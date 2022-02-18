鐵拳英雄｜首集大戰謎團終極揭秘 三大線索揭開路向東成魔之路

無綫劇集《鐵拳英雄》話咁快已經嚟到尾聲，隨住由吳家樂飾演嘅路向東展露了自己嘅狼子野心之後，相信各位觀眾都知道佢係劇集嘅Final Boss，為了稱霸唐仁街，殺人放火壞事做盡。但劇集最初嘅「三英戰王泉」，步天下（陳展鵬飾）到底點解突然發狂攻擊連震山（陳山聰飾），謎團已經被網民逐一拆解！