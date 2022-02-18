鐵拳英雄｜首集大戰謎團終極揭秘 三大線索揭開路向東成魔之路
無綫劇集《鐵拳英雄》話咁快已經嚟到尾聲，隨住由吳家樂飾演嘅路向東展露了自己嘅狼子野心之後，相信各位觀眾都知道佢係劇集嘅Final Boss，為了稱霸唐仁街，殺人放火壞事做盡。但劇集最初嘅「三英戰王泉」，步天下（陳展鵬飾）到底點解突然發狂攻擊連震山（陳山聰飾），謎團已經被網民逐一拆解！
綫索一）奇怪的針
相信有追開《鐵拳》嘅觀眾就短道，每次芊芊（唐詩詠飾）雙眼通紅時，就會突然殺人不眨眼，即使原本是相識的好伙伴，都照樣能夠狠下毒手，將對方置諸死地，阿祥（戴耀明飾）阿勳（黃健東飾）如是、小柔（劉穎鏇飾）亦如是！終於在第27集，芊芊才發現路向東打算向她施放奇怪的針，幸好青心、即真正的路見雪（王君馨飾）出現阻止，才及時制止芊芊再度失控。
綫索二）步天下屍首有針孔？
其實第一集過後，步天下的死一直是謎團，其兒子步青雲（都係陳展鵬飾）一直都想查明父親當時的死亡真相，還父親清白，可惜一直都查不出個所以然。終於，步天下屍首的照片終於被金福妹發現，並發現步天下的屍身項上有奇怪傷痕…
線索三）路向東拍頸施針！
知道凶器，知道目的，眼利的網民更發現路向東施針的手法！原來每次路向東要令人失控發狂，都必須從頸部附近位置施針。翻查紀錄，芊芊在第26集突然在監倉發狂，原來當時路向東有「安慰式」拍打芊芊的肩膀，隨後芊芊就發狂失控使出八卦掌攻擊路向東和步青雲，繼而逃走。而原來第一集，年青的路向東（翟威廉飾）亦有向步天下做出相同的動作！
返唐仁街殺彭堅只係手段
路向東返唐仁街，一開始就以殺彭堅（張國強飾）為藉口，將彭家連根拔起。及後又將華僑社的步青雲和連棘等逐一剷除，獨霸唐仁街。按以上三個線索，網民就合理推斷其實路向東打從一開始已經以稱霸唐仁街為目標，期後就正式在唐仁街販毒謀利，所以才在三英戰王泉一戰中施針令連震山和步天下兩敗俱傷，自己就能夠話晒事！