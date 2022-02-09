鐵拳英雄｜「赤靈王」梁琤自製瘟疫 劇中對白對應香港疫情好有共鳴

現時52歲的梁琤於《鐵拳英雄》中飾演「赤靈王」，近日戲份愈嚟愈多！在第二十一集為了剷除步青心（王君馨 飾）更自製瘟疫令全條唐仁街染疫，劇中對白不少都對應了現時正面對第五波疫情的香港現況，聽到觀眾舀心舀肺！