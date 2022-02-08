鐵拳英雄｜52歲梁琤依然夠資格做「孤狸精」 選亞姐入行 出道作已打出金像獎
文：東方新地｜圖：東方新地、《鐵拳英雄》截圖
演赤靈王顯身手
梁琤在拍攝《鐵拳英雄》的時候已經年近半百，但她依然保養得宜，在劇中飾演一位勾引人夫的烈女大反派依然好有說服力！而且身手亦非常了得，雖然她使用的是幻術，但她亦不少動作動面，最慘係近呢幾集經常畀人打打到瞓低，演出時比起打人更加考技術㗎！
梁琤參加亞洲小姐入行
其實梁琤當初是透過參加1990年亞洲小姐入行，雖然未能晉身決賽，但當然都被監察賞識，開始了她的演藝事業，一入行就拍電影《黑貓》，更憑此電影獲得電影金像獎的「最佳新人獎」呢！25歲入行時，已經被稱為「大美女」，和當年一樣同期的朱茵並列。當時，梁琤是打女的形象，拍過多部動作電影。
拍《影子敵人》後改戲路
其實梁琤在1995年拍電影《影子敵人》時，因計錯爆破時間令佢燒傷入院，隻手燒到甩晒皮，最後要接受植皮治療，留低一世嘅疤痕，梁琤曾言：「喺大腿旁邊割一塊皮膚落嚟，蓋喺手。媽喊到豬頭，嗰刻我都喊，唔係因為燒傷，係因為令佢哋擔心，所以多年嚟我要自己做得健康啲。」即使事隔幾年，梁琤依然有好大陰影，曾表示：「撻Gas爐都會驚，會有壓力，好似一撻嗰吓成幢大廈都會爆炸，所以依家我都係用電磁爐」。
暫時放棄事業，花七位數為父親抗癌8年
97年起，梁琤轉攻電視圈，更一改以往的「打女」形象，第一部劇集，就是《烈火雄心》，此劇成功令她的事業走上巔峰之際，爸爸卻突然罹患癌症，令佢心情如坐過山車般，大受打擊。為咁全力照顧父親，佢決定大幅減產，抽更多時間陪伴父親四處醫病及化療。面對身患癌症嘅爸爸，梁琤不惜花掉近七位數醫療費，仲四處打聽治病方法。當時梁琤聽說成都千年樹能將爸爸嘅病治好，佢亦毫不猶豫帶爸爸去，可惜最後其父於09年因肝癌離世。雖然其父最終離世，但梁琤自覺無遺憾，因親情係最寶貴！
梁琤再投TVB被讚食防腐劑
直到2013年，梁琤才正式全面復出幕前，再與TVB合作，並拍下多部大劇，包括《飛虎II》、《梟雄》、《巨輪II》等的，梁琤無論電視電影都拍過，每次都與人氣演員合作，但都讓人注意到梁琤的美貌，到最近的《鐵拳英雄》中的「赤靈王」以及《新倚天屠龍記》中的滅絕師太，32年都一樣咁靚，完全沒有走樣，與28年前一樣的氣質，再加上一份成熟感，讓網民不禁感嘆，係唔係食咗防腐劑！
重溫2020年梁琤掃性感晚裝的報道
當時難得返港的梁琤，一個人到尖沙咀晚裝店掃性感晚裝，相信是為演出作準備，當日化上淡妝戴著黑框眼鏡的她，無懼高清鏡頭挑機，真面目零走樣，步入店內已急不及待揀晚裝拼埋身，身材有料的她，攞上手的戰衣件件都是超低胸，拼完一輪再入試身室逐件穿上身，又同店員傾個不停，試身一個多小時，揀啱心水的梁琤再交帶店員幫她修改尺寸，她便匆匆趕著離開，相信還有下場節目。
堅持每日運動兩小時
打足咁多年梁琤心中團火依然熾熱，她不諱言，每次去到片場拍動作戲都會充滿力量，拍攝《不義之戰》及《唐人街》，她為演出亦下了不少功夫！為了保持矯捷身手，梁琤堅持每日運動兩小時，近年她更愛上玩空中瑜伽，勤力和毅力成就她身形樣貌三十年不變。據知情者透露：「其實喺拍《黑貓》之前，Jade（梁琤）根本冇功夫底，只係特訓幾日就開始拍，不過佢身手靈活，加上領悟力高又有天份，睇武指做一次已經好快上手，雖然拍咗咁多年打戲，但為求進步，依家佢仲會上網研究其他人嘅動作戲再揣摩，拍動作場面控制同掌握比以前仲好咗，所以到依家 Jade都好鍾意拍動作戲，為咗鍛鍊身手同埋保持狀態，佢堅持每日做好多運動，就算開工都會攝時間拉筋、耍太極，近年仲愛上玩空中瑜伽，愈玩愈上癮，個個星期都上堂，試玩好多高難度動作，所以佢身體一啲贅肉都冇，身材同樣貌同以前分別唔大！」