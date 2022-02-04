鐵拳英雄｜姚子羚報仇失敗再慘禁錮 回顧入行20年坎坷上位史
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、TVB《鐵拳英雄》、TVB《酒店風雲》、TVB《同盟》、TVB《萬千星輝頒獎典禮》、TVB《天命》截圖、《兄弟姊妹去旅行》截圖
報仇失敗慘被禁錮
無綫劇集《鐵拳英雄》正熱播中，憑着優秀的劇本，演員們落力的演出以及刺激的武打場面，令不少觀眾都大呼過癮。當中姚子羚飾演「金福妹」的表現分外亮眼，繼早前除了險被多男迷姦外，之後又被打毒針而染上了毒癮，令不少觀眾看得十分肉赤。日前播出第18集，姚子羚再次身陷險境，劇情講述她向張國強報仇，卻被阿哥敖嘉年出賣預先通風報信，結果姚子羚報仇失敗，更被張國強捉拿並禁錮。
入行20年上位之路
41歲的姚子羚在《鐵拳英雄》中飾演的「金福妹」荊棘滿途，原來在現實中，入行20年的姚子羚在演藝路上同樣並不平坦。姚子羚曾經在節目《兄弟姊妹去旅行》提及過自己入行之前，姚子羚曾試過兼職啤酒推銷員，不過佢就大爆自己喺兼職時被客人拍打屁股，幸得菲律賓藉同事出手幫助，替子羚出一口氣，令對方知難而退！至2002年她因參加了《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍，成為TVB旗下的合約演員，繼而加入了電視圈。其後就接拍首部電視劇《當四葉草碰上劍尖時》飾演藍雪文一角，雖然戲份不多，但清純四眼儍妹形象令觀眾漸漸留下印象。
《棟篤神探》天台戲畢生難忘
姚子羚曾經提過在2003年拍《棟篤神探》時一場天台戲，劇情是郭鋒大力地撳住她的嘴，要灌她食白粉和飲水，姚子羚憶述那場戲被郭鋒灌到「濁親」，又被他推倒跌在地上，老前輩的郭鋒非常入戲，二人更有不少身體接觸，初入行的姚子羚硬食，返家後即情緒大爆發，身體有些瘀傷的她被母問發生什麼事，她不發一言走入浴室洗澡，點知一開花灑就爆喊，完全失控，當時姚子羚非常擔心家人知道她躲在廁所偷喊。
曾被愛犬咬傷面險毀容
直至2005年姚子羚於《酒店風雲》飾演吳卓羲的壞表妹「鄭可兒」，憑著一副神憎鬼厭的嘴臉，面目可憎的模樣開始打開知名度。2006年，姚子羚獲李添勝監製賞識，在黎耀祥及馬浚偉主演的古裝劇《鐵血保鏢》更首次擔當第一女主角「利祥鳳」，本以為自從此平步青雲，但可惜後繼無力，做完一次女一又跌回女配角之列。姚子羚更於2015年意外被愛犬咬傷面部，幾乎毀容，亦因此事陷入低谷，好彩最後成功克服，重新積極投入工作。到2015年，姚子羚付出的努力終於有回報，憑《張保仔》的「炎貴妃」一角，首奪TVB「最佳女配角」。
奪得「最喜愛TVB女配角」
到2017年，姚子羚再憑劇集《同盟》飾演「韋以柔」一角在《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》奪得「最喜愛TVB女配角」獎。直至2018年姚子羚在古裝劇《天命》飾演和府二夫人「長媚」一角，大受劇迷歡迎，演技亦備受肯定。