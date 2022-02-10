鐵拳英雄｜王君馨拍片親揭程安娜真正身份 陳展鵬細妹疑另有其人

無綫劇《鐵拳英雄》中飾演程安娜的王君馨（Grace），近日在劇中坦承是步青雲（陳展鵬飾）的失散細妹步青心（豆妹），一家人終於相認。王君馨日前拍片解構程安娜的髮型、化妝到練功等各方面時，卻劇透了程安娜的身份並不簡單，令觀眾猜測「步青心」可能另有其人﹗