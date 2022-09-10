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51歲鍾麗緹Pink Lady Look跳BlackPink超攞膽 網民：夏蕙姨後繼有人

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鍾麗緹近年長留內地發展，在內地參加綜藝節目邂逅細12年的張倫碩，二人一撻即著發展忘年姊弟戀，翌年宣布結婚。但鍾麗緹近年的樣貌變化之大，加上經常浮誇衣著甚為驚嚇，日前她再度分享跳舞片，回春以粉紅Pink Lady look跳戰BlackPink，網民高呼攞膽！

超齡粉紅barbie上身

鍾麗緹經常在微博、小紅書、抖音等分享自己的日常，除了喜歡擺pose裝可愛晒身材，亦不時分享「逆齡」秘密，尤其愛跳舞，日前她又Dancing Queen上身，以粉紅色吊帶短裙仔、粉紅太陽帽同粉紅波鞋現身球場跳老舞，仲束埋孖辮仔，心境真係留在22歲！她跳唱韓國女天團BlackPink月前發布的新歌《Pink Venom》，一邊跳孖辮一路揈，超攞膽！

網民喊驚：這位奶奶誰啊？

跳舞片中，遠鏡睇得出超濃妝，粉紅barbie裝的她身材依舊keep到，不過這身打扮實在太唔符合年齡，內地的網民都勸她收歛吓，留言：「看著像男的」、「老了還是穩重點好，什麼年齡就要做什麼年齡的事」、「不認識，這位奶奶誰啊」，有香港的網民好厚度地說出重點：「20歲著都唔好睇，何況…」早前鍾麗緹亦有發布其他跳舞片，受到網民抨擊，有網民安慰緹姨別對負評太上心，獲她親自回應：「我的心態永遠都是22歲呀！自己很開心，這是最重要的，假如我們每天關在家裡封閉自己，那多沒有樂趣，如果你想的話我可以教你，怎麼可以每天開心，這樣子會永遠年輕喲。」難得心境不老，緹姨勁！

鍾麗緹
（圖片來源：留言截圖@fb）
鍾麗緹
（圖片來源：留言截圖@fb）

鍾麗緹緹驚嚇look重溫

一代女神鍾麗緹，當年與周星馳拍下唔少經典之作，華姐出身、混女女星，試問80年代男性邊個冇J過，時至今日鍾麗緹身材依然keep到，不過唔認老，偶爾濾鏡過度、太濃妝又衣著騎呢，令人跌眼鏡。

鍾麗緹 早排相隔26年重現《食神》食雪條一幕，曱甴級眼睫毛配V煞臉，極度崩壞。
早排相隔26年重現《食神》食雪條一幕，曱甴級眼睫毛配V煞臉，極度崩壞。（圖片來源：鍾麗緹@weibo）
鍾麗緹 閃爆運動外套，鮮橙紅唇妝，臉形顯得極長，被直指似男人。
閃爆運動外套，鮮橙紅唇妝，臉形顯得極長，被直指似男人。（圖片來源：鍾麗緹@weibo）
鍾麗緹 束高馬尾，間尺鼻連樣都難認。
束高馬尾，間尺鼻連樣都難認。（圖片來源：鍾麗緹@weibo）
鍾麗緹 鮮綠色外套，大烏蠅平光鏡、白色誇張廁紙狀耳環，完全認唔出呀喂！
鮮綠色外套，大烏蠅平光鏡、白色誇張廁紙狀耳環，完全認唔出呀喂！（圖片來源：鍾麗緹@weibo）
鍾麗緹 加送鍾麗緹小12歲老公張倫碩扮Elsa，都是想氹囡囡開心啫。
加送鍾麗緹小12歲老公張倫碩扮Elsa，都是想氹囡囡開心啫。（圖片來源：鍾麗緹@weibo）
51歲中越混血女神鍾麗緹，出道近30年仍然保持凍齡美貌。
51歲中越混血女神鍾麗緹，出道近30年仍然保持凍齡美貌，過去佢曾飾演電影《食神》中嘅學生妹，清純形象令周星駞都迷得神魂顛倒。（圖片來源：[email protected]

鍾麗緹對人歡笑背人愁

51歲的鍾麗緹6年前第三嫁，與內地男星張倫碩及3個女兒組成五口之家，表面上大情大性鬼婆性格的鍾麗緹，不時孖住老公放閃晒恩愛，39歲的張倫碩與她3個囡囡亦關係良好，在社交網經常一家老是常出現，但原來這幾年鍾麗緹這段婚姻一直承受不少批評，主要都是衝著二人的年齡差距以及鍾麗緹未能為張倫碩生仔為主。

鍾麗緹 鍾麗緹在直播中突然喊。
鍾麗緹在直播中突然喊。（圖片來源：直播影片截圖）
鍾麗緹 鍾麗緹表現激動，喊到雙眼紅晒。
鍾麗緹表現激動，喊到雙眼紅晒。（圖片來源：直播影片截圖）

鍾麗緹直播中情緒失控

日前鍾麗緹在直播中終於情緒大爆炸，她本來直播做健身，只後趁休息期間與網民閒聊，突然當著萬幾人面前邊喊邊說：「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」稍為冷靜下來抹完眼淚的鍾麗緹再說：「我已經51歲，怕你們說我和我老公年齡差距大，我已經盡可能的在健身，美容，保持自己最好的狀態了，所以他們不要再说我了！太累了！」

鍾麗緹 網民留言安慰鍾麗緹。
網民留言安慰鍾麗緹。（圖片來源：直播影片截圖）
鍾麗緹 睇得出唔少網民都心痛鍾麗緹。
睇得出唔少網民都心痛鍾麗緹。（圖片來源：直播影片截圖）

網民紛紛留言安慰

看到鍾麗緹直播中崩潰，網民都大感驚訝，紛紛留言安慰叫她不要給自己太大壓力，更有網民說：「你很真實，過自己想過的，別在乎別人的看法！」鍾麗緹一直看著網民的留言，無奈地說：「我也不想在乎，可是說的人太多了，想不看到也不行啊！」

鍾麗緹 鍾麗緹心知與老公年齡差距甚大，已勤力做運動做健身，希望在外形上補救。
鍾麗緹心知與老公年齡差距甚大，已勤力做運動做健身，希望在外形上補救。（圖片來源：微博@鍾麗緹）
鍾麗緹 鍾麗緹不時與老公直播做健身。
鍾麗緹不時與老公直播做健身。（圖片來源：微博影片截圖）
鍾麗緹 可惜沒有濾鏡下身形原形畢露，更被網民抨擊。
可惜沒有濾鏡下身形原形畢露，更被網民抨擊。（圖片來源：微博影片截圖）

撰文：轉載自New Monday圖片來源：鍾麗緹@小紅書、鍾麗緹@微博、電影截圖

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