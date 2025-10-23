鍾麗緹27歲大女曬歷年試鏡片 一秒滴淚技驚四座 親述加拿大發展心酸！
張敏鈞在最新上載的試鏡合集中，展現驚人的演技變化能力。影片中她先後轉換多達17套不同造型，從甜美大學生、運動少女等符合外型的角色，到情緒激動的熟女、邋遢主婦，甚至是在崩潰邊緣持槍的瘋狂角色都有涉獵。最令人意外的是她竟然還扮演美人魚，展現活潑多變的演技面貌。其中一段較長的試鏡影片更是技驚四座，張敏鈞化身悲傷成熟女子，聲嘶力竭唸讀對白時，在突然停頓的短短一秒內竟真的落下熱淚，這種「一秒滴淚」的演技功力令粉絲相當驚喜。
親述加拿大發展心酸 拒靠鍾麗緹名氣
對於在加拿大的演藝發展路，張敏鈞罕有地開腔分享當中的堅持與艱辛。她坦言「我其實極少分享關於自己演戲的動態，但最近在影視工業中浮浮沉沉，希望不斷燃點然後又熄滅，正在磨練我的信念。能夠忠於內心追逐夢想固然美麗，就算每次被人拒絕都讓妳感到傷心，甚至渺無音訊。」儘管母親鍾麗緹在娛樂圈地位崇高，但張敏鈞一直未有依靠母親的名氣返回香港發展，而是堅持靠實力在加拿大闖出自己的天地。
鍾麗緹長女繼承混血基因 曾奪選美亞軍
現年27歲的張敏鈞是鍾麗緹與首任丈夫所生的長女，完美繼承了母親的混血標緻五官及曲線身材，被外界認為有望繼承媽媽混血女神的地位。她曾隨鍾麗緹數度亮相內地節目，並高調參與選美活動，更曾奪得《溫哥華華裔小姐競選》亞軍。不過她目前仍主力於加拿大生活及發展，對音樂及演戲均有濃厚興趣，卻一直未有個人代表作品面見觀眾，只能透過不斷試鏡尋找機會。
網民大讚演技震撼 留言狂撐追夢精神
張敏鈞的試鏡影片曝光後，網民紛紛被她的演技震撼，留言區一面倒大讚。有網民留言「太棒了！」、「你的演技太棒了」，更有人被她的一秒落淚片段帶動情緒。不少網民亦被她的追夢精神感動，留言「看到你做所有你喜歡的事情，對別人來說是如此激勵。你對我來說真的很勵志！」張敏鈞亦無奈感嘆演藝路是一段非常漫長的過程，形容「其實非常疲累，熱愛一件或許沒有回報的事」，但她坦言作為藝人並非一帆風順，而是要在每次被擊倒後重新整頓出發。