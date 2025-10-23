鍾麗緹27歲大女曬歷年試鏡片 一秒滴淚技驚四座 親述加拿大發展心酸！

90年代性感女神鍾麗緹的27歲長女張敏鈞（Yasmine）昨日在社交平台大曬歷年試鏡影片，當中一段「一秒滴淚」的演技片段震撼網民，更有持槍瘋婦、美人魚等17套造型展現多變演技。這位混血美女一直堅持在加拿大靠實力發展，拒絕依靠母親名氣，究竟她的演藝路有多艱辛？