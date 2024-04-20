鍾麗緹14歲細女Cayla跳舞片爆紅 網民力讚「最美星二代」

香港著名女星鍾麗緹的女兒們一直是媒體關注的焦點，其中14歲的Cayla更是展現了不凡的星二代潛力，成為網絡上的新寵兒。鍾麗緹雖然近年來只是偶爾在內地綜藝節目中露面，但她的私生活和家庭卻始終吸引著公眾的目光。鍾麗緹與首任丈夫的長女張敏鈞（Yasmine），以及與第二任丈夫所生的二女張思捷（Jaden）和三女張凱琳（Cayla），三位愛女的顏值都爆燈，其中14歲的細女Cayla更獲力讚為「最美星二代」。

