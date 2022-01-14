鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 被逼著喱士睡衣 葉蒨文下場最悽慘

在近日開播的無綫劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）第4集中，劉穎鏇（Tiffany）飾演的方小柔及葉蒨文（Sophie）飾演的沈麗娟等唐仁街少女，都慘被金龍幫捉走，更被逼換上喱士絲質睡衣，準備被獻給「鬼佬」軍官佐治（易宇航飾），而在眾女中，以葉蒨文下場最悽慘！