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鐵拳英雄｜肌男身型大比拼 49歲吳家樂最驚喜 陳展鵬凸腩「棉花肚」

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無綫劇集《鐵拳英雄》終於在2月19日晚大結局，相信令大家最回味嘅，除咗係一眾演員嘅激烈打鬥場面之外，當然唔少得一排又一排吸睛嘅腹肌！當中49歲嘅吳家樂最有驚喜，不過男主角陳展鵬就略嫌削咗少少喇，唔止腹肌欠奉，仲凸埋腩添！同之前《城寨英雄》真係爭得遠！

當年展鵬嘅腹肌雖然未算誇，但起碼叫做有個形。（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
當年展鵬嘅腹肌雖然未算誇，但起碼叫做有個形。（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
人魚線都若隱若現！（圖片來源：《城寨英雄》劇照）
人魚線都若隱若現！（圖片來源：《城寨英雄》劇照）

陳展鵬事隔四年路晒Watt

《英雄》系列兩部均由陳展鵬擔正做男主角，當中《城寨》更加為陳展鵬帶嚟人生第一個視帝寶座。《城寨》於2015年拍攝，當時展鵬38歲，為咗拍城寨下咗唔少功夫，修身成績算唔錯！然而到咗2019年，未知係咪因為結咗婚嘅關係，佢拍攝《鐵拳》時候似乎有點準備不足驚現凸腩「棉花肚」，雖然稱唔上肥，但對比起同劇其它幾位男演員，真係有比較有傷害！

縮肚都縮得幾明顯！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
縮肚都縮得幾明顯！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
微微彎身仲凸埋腩仔！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
微微彎身仲凸埋腩仔！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）

同劇吳家樂最有驚喜

根據上次《城寨》的經驗，Final Boss嘅身形一定有眼頭，大結局歐瑞偉爆衫一幕的確有驚喜，因為按照歐瑞偉過往嘅形象，點睇都唔似係肌男！情況就同今集嘅49歲嘅吳家樂一樣，拉車仔路向東望落瘦瘦削削，但爆衫嗰一幕，真係令唔少觀眾睇到O晒嘴！就連監製文偉鴻都點名讚：「為了達到路向東廢了武功的謊言設定，我要求家樂要保持瘦削外型，但又要有一身橫鍊肌肉，鋼鐵身型！地獄式訓練非常認真！好意志！好成績！好演員！」

上次歐瑞偉又係爆衫騷肌。（圖片來源：TVBUSA《城寨英雄》截圖）
上次歐瑞偉又係爆衫騷肌。（圖片來源：TVBUSA《城寨英雄》截圖）
今次吳家樂又係爆衫。（圖片來源：IG@jazz_boon）
今次吳家樂又係爆衫。（圖片來源：[email protected]_boon）
呢啲身形先最難練！（圖片來源：IG@jazz_boon）
呢啲身形先最難練！（圖片來源：[email protected]_boon）
難怪王君馨都睇到眼定定！（圖片來源：IG@gwgurlie86）
難怪王君馨都睇到眼定定！（圖片來源：[email protected]
不過講到最誇都一定係伍允龍㗎喇，唔怪得佢成套劇，大部分時間都唔著衫周街走啦！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
不過講到最誇都一定係伍允龍㗎喇，唔怪得佢成套劇，大部分時間都唔著衫周街走啦！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
仲有陳山聰都唔錯！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
仲有陳山聰都唔錯！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
同吳家樂都好似，收水收得好緊要。（圖片來源：IG@joelshanchung）
同吳家樂都好似，收水收得好緊要。（圖片來源：[email protected]
仲有KK張國強都好Fit。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
仲有KK張國強都好Fit。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
仲有呢位陳國峰都唔講得笑㗎！（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
仲有呢位陳國峰都唔講得笑㗎！（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《鐵拳英雄》截圖、劇照、[email protected][email protected][email protected]_boon、《城寨英雄》劇照、截圖

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