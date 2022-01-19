鐵拳英雄｜李嘉造型抄《城市獵人》？ 公告內地娶妻曾戀俄妹陪度患難

《鐵拳英雄》飾演彭拜的李嘉，在2021年最後一日在社交平台報喜，正式在內地領證結婚，升呢人夫的李嘉留言：「2021年最有意義的事情﹗」39歲李嘉曾戀俄羅斯女子，拍拖時女方發現腦部有腫瘤，李嘉不離不棄，可惜因長期分隔兩地最後分手收場﹗