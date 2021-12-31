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鐵拳英雄｜兩大高手率先過招 姚子羚 長腿撼贏 唐詩詠

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撰文：東方新地

在2019年已完成拍攝的無綫劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》），經過改名和重新配音等動作後，終於開播有期，即將在2022年1月10日晚上9時半於翡翠台首播，日前劇集放出兩段預告片，分別是從姚子羚和唐詩詠兩個角度拍攝的一幕高手過招戲，其中姚子羚一出場晒腿、露肩又露腰，吸睛程度遠勝密實的唐詩詠！

文：東方新地｜圖：[email protected] (official)、《鐵拳英雄》劇照及預告片截圖、[email protected]_yiu、[email protected][email protected]

《鐵拳英雄》姚子羚美腿吸睛

在今次《鐵拳英雄》放出的兩段預告片中，姚子羚和唐詩詠分別飾演峨嵋刺高手金福妹和八卦掌高手錢芊芊，其中著上一身泰國服的姚子羚，一出場就用手撥開裙襬，展露出一對結實的美腿，部分鏡頭更聚焦在她露肩又露腰的性感裝束上，率先吸引了觀眾的目光。

姚子羚飾演峨嵋刺高手金福妹，是一名黑幫千金，一出場就率先露腿吸睛。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
姚子羚飾演峨嵋刺高手金福妹，是一名黑幫千金，一出場就率先露腿吸睛。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
穿著泰服的姚子羚露腰又露腿，有部分聚焦特別在她的上半身，等網友可以慢慢欣賞。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
穿著泰服的姚子羚露腰又露腿，有部分鏡頭特別聚焦在她的裝束上，等網友可以慢慢欣賞。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
不過有網民就批評兩人對打時太過手軟腳軟，動作太假。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
不過有網民就批評兩人對打時太過手軟腳軟，動作太假。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
而唐詩詠就飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
而唐詩詠就飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
和姚子羚相比，唐詩詠的打扮非常密實！（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
和姚子羚相比，唐詩詠的打扮非常密實！（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）

姚子羚飾演黑幫千金

劇中姚子羚飾演的金福妹生於黑幫家族，父親金龍（歐瑞偉飾）是唐人街獨霸一方的黑幫龍頭。然而龍重男輕女，縱使妹幹練果斷、有勇有謀，才幹和功夫絕不下於其他兄弟，仍不獲龍重用。

今次姚子羚和王君馨都有不少性感打扮。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
今次姚子羚和飾演殺手程安娜的王君馨都有不少性感打扮。（圖片來源：[email protected]_yiu）
劇中姚子羚將與陳山聰有感情線，她表示為拍這部劇集，兩人都練武練到手瘀瘀！（圖片來源：IG@elaine_yiu）
劇中姚子羚將與陳山聰有感情線，她表示為拍這部劇集，兩人都練武練到手瘀！（圖片來源：[email protected]_yiu）

唐詩詠演蠱惑老千

唐詩詠飾演的錢芊芊是一名千門女將，擅於揣摩人心，詭計多端，機靈敏銳。自小獨自在外打滾生存，為了謀生而學會各種千術，不但手段高明，更是精通各種詐騙之術。本性善良，且富憐憫之心，從不向貧苦弱者下手。

劇中唐詩詠是吳家樂的女兒，將與陳展鵬及劉穎鏇大玩三角戀。（圖片來源：IG@natalietong53）
劇中唐詩詠是吳家樂的女兒，將與陳展鵬及劉穎鏇大玩三角戀。（圖片來源：[email protected]

重溫唐詩詠首次做打女 著黑色緊身衣谷出Y字胸

被延期播放的 《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）被喻為 《城寨英雄》和 《同盟》的系列第三部曲，在三部劇集中首次作為新人馬正式加入的唐詩詠笑言：「我一直都好懷疑自己呢個身手點解會畀監製文偉鴻先生揀中，但我深信佢揀中我一定係因為個角色好適合我發揮，所以我Push自己好盡力去學好啲功夫，唔想令佢失望！」一向少有以性感形象示人的詩詠今次在大展身手之餘，更會著上一襲開胸緊身衣，谷出逼爆「Y字胸」！

唐詩詠
唐詩詠在劇中的開胸造型原本只係微露事業線，但當她烏低身大打出手時，卻會即時谷出逼爆Y字胸，非常性感！（圖片來源：《鐵拳英雄》預告片截圖）
唐詩詠
唐詩詠直言《唐人街》是她入行以來首部真正以打戲為主的戲劇，她表示：「因為我本身冇舞蹈、功夫底子，所以喺開劇前一個月，我已經開始同師父上堂學功夫。」（圖片來源：《鐵拳英雄》預告片截圖）
姚子羚和王君馨都有份著上同唐詩詠款式相近的黑色緊身衣，王君馨笑言她們三人的造型似足「Charlie’s Angels」（電影《神探俏嬌娃》）。（圖片來源：IG@gwgurlie86）
姚子羚和王君馨都有份著上同唐詩詠款式相近的黑色緊身衣，王君馨笑言她們三人的造型似足「Charlie’s Angels」（電影《神探俏嬌娃》）。（圖片來源：[email protected]
《唐人街》實力派演員雲集 演員親身上陣推廣中國功夫
姚子羚著上開胸緊身衣後亦非常性感！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）

即睇《鐵拳英雄》峨嵋刺高手｜金福妹｜姚子羚：

即睇《鐵拳英雄》八卦掌高手｜錢芊芊｜唐詩詠：

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