鐵拳英雄｜肌男身型大比拼 49歲吳家樂最驚喜 陳展鵬凸腩「棉花肚」

無綫劇集《鐵拳英雄》終於在2月19日晚大結局，相信令大家最回味嘅，除咗係一眾演員嘅激烈打鬥場面之外，當然唔少得一排又一排吸睛嘅腹肌！當中49歲嘅吳家樂最有驚喜，不過男主角陳展鵬就略嫌削咗少少喇，唔止腹肌欠奉，仲凸埋腩添！同之前《城寨英雄》真係爭得遠！