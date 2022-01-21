鐵拳英雄｜姚子羚遭落藥迷姦 重溫演出辛酸史 曾疑被郭糟質失控爆喊

《鐵拳英雄》雖然放咗接近3年貨倉，但播出後依然有不少討論聲音，熱度絕對不比之前的「台慶劇」低。除了因為劇集承繼了《城寨英雄》班底打得好睇之外，劇情中亦加入了不少喜劇元素，口碑算係不俗。而主角之一嘅姚子羚喺第五集10集入面，更上演了一場被多男迷姦的戲碼，實在睇到觀眾非常虐心。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_yiu、[email protected] 娛樂新聞台、[email protected] (official)、《鐵拳英雄》劇照、截圖
姚子羚兄妹相殘招致被迷姦
第10集嘅劇情講到，飾演金福妹嘅姚子羚因為揭穿兩位哥哥金耀龍（敖嘉年飾）以及金燦龍（陳國峰飾）的陰謀之後，結果被落藥致暈倒，繼而突然出現幾個小混混對她意圖不軌。初時姚子羚在仍有意識之下依然能稍為掙脫，但在她跌到在地上之後，金耀龍突然現身，在姚子羚身上注射了一些藥劑，結果姚子羚在迷糊的情況底下，遭三名男子撕開上衣企圖強姦。
《棟篤神探》天台戲畢生難忘
早前姚子羚接受傳媒訪問時，說到入行至今的辛酸史，她重提03年拍《棟篤神探》時一場天台戲，劇情是郭鋒大力地撳住她的嘴，要灌她食白粉和飲水，姚子羚憶述那場戲被郭鋒灌到「濁親」，又被他推倒跌在地上，當晚拍完返家，姚子羚身體有些瘀傷，其母問她發生什麼事，她不發一言走入浴室洗澡，點知一開花灑就爆喊，完全失控，當時姚子羚非常擔心家人知道她躲在廁所偷喊。
郭鋒過份入戲
姚子羚自認性格倔強，因為當初選擇入行做演員，放棄做文職的工作，她覺得條路自己揀，即使遇上甚麼不快事，都不應該在家人面前哭訴辛苦，所以她一直死撐，哭完出來扮作冇事發生。本刊記者翻看該幕天台戲，發現姚子羚被郭鋒粗暴地推在地上，身為老前輩的郭鋒非常入戲，二人更有不少身體接觸，初入行的姚子羚硬食，返家後即情緒大爆發。
失視后力谷新劇《鐵拳英雄》
其實今次姚子羚真係可以話博到盡，喺早前萬眾矚目的無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》當晚，雖然姚子羚坐足全晚，但他於在頒獎典禮尚未完結的時間，已急不及待在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，更大晒性感貼身殺手造型宣傳照，她的誘人事業線表露無遺。據知姚子羚劇中還有有多套性感戲服，她曾笑言拍檔陳山聰收工後回家後要洗眼。
男粉絲瘋狂拍照場面尷尬
姚子羚日前與唐詩詠、陳展鵬及陳山聰等宣傳《鐵拳英雄》，她表示該劇是入行以來最多動作戲和最辛苦一次，自認是豆腐肉的她，表示拍打戲沒有用墊保護，常常打到周身瘀傷，兩隻手臂更打到變紫色。而拍檔陳山聰則表示子羚做足安全措施，又大爆今次二人有不少激情親熱戲，笑言上、 下都有動作戲。另外，子羚以一身性感打扮現身，非常吸睛，在派禮物環節更引來男粉絲瘋狂拍照，場面尷尬。
《鐵拳英雄》姚子羚美腿吸睛
早前《鐵拳英雄》放出的兩段預告片中，姚子羚和唐詩詠分別飾演峨嵋刺高手金福妹和八卦掌高手錢芊芊，其中著上一身泰國服的姚子羚，一出場就用手撥開裙襬，展露出一對結實的美腿，部分鏡頭更聚焦在她露肩又露腰的性感裝束上，率先吸引了觀眾的目光。
姚子羚飾演黑幫千金
劇中姚子羚飾演的金福妹生於黑幫家族，父親金龍（歐瑞偉飾）是唐人街獨霸一方的黑幫龍頭。然而龍重男輕女，縱使妹幹練果斷、有勇有謀，才幹和功夫絕不下於其他兄弟，仍不獲龍重用。
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