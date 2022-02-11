鐵拳英雄｜終極BigBoss現身 吳家樂成最大嫌疑人 陳展鵬3年劇透累街坊

無綫劇集《鐵拳英雄》快將進入結局篇，開始進入白熱化，昨晚（10/2)劇情講述一名武功高強的黑衣神秘人突然現身，協助趙紅花（韓馬利飾）殺死親妹赤靈王（梁琤飾），他只要兩三下招數便生擒赤靈王，令人猜測神秘人正是終極Big Boss。