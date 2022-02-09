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鐵拳英雄｜唐詩詠被批打戲揸流攤 不及「刁蘭」胡定欣

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無綫劇《鐵拳英雄》被喻為《城寨英雄》和 《同盟》系列的第三部曲，因為劇中同樣是與陳展鵬做一對，所以唐詩詠更被指頂替了胡定欣在《城寨》中的刁蘭一角，但有不少網民卻狠批唐詩詠劇中的打戲打得太敷衍，正所謂冇比較冇傷害﹗

《鐵拳英雄》唐詩詠 被指差過姚子羚

《鐵拳英雄》是唐詩詠入行以來首部真正以打戲為主的劇集，她曾透露因為本身無舞蹈、功夫底子，所以在開劇前一個月，她已經開始跟師父上堂學功夫，但網民似乎都唔收貨，狠批她的動作戲「揸流攤」和「姐手姐腳」，只靠剪接和慢鏡來表現，一點也不自然，不但比不上舞技了得的王君馨，更差過同樣無舞蹈底子的姚子羚。

而唐詩詠就飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
唐詩詠劇中飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
同《城寨英雄》的刁蘭一樣，唐詩詠劇中同男主角陳展鵬有感情線。（圖片來源：）
同《城寨英雄》的刁蘭一樣，唐詩詠劇中同男主角陳展鵬有感情線。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
唐詩詠
網民指唐詩詠在劇中連最簡單的出拳收拳，都令人有種不自然的感覺。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
姚子羚和王君馨都有份著上同唐詩詠款式相近的黑色緊身衣，王君馨笑言她們三人的造型似足「Charlie’s Angels」（電影《神探俏嬌娃》）。（圖片來源：IG@gwgurlie86）
有網民指唐詩詠的打戲及不上同劇的姚子羚和王君馨。（圖片來源：[email protected]
連感情戲亦被指顯得生硬。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
連她演出的感情戲亦被網民指顯得生硬。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
但演搞笑戲時卻受到讚賞。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
但演搞笑場口時就受到讚賞。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
唐詩詠免疫力出問題 停工至少6個月
唐詩詠早前自爆近兩年十分勞碌，引致免疫力下降，更對不少食物敏感，臉上生了不少「粒粒」。（圖片來源：[email protected]
唐詩詠免疫力出問題 停工至少6個月
唐詩詠坦言已同公司請假，最少也要半年，會放假至康復為止，否則難以完全痊癒。（圖片來源：[email protected]

打戲唔得靠喜劇搭夠

有網民更重提在《城寨英雄》中飾演「刁蘭」一角的胡定欣，指胡定欣無論打戲或感情戲，都比唐詩詠演得更加自然。不過過亦有網民力撐唐詩詠，認為胡定欣本身有舞蹈底子，打戲自然做得比較好。而感情戲方面，亦有不少網友認為唐詩詠喜感較好，好多搞笑位都做得好自然，能帶給觀眾驚喜。

胡定欣宣布離巢TVB 入行18年「路人甲」變視后 愈紅愈靚
胡定欣在《城寨英雄》中有不少打戲。（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
胡定欣宣布離巢TVB 入行18年「路人甲」變視后 愈紅愈靚
劇中刁蘭都有著緊身衣的造型！（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
胡定欣16年與陳展鵬在劇集《城寨英雄》飾演刁蘭與拳佬入晒戲，完劇黐實登台出騷，仲一齊拎視后視帝，之後再以情侶檔拍多套《同盟》，高調放閃看似男有心女有意，點知轉頭陳展鵬搭上單文柔，有傳胡定欣被利用到盡嬲到爆，此後與陳展鵬有你冇我。
胡定欣2016年與陳展鵬在劇集《城寨英雄》飾演刁蘭與拳佬入晒戲，完劇黐實登台出騷，仲一齊拎視后視帝，之後再以情侶檔拍多套《同盟》，高調放閃看似男有心女有意，點知轉頭陳展鵬被爆搭上單文柔，有傳胡定欣不甘被利用到盡嬲到爆，此後與陳展鵬有你冇我。（圖片來源：新傳媒照片庫）
胡定欣宣布離巢TVB 入行18年「路人甲」變視后 愈紅愈靚
胡定欣自小學習中國舞，曾多次在台慶及其他大騷表演，08年參加《舞動奇跡》更獲得季軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
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撰文：東方新地圖片來源：《鐵拳英雄》截圖、《城寨英雄》截圖、[email protected][email protected]、新傳媒照片庫

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