鐵拳英雄｜「赤靈王」梁琤自製瘟疫 劇中對白對應香港疫情好有共鳴
現時52歲的梁琤於《鐵拳英雄》中飾演「赤靈王」，近日戲份愈嚟愈多！在第二十一集為了剷除步青心（王君馨 飾）更自製瘟疫令全條唐仁街染疫，劇中對白不少都對應了現時正面對第五波疫情的香港現況，聽到觀眾舀心舀肺！
對白勁應景
第二十一集的劇情講到，赤靈王在得知步青心的的真正身份之後，為了除之而後快，利用水源落毒的手段令整條唐仁街的人都染病，假造一個瘟疫的情況，當大部分人都疫病甚至喪命之後，再以「聖女」的姿態以「聖水」替街坊治病，成功令自己更加受民眾信奉。劇中的瘟疫蔓延得好快，短短三數天已經令大部分人染疫，病人人數突然激增，醫療設備及善後服務嚴重供不應求，對應近日新冠肺炎在香港肆虐，確診者每日幾何級上升，的確睇到觀眾舀心舀肺！
赤靈王奸到出汁
其實今次赤靈王釀成瘟疫嘅目的，就係為咗令大部分人信她所說的「步青心是不祥人」的言論，要大家在眾目睽睽之下將步青心燒死，非常之殘忍！梁琤飾酒的赤靈王真係奸到出汁，除了為求目的犧牲百姓的性命之外，亦背住家姐趙紅花（韓馬利 飾）與姐夫彭堅（張國強 飾）偷情，對於一向正氣十足嘅梁琤而言，可以話係演技考牌之作呀！
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《鐵拳英雄》仲有另一啲劇情嘅！