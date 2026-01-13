15歲鍾麗緹細女被封「最靚星二代」高妹背景公開 網民激讚原地出道
15歲星二代張凱琳（Cayla）機場被捕獲片段在網上瘋傳，鍾麗緹細女憑著遺傳自媽媽的深邃五官和1米7高挑身材，瞬間成為網民熱議焦點。不少人看完影片後直接留言「原地出道吧！」，更有網民激讚她「基因真的是好，美死了」，星二代魅力完全不輸當紅小花！
鍾麗緹細女機場被捕獲 九頭身比例驚艷網民
Cayla去年11月現身機場時被網民捕獲，片段隨即在社交平台廣泛流傳。影片中可見化了淡妝的Cayla打扮休閒，面對鏡頭時滿臉笑容，更主動與網民互動展現親和力。她遺傳了媽媽鍾麗緹的甜美深邃五官，特別是那雙招牌電眼，加上身高已達1米7的九頭身高挑比例，完全是天生的模特兒材料。網民看完影片後紛紛被她的外貌條件震撼，直言基因實在太優良。
社交平台追蹤人數破20萬 人氣超越其他星二代
雖然Cayla尚未正式出道加入娛樂圈，但她早已隨媽媽參與各大時尚活動及拍攝時裝雜誌，憑著語言天賦與活潑形象吸納無數粉絲。她的社交平台追蹤人數已超過20萬，這個數字比起任達華女兒任晴佳及甄子丹女兒甄濟如的還要多，網絡人氣相當高企。作為最亮眼星二代之一，Cayla在時尚界的曝光度不斷提升，不少品牌都對這位潛力新星虎視眈眈。
鍾麗緹三女改姓張 細女最受矚目
鍾麗緹曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla）。2015年她與細12年的內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳了媽媽的優良基因，但當中以15歲的細女Cayla最受外界矚目，無論是外貌條件還是鏡頭感都相當出眾，被視為最有潛力的星二代之一。
網民激讚遺傳優良基因 留言區一面倒支持出道
影片曝光後，網民留言區幾乎一面倒讚好，「好美好甜好可愛，喜歡考拉」、「基因真的是好，美死了」、「笑起來跟她媽好像」等讚美之聲不絕於耳。最令人印象深刻的是不少網民直接喊話「原地出道吧！」
