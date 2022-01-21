鐵拳英雄｜姚子羚遭落藥迷姦 重溫演出辛酸史 曾疑被郭糟質失控爆喊

《鐵拳英雄》雖然放咗接近3年貨倉，但播出後依然有不少討論聲音，熱度絕對不比之前的「台慶劇」低。除了因為劇集承繼了《城寨英雄》班底打得好睇之外，劇情中亦加入了不少喜劇元素，口碑算係不俗。而主角之一嘅姚子羚喺第五集10集入面，更上演了一場被多男迷姦的戲碼，實在睇到觀眾非常虐心。