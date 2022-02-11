鐵拳英雄｜終極BigBoss現身 吳家樂成最大嫌疑人 陳展鵬3年劇透累街坊
無綫劇集《鐵拳英雄》快將進入結局篇，開始進入白熱化，昨晚（10/2)劇情講述一名武功高強的黑衣神秘人突然現身，協助趙紅花（韓馬利飾）殺死親妹赤靈王（梁琤飾），他只要兩三下招數便生擒赤靈王，令人猜測神秘人正是終極Big Boss。
BigBoss最大嫌疑人物
《鐵拳英雄》昨晚（10/2)劇情講到彭堅元配趙紅花（韓馬利飾）獲武功高強的黑衣神秘人出手相助，暗中返回唐仁街殺死胞妹赤靈王。有網民推測這個黑衣神秘人就是《鐵拳英雄》的終極Big Boss，估計他正是在一直留在主角身邊的路向東（吳家樂飾演），今次回來目的是向金、彭兩大家族報復，又指程安娜是他預早派來的先頭部隊，真正身分有可能只是路家的小丫鬟，而未出場的劉佩玥才是步青雲真正妹妹青心。而王君馨日前亦在IG透露玄機：「其實程安娜嚟緊會有好多變化。」
陳展鵬兩年半前已劇透
雖然不少網民都只是「估估下」，但事實上，陳展鵬2019年6月6日已不經意地嚴重劇透。約於三年前，《鐵拳英雄》還是名為《唐人街》，劇集在5月底煞科後，展鵬突然在微博分享了兩張拍攝花絮，寄語「努力工作」！當中一張更幾乎清楚透露了黑衣神秘客正是吳家樂本人。相片中的「黑衣」似是正在專心看回帶，亦除下了頭套，其身高、髮色以及髮型，巧合地與劇中吳家樂不謀而合，似乎準確率已達99.99%了！
將紅花和彭堅一拼打死
至於今晚（11/2）播出的第23集，講到社眾人商議營救劉穎鏇與王子涵，王君馨建議不要打草驚蛇，還稱這是大好的報仇機會，卻得不到大家認同而失望。韓馬利搗亂彭家的地盤，而BigBoss最大嫌疑吳家樂與陳展鵬、唐詩詠探路救劉穎鏇，從嘍囉口中得知張國強在唐仁街藏有炸藥；陳山聰推斷炸藥藏於彭家夜總會。韓馬利、姚子羚到夜總會找張國強，姚子羚與李嘉打起來，王君馨、陳山聰、陳展鵬、伍允龍加入聯手對抗期間，但夜總會突然爆炸，韓馬利試圖舉刀襲擊張國強，卻因傷重倒下，原來黑衣神秘人一直暗中從中作梗，最後他背叛了韓馬利，將她和彭堅一拼打死。