51歲鍾麗緹Pink Lady Look跳BlackPink超攞膽 網民：夏蕙姨後繼有人
超齡粉紅barbie上身
鍾麗緹經常在微博、小紅書、抖音等分享自己的日常，除了喜歡擺pose裝可愛晒身材，亦不時分享「逆齡」秘密，尤其愛跳舞，日前她又Dancing Queen上身，以粉紅色吊帶短裙仔、粉紅太陽帽同粉紅波鞋現身球場跳老舞，仲束埋孖辮仔，心境真係留在22歲！她跳唱韓國女天團BlackPink月前發布的新歌《Pink Venom》，一邊跳孖辮一路揈，超攞膽！
網民喊驚：這位奶奶誰啊？
跳舞片中，遠鏡睇得出超濃妝，粉紅barbie裝的她身材依舊keep到，不過這身打扮實在太唔符合年齡，內地的網民都勸她收歛吓，留言：「看著像男的」、「老了還是穩重點好，什麼年齡就要做什麼年齡的事」、「不認識，這位奶奶誰啊」，有香港的網民好厚度地說出重點：「20歲著都唔好睇，何況…」早前鍾麗緹亦有發布其他跳舞片，受到網民抨擊，有網民安慰緹姨別對負評太上心，獲她親自回應：「我的心態永遠都是22歲呀！自己很開心，這是最重要的，假如我們每天關在家裡封閉自己，那多沒有樂趣，如果你想的話我可以教你，怎麼可以每天開心，這樣子會永遠年輕喲。」難得心境不老，緹姨勁！
鍾麗緹緹驚嚇look重溫
一代女神鍾麗緹，當年與周星馳拍下唔少經典之作，華姐出身、混女女星，試問80年代男性邊個冇J過，時至今日鍾麗緹身材依然keep到，不過唔認老，偶爾濾鏡過度、太濃妝又衣著騎呢，令人跌眼鏡。
鍾麗緹對人歡笑背人愁
51歲的鍾麗緹6年前第三嫁，與內地男星張倫碩及3個女兒組成五口之家，表面上大情大性鬼婆性格的鍾麗緹，不時孖住老公放閃晒恩愛，39歲的張倫碩與她3個囡囡亦關係良好，在社交網經常一家老是常出現，但原來這幾年鍾麗緹這段婚姻一直承受不少批評，主要都是衝著二人的年齡差距以及鍾麗緹未能為張倫碩生仔為主。
鍾麗緹直播中情緒失控
日前鍾麗緹在直播中終於情緒大爆炸，她本來直播做健身，只後趁休息期間與網民閒聊，突然當著萬幾人面前邊喊邊說：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」稍為冷靜下來抹完眼淚的鍾麗緹再說：「我已經51歲，怕你們說我和我老公年齡差距大，我已經盡可能的在健身，美容，保持自己最好的狀態了，所以他們不要再说我了！太累了！」
網民紛紛留言安慰
看到鍾麗緹直播中崩潰，網民都大感驚訝，紛紛留言安慰叫她不要給自己太大壓力，更有網民說：「你很真實，過自己想過的，別在乎別人的看法！」鍾麗緹一直看著網民的留言，無奈地說：「我也不想在乎，可是說的人太多了，想不看到也不行啊！」