鐵拳英雄｜劉穎鏇等少女被捉 被逼著喱士睡衣 葉蒨文下場最悽慘

在近日開播的無綫劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）第4集中，劉穎鏇（Tiffany）飾演的方小柔及葉蒨文（Sophie）飾演的沈麗娟等唐仁街少女，都慘被金龍幫捉走，更被逼換上喱士絲質睡衣，準備被獻給「鬼佬」軍官佐治（易宇航飾），而在眾女中，以葉蒨文下場最悽慘！
文：東方新地｜圖：《鐵拳英雄》截圖、[email protected]、《使徒行者3》截圖、《大步走》截圖
《鐵拳英雄》劉穎鏇 葉蒨文 為同屆港姐入行
葉蒨文和劉穎鏇同樣是參加2016年港姐選舉入行，不過劉穎鏇是當屆的亞軍及最上鏡小姐得主(該屆冠軍為馮盈盈)，而葉蒨文只躋身了30強，今次在劇集《鐵拳英雄》中，兩人同樣被金龍幫捉走，被逼沖涼及換上性感絲質睡衣，準備獻給「鬼佬」軍官佐治（易宇航飾），而一同被捉走的還有少女梁惠（張詩欣飾）及李嫻（沈愛琳飾）。
葉蒨文慘被凌辱致死
劇中4女計劃逃走，但最終被捉回，劉穎鏇更被陳國峰打至頭破血流及昏迷，無法服侍「鬼佬」，於是由葉蒨文頂上，最終葉蒨文遭凌辱致死後，還被塞進麻包袋棄屍河中，後因大雨而被沖上岸，屍身上布滿傷痕，狀況悽慘。而劉穎鏇在其後亦險被「鬼佬」強姦，但最終與另外兩名少女一同被步青雲（陳展鵬飾）及夜來吉（伍允龍飾）救走。
29歲葉蒨文憑《愛回家》入屋曾濕身色誘袁偉豪
現年29歲的葉蒨文在英國讀書期間兼任模特兒，2016年參選港姐，在30強止步後成功入行，近年憑在《愛·回家之開心速遞》島大女神Candy一角而入屋，此外亦密密演過多部劇集中的小角色，其中最有發揮機會的，是她去年無綫重頭劇《使徒行者3》中孭重戲份，飾演保安局副局長千金「蘇淼淼」，要濕身色誘袁偉豪飾演的「徐天堂」，更向對方獻出首次的螢幕濕吻！
《大步走》做林子善女友
其後葉蒨文又於《大步走》中出場，飾演林子善的女友，為了色誘對方，Sophie於劇中大騷白滑長腿，短短幾分鐘已勁搶眼。
被封「縮水廖碧兒」
葉蒨文畢業自英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，及在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格，因為熱愛演戲而決定參選2016年港姐，有 「縮水廖碧兒」之稱，但只入圍了三十強，之後她簽入無綫，並入讀為期三個月的演藝進修班，翌年演出處境喜劇 《愛回家》 Candy 一角，開始為觀眾所熟識。
早前她抓住夏天的尾巴出海曬日光浴，因選港姐而入行的葉蒨文身段比選美時狀態更佳，又留言：「一直都特別鍾意一件頭，Amazing Summer! 」她口中的「一件頭泳衣」成功大騷其玲瓏浮凸線條，網民指葉蒨文犯晒規：「罰你以後著多啲『一件頭』泳衣﹗」
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