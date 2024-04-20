鍾麗緹14歲細女Cayla跳舞片爆紅 網民力讚「最美星二代」
鍾麗緹14歲細女Cayla跳舞片爆紅
Cayla雖然年僅14歲，但她在社交平臺上已擁有超過3萬的追蹤者，她的帳號上經常可以看到她或成熟或青春的多面形象，時而穿著晚裝配戴名牌手袋，展現出超越年齡的成熟氣質；時而在操場上與朋友們跳舞，展現出青春的活力和可愛。這種多變的風格，讓她在網絡上迅速累積了大量的粉絲。Cayla日前在社交平台上傳的一段跳舞影片，片中可見向來作成熟打扮的Cayla，竟然與朋友們在操場上跳舞，夠曬青春又可愛，贏得了眾多網友的喜愛和讚賞。
14歲Cayla暴風式成長 擁超強基因
張凱琳（Cayla）近年來的成長簡直可以用暴風式來形容。這位星二代轉眼間已經14歲，從一個小女孩變成了一位亭亭玉立的少女。她在社交平臺上分享的近照中，可以清楚看到她遺傳了母親鍾麗緹的超強基因，擁有混血兒的標緻性感外貌和恰到好處的身形比例，讓網民紛紛大讚她是最美的星二代。
14歲生日打扮惹熱議
Cayla的成長過程中，她的每一次變化都會引起網民的熱議。不久前，Cayla與朋友慶祝14歲生日時，身穿貼身tube dress束上髮髻的照片就引來了網民的關注。大家紛紛指出，她的打扮和氣質完全不像一個14歲的少女。而最近她與朋友到餐廳聚會時，身穿黑色吊帶上衣頭戴Cap帽的造型，更是讓她看起來像一位小小名模，繼承了媽媽的混血五官和靚樣。
外表比同齡少女成熟
雖然外表比同齡少女顯得更為成熟，Cayla卻依然保留著少女的純真。她不時在社交媒體上展示自己的箍牙牙套，與朋友們玩得不亦樂乎，透露出天真無邪的一面。而當她自拍時，卻能擺出名模級的表情，展現出與年齡不符的成熟魅力。
鍾麗緹淡出影壇母女關係親密
無論是大女兒Yasmine還是Cayla，與母親鍾麗緹的關係一直非常親密。無論是在公開場合還是私下生活中，她們總是形影不離。而鍾麗緹的兩名女兒都長得十分標緻，繼承了母親年輕時的女神風采。
鍾麗緹近年來雖然絕跡香港影壇，但她與兩名女兒Jaden與Cayla一直長居北京。Cayla現正就讀北京的一所國際學校，她的生活點滴經常透過社交平臺與外界分享。無論是慶生時的成熟打扮，還是與友人聚會時的名模風範，Cayla都展現出了不凡的氣質和風采。