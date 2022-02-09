鐵拳英雄｜唐詩詠被批打戲揸流攤 不及「刁蘭」胡定欣

無綫劇《鐵拳英雄》被喻為《城寨英雄》和 《同盟》系列的第三部曲，因為劇中同樣是與陳展鵬做一對，所以唐詩詠更被指頂替了胡定欣在《城寨》中的刁蘭一角，但有不少網民卻狠批唐詩詠劇中的打戲打得太敷衍，正所謂冇比較冇傷害﹗