鍾麗緹三個女兒泳裝大解放 15歲細女Cayla一部位最搶眼 超強基因引熱議

鍾麗緹一門4美近日泳裝大解放引發網民熱議，性感女神與三個女兒齊齊換上火辣泳裝現身沙灘，畫面養眼度爆燈。當中15歲細女張凱琳（Cayla）企正C位最搶眼，完美身段令網民激讚遺傳優良基因，而大女張敏鈞（Yasmine）薄紗透視裝若隱若現玩誘惑，二女張思捷（Jaden）同樣美艷動人。這個星級美女家族的驚人基因實力再次震撼全場。