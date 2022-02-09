鐵拳英雄｜唐詩詠被批打戲揸流攤 不及「刁蘭」胡定欣
無綫劇《鐵拳英雄》被喻為《城寨英雄》和 《同盟》系列的第三部曲，因為劇中同樣是與陳展鵬做一對，所以唐詩詠更被指頂替了胡定欣在《城寨》中的刁蘭一角，但有不少網民卻狠批唐詩詠劇中的打戲打得太敷衍，正所謂冇比較冇傷害﹗
《鐵拳英雄》唐詩詠 被指差過姚子羚
《鐵拳英雄》是唐詩詠入行以來首部真正以打戲為主的劇集，她曾透露因為本身無舞蹈、功夫底子，所以在開劇前一個月，她已經開始跟師父上堂學功夫，但網民似乎都唔收貨，狠批她的動作戲「揸流攤」和「姐手姐腳」，只靠剪接和慢鏡來表現，一點也不自然，不但比不上舞技了得的王君馨，更差過同樣無舞蹈底子的姚子羚。
打戲唔得靠喜劇搭夠
有網民更重提在《城寨英雄》中飾演「刁蘭」一角的胡定欣，指胡定欣無論打戲或感情戲，都比唐詩詠演得更加自然。不過過亦有網民力撐唐詩詠，認為胡定欣本身有舞蹈底子，打戲自然做得比較好。而感情戲方面，亦有不少網友認為唐詩詠喜感較好，好多搞笑位都做得好自然，能帶給觀眾驚喜。
撰文：東方新地圖片來源：《鐵拳英雄》截圖、《城寨英雄》截圖、[email protected]、[email protected]、新傳媒照片庫
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