鐵拳英雄｜肌男身型大比拼 49歲吳家樂最驚喜 陳展鵬凸腩「棉花肚」
無綫劇集《鐵拳英雄》終於在2月19日晚大結局，相信令大家最回味嘅，除咗係一眾演員嘅激烈打鬥場面之外，當然唔少得一排又一排吸睛嘅腹肌！當中49歲嘅吳家樂最有驚喜，不過男主角陳展鵬就略嫌削咗少少喇，唔止腹肌欠奉，仲凸埋腩添！同之前《城寨英雄》真係爭得遠！
陳展鵬事隔四年路晒Watt
《英雄》系列兩部均由陳展鵬擔正做男主角，當中《城寨》更加為陳展鵬帶嚟人生第一個視帝寶座。《城寨》於2015年拍攝，當時展鵬38歲，為咗拍城寨下咗唔少功夫，修身成績算唔錯！然而到咗2019年，未知係咪因為結咗婚嘅關係，佢拍攝《鐵拳》時候似乎有點準備不足驚現凸腩「棉花肚」，雖然稱唔上肥，但對比起同劇其它幾位男演員，真係有比較有傷害！
同劇吳家樂最有驚喜
根據上次《城寨》的經驗，Final Boss嘅身形一定有眼頭，大結局歐瑞偉爆衫一幕的確有驚喜，因為按照歐瑞偉過往嘅形象，點睇都唔似係肌男！情況就同今集嘅49歲嘅吳家樂一樣，拉車仔路向東望落瘦瘦削削，但爆衫嗰一幕，真係令唔少觀眾睇到O晒嘴！就連監製文偉鴻都點名讚：「為了達到路向東廢了武功的謊言設定，我要求家樂要保持瘦削外型，但又要有一身橫鍊肌肉，鋼鐵身型！地獄式訓練非常認真！好意志！好成績！好演員！」
撰文：東方新地圖片來源：《鐵拳英雄》截圖、劇照、[email protected]、[email protected]、[email protected]_boon、《城寨英雄》劇照、截圖
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