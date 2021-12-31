鐵拳英雄｜兩大高手率先過招 姚子羚 長腿撼贏 唐詩詠

在2019年已完成拍攝的無綫劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》），經過改名和重新配音等動作後，終於開播有期，即將在2022年1月10日晚上9時半於翡翠台首播，日前劇集放出兩段預告片，分別是從姚子羚和唐詩詠兩個角度拍攝的一幕高手過招戲，其中姚子羚一出場晒腿、露肩又露腰，吸睛程度遠勝密實的唐詩詠！