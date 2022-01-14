AA

鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 被逼著喱士睡衣 葉蒨文下場最悽慘

最新娛聞
撰文：東方新地

在近日開播的無綫劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）第4集中，劉穎鏇（Tiffany）飾演的方小柔及葉蒨文（Sophie）飾演的沈麗娟等唐仁街少女，都慘被金龍幫捉走，更被逼換上喱士絲質睡衣，準備被獻給「鬼佬」軍官佐治（易宇航飾），而在眾女中，以葉蒨文下場最悽慘！

文：東方新地｜圖：《鐵拳英雄》截圖、[email protected]、《使徒行者3》截圖、《大步走》截圖

《鐵拳英雄》劉穎鏇 葉蒨文 為同屆港姐入行

葉蒨文和劉穎鏇同樣是參加2016年港姐選舉入行，不過劉穎鏇是當屆的亞軍及最上鏡小姐得主(該屆冠軍為馮盈盈)，而葉蒨文只躋身了30強，今次在劇集《鐵拳英雄》中，兩人同樣被金龍幫捉走，被逼沖涼及換上性感絲質睡衣，準備獻給「鬼佬」軍官佐治（易宇航飾），而一同被捉走的還有少女梁惠（張詩欣飾）及李嫻（沈愛琳飾）。

鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
4女中以葉倩文的Deep V睡衣最性感。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
劉穎鏇所著的睡衣相對密實。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
但亦有小露長腿。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
逃走時葉蒨文的睡衣領口愈拉愈開。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
不時春光乍現。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
被陳國峰扼頸。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
被陳國峰扼頸。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
又被敖嘉年喪扯頭髮及襲擊腹部。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
當葉蒨文貼住牆滑落地時，鏡頭close up其心口。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
最後4女都逃走失敗。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

葉蒨文慘被凌辱致死

劇中4女計劃逃走，但最終被捉回，劉穎鏇更被陳國峰打至頭破血流及昏迷，無法服侍「鬼佬」，於是由葉蒨文頂上，最終葉蒨文遭凌辱致死後，還被塞進麻包袋棄屍河中，後因大雨而被沖上岸，屍身上布滿傷痕，狀況悽慘。而劉穎鏇在其後亦險被「鬼佬」強姦，但最終與另外兩名少女一同被步青雲（陳展鵬飾）及夜來吉（伍允龍飾）救走。

鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
敖嘉年指4個女仔中劉穎鏇是服侍「鬼佬」的「主菜」，但她被陳國峰打至頭破血流及昏迷，於是由「頭盤」葉蒨文頂上。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
葉蒨文被綁在床上遭易宇航飾演的「鬼佬」軍官凌辱。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
下場最悽慘。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
遭凌辱致死後，葉蒨文被塞進麻包袋棄屍河中，因大雨而被沖上岸，屍身布滿傷痕。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
鏡頭多角度拍攝其「死相」。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
被陳山聰檢查屍體。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
在其頭髮中搵到一個有「五龍俱樂部」標誌的煙頭。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
雖然死因有可疑，但最後都被以女仔半夜遇賊、遭謀財害命結案。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
被劇中母親壓在心口痛哭一幕，葉蒨文的吊帶睡衣幾乎走光。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
其後輪到劉穎鏇險被易宇航強姦，但並無被綁起手腳。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
劉穎鏇身上的睡衣貼薄，但唔算性感。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
被陳展鵬及時救出。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 葉蒨文下場最悽慘
同另外兩名少女一齊成功逃走。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

29歲葉蒨文憑《愛回家》入屋曾濕身色誘袁偉豪

現年29歲的葉蒨文在英國讀書期間兼任模特兒，2016年參選港姐，在30強止步後成功入行，近年憑在《愛·回家之開心速遞》島大女神Candy一角而入屋，此外亦密密演過多部劇集中的小角色，其中最有發揮機會的，是她去年無綫重頭劇《使徒行者3》中孭重戲份，飾演保安局副局長千金「蘇淼淼」，要濕身色誘袁偉豪飾演的「徐天堂」，更向對方獻出首次的螢幕濕吻！

