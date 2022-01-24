鐵拳英雄｜王君馨登場武打場面勁有型 網民大讚：打得又睇得
文：東方新地 ｜圖：TVB《鐵拳英雄》截圖、[email protected]、[email protected] Wong Official Channel 、[email protected]娛樂新聞台、微博＠王君馨GraceWong、微博@TVB官方微博
王君馨終於登場
由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚、王君馨、伍允龍及元秋等人主演的無綫劇集《鐵拳英雄》正在熱播中。雖然有人認為《鐵拳英雄》與《城寨英雄》好相似，但該劇勝在每集都有不少武打場口，增添追看性。而劇中戲份甚重的王君馨（Grace），到第七集終於登場。王君馨自從上月宣布離巢無綫後，她的名字及劇照在「TVB官方微博」竟然不見蹤影，當時有不少網民都戥佢唔抵。今次王君馨一出場，以硬橋硬馬真功夫的武打場面已深得網民歡心，更讚口不絕：「姐姐真係又打得又睇得」、「安娜出場真係令人眼前一亮」、「好正，睇靚女打架真係一種享受。兩場打戲都好精彩，辛苦晒！」、「終於等到了！閣下出場個種震撼力，TVB無一個藝人可以同你媲美！」等等。
鐵拳英雄之程安娜鍊成企劃
動作俐落以一敵十
王君馨在劇中飾演的程安娜，是彭敬祖（黎振燁飾）的未婚妻，擅長十二路譚腿，角色設定非常好打。《鐵拳英雄》第七集王君馨一出場即與黎振燁去金家的碼頭貨倉挑機，單憑個人功夫一個打十幾個，打鬥動作俐落又凶狠，令人留下深刻印象。王君馨之後亦在IG留言：「安娜終於出場啦！大家有看嗎？仲記得呢場貨倉戲，拍咗十幾個鐘，係我第一場大打！不是打得最好，但是希望你哋會繼續追看，因為好戲在後頭！」
TVB對待離巢王君馨手法被批小氣
TVB賀歲劇之一的《鐵拳英雄》近日熱播，連日來當然是密鑼緊鼓大肆宣傳，更在微博Post出各主演者的角色照片。但有眼利網民發現，TVB不單不貼出同為主要角色王君馨的照片，連Tag演員微博帳戶的行為，都把王君馨排除在外，明明王君馨也有微博帳號。
內地網民睇唔過眼：人一離巢連照片都不配擁有
其實上個月，即12月18日，王君馨在IG公布離開效力了14年的TVB。足足14年青春，最後卻一張相、一個Tag都不佩擁有，連內地網民都忍不住，紛紛留言鬧TVB：「人一離巢連照片都不配擁有。」「其實可以放滿六張圖的，放一張王君馨TVB會死嗎？」類似留多不勝數。
相反，王君馨雖已不是TVB人，但卻在個人微博連連分享有關《鐵拳英雄》的資訊和劇照，盡力宣傳，並因她的武打裝束，勾起了很多人對《城寨英雄》的回憶，紛紛表示很不捨得花曼（王君馨《城寨英雄》的角色），又說很怕看完《鐵拳英雄》之後便再也看不到王君馨的作品了。
王君馨打女造型恐成絕響
的確，王君馨《鐵拳英雄》的程安娜一角，滿滿都是《城寨英雄》花曼的感覺，同樣是又靚又打得，但未知新劇中的王君馨造型，除了緊身爆乳皮革裝束外，又有沒有其他搶眼打扮呢？話晒當時《城寨英雄》的花曼造型多變，有夜總會舞女打扮，又有旗袍裙擺開高衩，看得人目不轉睛！