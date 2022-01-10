鐵拳英雄｜王君馨離巢後宣傳Post被消失 網民揶揄TVB：連照片都不配擁有
TVB一向對離巢藝人都很不客氣，甚至會把有關離巢藝人的鏡頭Cut得就Cut，話知你劇情剪得支離破碎，導致畫面跳來跳去。總之，無面畀！上述情況，最近發生在王君馨有份演的《鐵拳英雄》身上。有內地網民發現，《鐵拳英雄》的微博宣傳Post上竟然沒主角王君馨的身影。
文：東方新地｜圖：[email protected]、微博＠王君馨GraceWong、微博@TVB官方微博
TVB對待離巢王君馨手法被批小氣
TVB賀歲劇之一的《鐵拳英雄》今晚首播，連日來當然是密鑼緊鼓大肆宣傳，更在微博Post出各主演者的角色照片。但有眼利網民發現，TVB不單不貼出同為主要角色王君馨的照片，連Tag演員微博帳戶的行為，都把王君馨排除在外，明明王君馨也有微博帳號。
內地網民睇唔過眼：人一離巢連照片都不配擁有
其實上個月，即12月18日，王君馨在IG公布離開效力了14年的TVB。足足14年青春，最後卻一張相、一個Tag都不佩擁有，連內地網民都忍不住，紛紛留言鬧TVB：「人一離巢連照片都不配擁有。」「其實可以放滿六張圖的，放一張王君馨TVB會死嗎？」類似留多不勝數。
相反，王君馨雖已不是TVB人，但卻在個人微博連連分享有關《鐵拳英雄》的資訊和劇照，盡力宣傳，並因她的武打裝束，勾起了很多人對《城寨英雄》的回憶，紛紛表示很不捨得花曼（王君馨《城寨英雄》的角色），又說很怕看完《鐵拳英雄》之後便再也看不到王君馨的作品了。
王君馨打女造型恐成絕響
的確，王君馨《鐵拳英雄》的程安娜一角，滿滿都是《城寨英雄》花曼的感覺，同樣是又靚又打得，但未知新劇中的王君馨造型，除了緊身爆乳皮革裝束外，又有沒有其他搶眼打扮呢？話晒當時《城寨英雄》的花曼造型多變，有夜總會舞女打扮，又有旗袍裙擺開高衩，看得人目不轉睛！