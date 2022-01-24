鐵拳英雄｜王君馨登場武打場面勁有型 網民大讚：打得又睇得

無綫劇集《鐵拳英雄》現正熱播，雖然有人認為該劇與《城寨英雄》相似，但勝在每集有不少緊張刺激的武打場面，增添追看性。而在《鐵拳英雄》戲份甚重的王君馨（Grace）終於在第七集出場，有不少網民大讚她一出場已留下深刻印象。