經51歲的鍾麗緹。（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹 細個時，大女同媽咪已經好似樣！
細個時，大女同媽咪已經好似樣！（圖片來源：微博@鍾麗緹）

鍾麗緹大女勁似媽咪

鍾麗緹與第一任外籍丈夫誕下的混血大女兒Yasmine亦已經20歲，據知她正在加拿大西門菲莎大學讀書，亦不時在微博更新相片。由照片可見，鍾麗緹女兒絕對有她當年的風采，樣子非常標緻，更有幾分相似。

鍾麗緹 而家20歲啲Yasmine，神情上同媽咪都仲有幾分似。
Yasmine神情上同媽咪真係有幾分似。（圖片來源：微博@Yasmine張敏鈞）

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鍾麗緹大女因媽咪再婚而改名，轉了中文名叫張敏鈞，跟隨了張倫碩的姓。大女與張倫碩的關係很好，看到一家人相處融合，相信鍾麗緹也十分高興吧～（圖片來源：微博@鍾麗緹）

鍾麗緹 鍾麗緹五口之家。
鍾麗緹五口之家。（圖片來源：微博@Yasmine張敏鈞）

鍾麗緹與老公張倫碩上節目

早前內地綜藝節目《舉杯呵呵喝》邀請到鍾麗緹及其老公張倫碩做嘉賓，大談佢哋不為人知嘅一面。一向甜蜜嘅二人上到節目依然不停放閃，同時亦大爆結婚前後嘅一啲辛酸史！

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眾所周知，鍾麗緹過去有兩段婚姻，可惜都離婚收場，但7年前佢就因拍攝《如果愛》與內地演員張倫碩產生愛火，其後仲結埋婚！(圖片來源：YOUKU影片截圖)

鍾麗緹 他們不時以夫妻檔上節目。
他們不時以夫妻檔上節目。（圖片來源：微博@鍾麗緹）

節目重提張倫碩靠女人

當然，呢段相差12年嘅姐弟戀能夠成功開花結果，一直都令外界感到非常好奇，而且唔少人都話男方係「小白臉」﹑「吃軟飯」﹑「靠女人上位」等。

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雖然呢啲流言蜚語冇影響到佢哋之間嘅感情，相反好似令二人感情一日千里。(圖片來源：YOUKU影片截圖)

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（圖片來源：微博@鍾麗緹）

張倫碩嬲爆回應

不過，節目中嘅主持就重提張倫碩係「小白臉」呢件事，隨即令佢嬲爆咁講：「你問問她我花過她錢沒有？你明白嗎這不可能，那個時候我記得我們剛認識，那時候我沒有甚麼錢，我把所有的錢基本上拿了，都花了就買一鑽戒，我到那兒奔著六克拉去的實在買不起！」

鍾麗緹 見到張碩倫回應時雙眉緊皺，可見佢幾咁激動！
見到張碩倫回應時雙眉緊皺，可見佢幾咁激動！(圖片來源：YOUKU影片截圖)
鍾麗緹 張倫碩強烈表明自己最討厭其他人咁樣誤解自己，續指：「但是你就說我這種個性，山東人的個性我最討厭是這一點，完全是被誤解的人設，這是完全侮辱我！」仲講到手握拳頭，睇得出佢好激動！
張倫碩強烈表明自己最討厭其他人咁樣誤解自己，續指：「但是你就說我這種個性，山東人的個性我最討厭是這一點，完全是被誤解的人設，這是完全侮辱我！」仲講到手握拳頭，睇得出佢好激動！(圖片來源：YOUKU影片截圖)

另外，當講到外界指佢靠近鍾麗緹絕對係有目的，張碩倫就反指難道鍾麗緹會唔知：「甚麼少奮鬥十年啊！我說你以為鍾麗緹有這麼傻嗎？她會把自己未來的生活交給一個想利用她的人？」聽落又好似講得幾啱咁喎！

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(圖片來源：YOUKU影片截圖)
鍾麗緹 即使鍾麗緹同張碩倫一直都飽受外界嘅流言蜚語，但鍾麗緹認為最重要都係自己生活開心就可以，其他都唔重要。
即使鍾麗緹同張碩倫一直都飽受外界嘅流言蜚語，但鍾麗緹認為最重要都係自己生活開心就可以，其他都唔重要。(圖片來源：YOUKU影片截圖)

鍾麗緹當年勁索

加拿大出生嘅鍾麗緹93年擊敗盧淑儀同謝綺玲奪冠，94年即被周星馳睇中邀請拍電影《破壞之王》，當年更盛傳星爺力追女方。鍾麗緹是中越混血兒，容貌不是那種嬌俏仙氣的美，但有著鵝蛋臉型的她全身散發著一種女人的美，也是男人心中的嫵媚女神。

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（圖片來源：新傳媒資料庫）
鍾麗緹 鍾麗緹94年被周星馳邀請拍《破壞之王》。(電影海報)
鍾麗緹94年被周星馳邀請拍《破壞之王》。(電影海報)
鍾麗緹 當年使乜靠IG做女神！盤點18個歷代最有氣質真女神 無P圖都好靚女！
（圖片來源：新傳媒資料庫）
鍾麗緹 當年使乜靠IG做女神！盤點18個歷代最有氣質真女神 無P圖都好靚女！
（圖片來源：新傳媒資料庫）
鍾麗緹 當年使乜靠IG做女神！盤點18個歷代最有氣質真女神 無P圖都好靚女！
（圖片來源：新傳媒資料庫）

常見問題

鍾麗緹與張倫碩那年結婚？

鍾麗緹與張倫碩於15年內地綜藝節目中邂逅，二人竪年宣布結婚，而過去6年間鍾麗緹一直默默承受各方的壓力⋯⋯詳情請看

鍾麗緹因什麼事而身材走樣？

鍾麗緹直播中提到被指身材走樣的確是很大壓力，除了怕被人話與老公年齡差距大，再者身材走樣是有逼不得已的原因⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：微博@鍾麗緹、[email protected]、微博@張倫碩、YOUKU影片截圖、新傳媒資料庫

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