葉蒨文劇中飾演保安局副局長李國麟的千金「蘇淼淼」，是一名十優狀元兼香港泳隊代表選手，因此除了著底裙落水色誘袁偉豪外，還會有著一件頭泳衣游水的戲份。
葉蒨文曾在《使徒行者3》中飾演保安局副局長李國麟的千金「蘇淼淼」，是一名十優狀元兼香港泳隊代表選手，因此除了著底裙落水色誘袁偉豪外，還會有著一件頭泳衣游水的戲份。（圖片來源：《使徒行者3》截圖）
袁偉豪劇中作為臥底，為調查保安局副局長而刻意接近其女兒葉蒨文，施展美男計成為其男友。
袁偉豪劇中作為臥底，為調查保安局副局長而刻意接近其女兒葉蒨文，施展美男計成為其男友，最終葉蒨文答應助其調查自己父親，最後卻被父親所誤殺。（圖片來源：《使徒行者3》截圖）
葉蒨文自言除了演出處境劇《愛．回家之開心速遞》外，她在其他正劇中大多飾演路人甲乙丙的角色，今次是她首度在一部正劇中孭重戲份，她笑言拍第一場戲時緊張到呆咗，完全唔識郁，幸好得到導演和前輩袁偉豪的鼓勵，最終決定豁出去，才成功完成拍攝。
葉蒨文自言除了演出處境劇《愛回家》外，她在其他正劇中大多飾演路人甲乙丙的角色，今次是她首度在一部正劇中孭重戲份，她笑言拍第一場戲時緊張到呆咗，完全唔識郁，幸好得到導演和前輩袁偉豪的鼓勵，最終決定豁出去，才成功完成拍攝。（圖片來源：《使徒行者3》截圖）

《大步走》做林子善女友

其後葉蒨文又於《大步走》中出場，飾演林子善的女友，為了色誘對方，Sophie於劇中大騷白滑長腿，短短幾分鐘已勁搶眼。

葉蒨文大騷美腿！（圖片來源：劇集截圖）
葉蒨文大騷美腿，一出場就極吸睛！（圖片來源：《大步走》截圖）
Sophie近日在多套劇集都大派福利。（圖片來源：劇集截圖）
葉蒨文演出相當瞓身，在多套劇集都大派福利。（圖片來源：《大步走》截圖）
年僅28歲，前途無限！（圖片來源：劇集截圖）
年僅29歲，前途無限！（圖片來源：《大步走》截圖）

被封「縮水廖碧兒」

葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，因為熱愛演戲而決定參選2016年港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱，但只入圍了三十強，之後她簽入無綫，並入讀為期三個月的演藝進修班，翌年演出處境喜劇 《愛回家》 Candy 一角，開始為觀眾所熟識。

在《愛回家》島大女神之稱﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文在《愛回家》島大女神之稱﹗（圖片來源：[email protected]
葉蒨文曾在2016年參選港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱。
葉蒨文曾在2016年參選港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，她直言當初是因為熱愛演戲而決定參加選美，希望能藉此入行拍劇。
葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，她直言當初是因為熱愛演戲而決定參加選美，希望能藉此入行拍劇。（圖片來源：[email protected]
葉蒨文透露她現時有一個從事藝術行業的圈外男友，她笑言：「 感情事方面我覺得唔需要太高調，但都唔會收收埋埋。」
葉蒨文透露她現時有一個從事藝術行業的圈外男友，她笑言：「 感情事方面我覺得唔需要太高調，但都唔會收收埋埋。」（圖片來源：[email protected]

早前她抓住夏天的尾巴出海曬日光浴，因選港姐而入行的葉蒨文身段比選美時狀態更佳，又留言：「一直都特別鍾意一件頭，Amazing Summer! 」她口中的「一件頭泳衣」成功大騷其玲瓏浮凸線條，網民指葉蒨文犯晒規：「罰你以後著多啲『一件頭』泳衣﹗」

葉蒨文近日出海，大晒白滑玉背美腿，好吸睛﹗（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文早前出海大晒白滑玉背美腿，好吸睛﹗（圖片來源：[email protected]
葉蒨文穿上性感泳衣大晒fit爆身材，此po一出狂吸七千多個like。（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文穿上性感泳衣大晒fit爆身材，此po一出狂吸七千多個like。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文早有準備，帶備專業相機出海拍美照﹗（圖片來源：[email protected]
捉緊夏天的尾巴⋯⋯（圖片來源：葉蒨文IG）
在夏天更不時遊船河。（圖片來源：[email protected]
遊船河KOL（圖片來源：葉蒨文IG）
被封遊船河KOL！（圖片來源：[email protected]

即睇《鐵拳英雄》第4集加長版精華：失蹤少女拯救隊

讀者留言

熱門文章

 