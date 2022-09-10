51歲鍾麗緹Pink Lady Look跳BlackPink超攞膽 網民：夏蕙姨後繼有人

鍾麗緹近年長留內地發展，在內地參加綜藝節目邂逅細12年的張倫碩，二人一撻即著發展忘年姊弟戀，翌年宣布結婚。但鍾麗緹近年的樣貌變化之大，加上經常浮誇衣著甚為驚嚇，日前她再度分享跳舞片，回春以粉紅Pink Lady look跳戰BlackPink，網民高呼攞膽！