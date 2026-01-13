15歲鍾麗緹細女被封「最靚星二代」高妹背景公開 網民激讚原地出道

15歲星二代張凱琳（Cayla）機場被捕獲片段在網上瘋傳，鍾麗緹細女憑著遺傳自媽媽的深邃五官和1米7高挑身材，瞬間成為網民熱議焦點。不少人看完影片後直接留言「原地出道吧！」，更有網民激讚她「基因真的是好，美死了」，星二代魅力完全不輸當紅小花！