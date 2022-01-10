鐵拳英雄｜王君馨離巢後宣傳Post被消失 網民揶揄TVB：連照片都不配擁有

TVB一向對離巢藝人都很不客氣，甚至會把有關離巢藝人的鏡頭Cut得就Cut，話知你劇情剪得支離破碎，導致畫面跳來跳去。總之，無面畀！上述情況，最近發生在王君馨有份演的《鐵拳英雄》身上。有內地網民發現，《鐵拳英雄》的微博宣傳Post上竟然沒主角王君馨的身影。