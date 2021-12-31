鐵拳英雄｜兩大高手率先過招 姚子羚 長腿撼贏 唐詩詠
在2019年已完成拍攝的無綫劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》），經過改名和重新配音等動作後，終於開播有期，即將在2022年1月10日晚上9時半於翡翠台首播，日前劇集放出兩段預告片，分別是從姚子羚和唐詩詠兩個角度拍攝的一幕高手過招戲，其中姚子羚一出場晒腿、露肩又露腰，吸睛程度遠勝密實的唐詩詠！
文：東方新地｜圖：[email protected] (official)、《鐵拳英雄》劇照及預告片截圖、[email protected]_yiu、[email protected]、[email protected]
《鐵拳英雄》姚子羚美腿吸睛
在今次《鐵拳英雄》放出的兩段預告片中，姚子羚和唐詩詠分別飾演峨嵋刺高手金福妹和八卦掌高手錢芊芊，其中著上一身泰國服的姚子羚，一出場就用手撥開裙襬，展露出一對結實的美腿，部分鏡頭更聚焦在她露肩又露腰的性感裝束上，率先吸引了觀眾的目光。
姚子羚飾演黑幫千金
劇中姚子羚飾演的金福妹生於黑幫家族，父親金龍（歐瑞偉飾）是唐人街獨霸一方的黑幫龍頭。然而龍重男輕女，縱使妹幹練果斷、有勇有謀，才幹和功夫絕不下於其他兄弟，仍不獲龍重用。
唐詩詠演蠱惑老千
唐詩詠飾演的錢芊芊是一名千門女將，擅於揣摩人心，詭計多端，機靈敏銳。自小獨自在外打滾生存，為了謀生而學會各種千術，不但手段高明，更是精通各種詐騙之術。本性善良，且富憐憫之心，從不向貧苦弱者下手。
重溫唐詩詠首次做打女 著黑色緊身衣谷出Y字胸
被延期播放的 《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）被喻為 《城寨英雄》和 《同盟》的系列第三部曲，在三部劇集中首次作為新人馬正式加入的唐詩詠笑言：「我一直都好懷疑自己呢個身手點解會畀監製文偉鴻先生揀中，但我深信佢揀中我一定係因為個角色好適合我發揮，所以我Push自己好盡力去學好啲功夫，唔想令佢失望！」一向少有以性感形象示人的詩詠今次在大展身手之餘，更會著上一襲開胸緊身衣，谷出逼爆「Y字胸」！