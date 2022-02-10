鐵拳英雄｜王君馨拍片親揭程安娜真正身份 陳展鵬細妹疑另有其人
無綫劇《鐵拳英雄》中飾演程安娜的王君馨（Grace），近日在劇中坦承是步青雲（陳展鵬飾）的失散細妹步青心（豆妹），一家人終於相認。王君馨日前拍片解構程安娜的髮型、化妝到練功等各方面時，卻劇透了程安娜的身份並不簡單，令觀眾猜測「步青心」可能另有其人﹗
《鐵拳英雄》王君馨：嚟緊會有好多變化
王君馨在片中「劇透」指：「其實程安娜嚟緊會有好多變化，見好多粉絲都喺度估計，未必咁容易估到，所以大家要繼續追睇！」引來網民紛紛猜測程安娜的真正身份，其實是路家的丫鬟霜霜，而步青雲的細妹步青心，則是另有其人。
劉佩玥先係真正步青心？
由於劇中尚有一個女角未登場，就是劉佩玥，在劇照中她有和細鳳姐（元秋飾）一齊打八極拳擊退敵人，以及對住細鳳姐一臉感觸地食麵的戲份，令不少網民猜測其實她才是真正的步青心。
吳家樂被指為終極大反派
而王君馨飾演的程安娜被猜測是丫鬟霜霜，則是因為路向東（吳家樂飾）被指將是這部劇集的終極大反派，而他在25年前身邊除了帶著女兒路見雪，還有一名丫鬟霜霜，所以有網民猜測程安娜其實並非為報父仇，而是被路向東指派到彭家做內鬼。
髮型參考Beyonce
王君馨拍片時又大講程安娜的髮型和化妝，她笑指聽到最多人講的就是程安娜額前的齊蔭：「因為程安娜喺外國讀書，我有睇過當時60年代有特色嘅髮型，就見到有呢個Bumper Bangs，佢係一啲美式妝扮，配一個鮮艷顏色紅嘴，唔記得係Beyonce同Lady Gaga嘅MV見過整呢個髮型，真係好有型！」
跳舞底子好無助打功夫
王君馨又講到好多人認為她跳舞底子好，所以就能打得好睇，她特別解釋兩者其實好唔同：「跳舞係搵音樂裡面嘅節奏，但打嘅時候係無音樂，當初拍《城寨英雄》時我學八極拳，師傅一路都話我打出嚟太似跳舞、太擺甫士，佢話唔需要啲嘢咁靚，因為打功夫其實比較直接，人哋打你就避，避完就要出招，係一件好爽快嘅事。」
即睇程安娜之髮型、化妝到練功：
仲有程安娜十二路譚腿鍊成企劃：
圖片來源：《鐵拳英雄》劇照及截圖、[email protected]、[email protected] Wong Official Channel
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