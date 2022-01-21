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鐵拳英雄｜姚子羚遭落藥迷姦 重溫演出辛酸史 曾疑被郭糟質失控爆喊

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撰文：東方新地

《鐵拳英雄》雖然放咗接近3年貨倉，但播出後依然有不少討論聲音，熱度絕對不比之前的「台慶劇」低。除了因為劇集承繼了《城寨英雄》班底打得好睇之外，劇情中亦加入了不少喜劇元素，口碑算係不俗。而主角之一嘅姚子羚喺第五集10集入面，更上演了一場被多男迷姦的戲碼，實在睇到觀眾非常虐心。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]_yiu、[email protected] 娛樂新聞台、[email protected] (official)、《鐵拳英雄》劇照、截圖

姚子羚慘遭多男強姦。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
姚子羚慘遭多男強姦。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

姚子羚兄妹相殘招致被迷姦

第10集嘅劇情講到，飾演金福妹嘅姚子羚因為揭穿兩位哥哥金耀龍（敖嘉年飾）以及金燦龍（陳國峰飾）的陰謀之後，結果被落藥致暈倒，繼而突然出現幾個小混混對她意圖不軌。初時姚子羚在仍有意識之下依然能稍為掙脫，但在她跌到在地上之後，金耀龍突然現身，在姚子羚身上注射了一些藥劑，結果姚子羚在迷糊的情況底下，遭三名男子撕開上衣企圖強姦。

姚子羚不勝藥力，神態迷糊。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
姚子羚不勝藥力，神態迷糊。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
突然出現三名小混混。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
突然出現三名小混混。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
敖嘉年出現再為她注射藥物。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
敖嘉年出現再為她注射藥物。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
結果姚子羚被撕去上衣。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
結果姚子羚被撕去上衣。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
在遭遇不測之際，第十集就完咗。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）
在遭遇不測之際，第十集就完咗。（圖片來源：《鐵拳英雄》截圖）

《棟篤神探》天台戲畢生難忘

早前姚子羚接受傳媒訪問時，說到入行至今的辛酸史，她重提03年拍《棟篤神探》時一場天台戲，劇情是郭鋒大力地撳住她的嘴，要灌她食白粉和飲水，姚子羚憶述那場戲被郭鋒灌到「濁親」，又被他推倒跌在地上，當晚拍完返家，姚子羚身體有些瘀傷，其母問她發生什麼事，她不發一言走入浴室洗澡，點知一開花灑就爆喊，完全失控，當時姚子羚非常擔心家人知道她躲在廁所偷喊。

姚子羚提及當年在《棟篤神探》的一場天台戲令她非常難忘，對手是老戲骨郭峰。（圖片來源：無綫影片截圖）
姚子羚提及當年在《棟篤神探》的一場天台戲令她非常難忘，對手是老戲骨郭鋒。（圖片來源：無綫影片截圖）
姚子羚被郭峰大力的推跌在地上，郭峰非常肉緊。（圖片來源：無綫影片截圖）
姚子羚被郭鋒大力的推跌在地上，非常肉緊。（圖片來源：無綫影片截圖）

郭鋒過份入戲

姚子羚自認性格倔強，因為當初選擇入行做演員，放棄做文職的工作，她覺得條路自己揀，即使遇上甚麼不快事，都不應該在家人面前哭訴辛苦，所以她一直死撐，哭完出來扮作冇事發生。本刊記者翻看該幕天台戲，發現姚子羚被郭鋒粗暴地推在地上，身為老前輩的郭鋒非常入戲，二人更有不少身體接觸，初入行的姚子羚硬食，返家後即情緒大爆發。

郭峰的手疑似觸及姚子羚的敏感位置，可以看到力度之大，連姚子羚的衣服也被壓至凹陷。（圖片來源：無綫影片截圖）
郭鋒的手疑似觸及姚子羚的敏感位置，可以看到力度之大，連姚子羚的衣服也被壓至凹陷。（圖片來源：無綫影片截圖）
當日拍完天台戲，姚子羚返家躲在浴室痛哭，有苦自己知。（圖片來源：無綫影片截圖）
當日拍完天台戲，姚子羚返家躲在浴室痛哭，有苦自己知。（圖片來源：無綫影片截圖）

失視后力谷新劇《鐵拳英雄》

其實今次姚子羚真係可以話博到盡，喺早前萬眾矚目的無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》當晚，雖然姚子羚坐足全晚，但他於在頒獎典禮尚未完結的時間，已急不及待在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，更大晒性感貼身殺手造型宣傳照，她的誘人事業線表露無遺。據知姚子羚劇中還有有多套性感戲服，她曾笑言拍檔陳山聰收工後回家後要洗眼。

鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
《萬千星輝頒獎典禮2021》姚子羚不敵林夏薇失落視后。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
失落視后的姚子羚在昨晚頒獎典禮尚未完結，已急不及待在IG發文力谷2022年新劇《鐵拳英雄》，似為下屆爭視后作準備。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚在IG大晒性感貼身殺手造型宣傳照。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
新劇《鐵拳英雄》姚子羚孖唐詩詠做打女。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚劇中還有有多套性感戲服，曾笑言拍檔陳山聰收工後回家後要洗眼。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
連胡定欣亦留言大讚。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
網民留言。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
網民留言。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
網民留言。（圖片來源：[email protected]_yiu）

男粉絲瘋狂拍照場面尷尬

姚子羚日前與唐詩詠、陳展鵬及陳山聰等宣傳《鐵拳英雄》，她表示該劇是入行以來最多動作戲和最辛苦一次，自認是豆腐肉的她，表示拍打戲沒有用墊保護，常常打到周身瘀傷，兩隻手臂更打到變紫色。而拍檔陳山聰則表示子羚做足安全措施，又大爆今次二人有不少激情親熱戲，笑言上、 下都有動作戲。另外，子羚以一身性感打扮現身，非常吸睛，在派禮物環節更引來男粉絲瘋狂拍照，場面尷尬。

鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚日前與唐詩詠、陳展鵬及陳山聰等宣傳《鐵拳英雄》。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚表示與拍檔陳山聰有不少激情親熱戲。（圖片來源：[email protected]_yiu）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
姚子羚當日性感現身，向現場觀眾大派禮物。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
卻引來一位四眼男粉絲注意。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
眼甘甘望到實，場面尷尬。（圖片來源：）
子羚被男粉絲眼甘甘望到實，場面尷尬。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
鐵拳英雄｜姚子羚失視后即谷新劇
之後男粉絲索性用手機不停「高炒」拍照。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

《鐵拳英雄》姚子羚美腿吸睛

早前《鐵拳英雄》放出的兩段預告片中，姚子羚和唐詩詠分別飾演峨嵋刺高手金福妹和八卦掌高手錢芊芊，其中著上一身泰國服的姚子羚，一出場就用手撥開裙襬，展露出一對結實的美腿，部分鏡頭更聚焦在她露肩又露腰的性感裝束上，率先吸引了觀眾的目光。

姚子羚飾演峨嵋刺高手金福妹，是一名黑幫千金，一出場就率先露腿吸睛。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
姚子羚飾演峨嵋刺高手金福妹，是一名黑幫千金，一出場就率先露腿吸睛。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
穿著泰服的姚子羚露腰又露腿，有部分聚焦特別在她的上半身，等網友可以慢慢欣賞。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
穿著泰服的姚子羚露腰又露腿，有部分鏡頭特別聚焦在她的裝束上，等網友可以慢慢欣賞。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
不過有網民就批評兩人對打時太過手軟腳軟，動作太假。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
不過有網民就批評兩人對打時太過手軟腳軟，動作太假。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
而唐詩詠就飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
而唐詩詠就飾演八卦掌高手錢芊芊，是一名武功高強的老千。（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）
和姚子羚相比，唐詩詠的打扮非常密實！（圖片來源：YouTube@TVB (official)影片截圖）
和姚子羚相比，唐詩詠的打扮非常密實！（圖片來源：[email protected] (official)影片截圖）

姚子羚飾演黑幫千金

劇中姚子羚飾演的金福妹生於黑幫家族，父親金龍（歐瑞偉飾）是唐人街獨霸一方的黑幫龍頭。然而龍重男輕女，縱使妹幹練果斷、有勇有謀，才幹和功夫絕不下於其他兄弟，仍不獲龍重用。

今次姚子羚和王君馨都有不少性感打扮。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
今次姚子羚和飾演殺手程安娜的王君馨都有不少性感打扮。（圖片來源：[email protected]_yiu）
劇中姚子羚將與陳山聰有感情線，她表示為拍這部劇集，兩人都練武練到手瘀瘀！（圖片來源：IG@elaine_yiu）
劇中姚子羚將與陳山聰有感情線，她表示為拍這部劇集，兩人都練武練到手瘀！（圖片來源：[email protected]_yiu）

即睇《鐵拳英雄》峨嵋刺高手｜金福妹｜姚子羚：

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