鍾麗緹三個女兒泳裝大解放 15歲細女Cayla一部位最搶眼 超強基因引熱議
鍾麗緹日前在社交平台分享一家旅遊片段，畫面中眾人原本身處室內，鏡頭一轉即「瞬間移動」到沙灘現場。性感女神以Deep V裝大騷豐滿上圍，展現成熟女人魅力，而三個女兒同樣換上火辣泳裝亮相。大女張敏鈞以薄紗裝透視出內搭比堅尼，若隱若現的設計玩盡透視誘惑，視覺效果相當震撼。不過最令網民驚艷的卻是企正C位的15歲細女張凱琳，她身材勻稱擁有完美身段，S形葫蘆身材盡現眼前，前凸後翹的魔鬼身材完全不輸媽媽。
影片曝光後網民反應熱烈，留言區幾乎一面倒認為細女Cayla最搶眼奪目。不少網民留言「基因真的是好，美死了」、「笑起來跟她媽好像」、「好美好甜好可愛」等讚美之聲不絕於耳。更有網民直接喊話「原地出道吧！」，對這位星二代的外貌條件相當驚艷。Cayla遺傳了媽媽鍾麗緹的深邃五官和甜美笑容，特別是那雙招牌電眼，加上身高已達1米7的九頭身高挑比例，完全是天生的模特兒材料。她的社交平台追蹤人數已超過20萬，網絡人氣相當高企。
28歲的大女張敏鈞（Yasmine）在照片中選擇了薄紗罩衫配搭比堅尼的造型，若隱若現的透視效果相當吸睛。這位混血美女完美遺傳了母親的深邃五官和曲線身材，曾奪得《溫哥華華裔小姐競選2021》亞軍。張敏鈞目前主力在加拿大發展演藝事業，堅持靠實力闖出自己的天地，拒絕依靠母親的名氣。她精通英語、普通話及法語，在卑詩大學電影系畢業，一直對演戲充滿熱忱，近日更在社交平台分享多段試鏡影片，展現驚人的演技變化能力。
17歲的二女張思捷（Jaden）在照片中相對低調，但依然展現出青春亮麗的魅力。她是鍾麗緹與第二任丈夫、台灣音樂製作人嚴錚的孩子，遺傳到父親的音樂人氣質，也完美承襲母親的美貌與嫵媚。Jaden曾因兒時膚色較深而被網民批評，但如今已被形容為「醜小鴨變天鵝」，眼角眉梢復刻媽媽鍾麗緹年輕時的美豔風韻。鍾麗緹日前還特別在社交平台為Jaden慶祝17歲生日，感性表示「看著你成長是我生命中最大的祝福之一」。
最搶眼的無疑是16歲的細女張凱琳（Cayla），她在照片中企正C位，憑著1米7的高挑身材和九頭身比例成為全場焦點。網民普遍認為Cayla的身材最為勻稱，擁有完美的S形葫蘆身段，前凸後翹的魔鬼身材令人驚艷。她遺傳了媽媽鍾麗緹的深邃五官和招牌電眼，加上天生的模特兒材料，被視為最有潛力的星二代之一。Cayla的社交平台追蹤人數已超過20萬，這個數字比起任達華女兒任晴佳及甄子丹女兒甄濟如還要多，網絡人氣相當高企。