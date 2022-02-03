鐵拳英雄｜陳展鵬打上癮赤口幫阿女「開年」 31歲單文柔連月遮肚發福孕味濃

現時45歲的陳展鵬與31歲的單文柔於2018年結婚，一年之後，單文柔誕下女女「小豬比」，一家三口過得溫馨快樂，不時都會在社交平台放閃！適逢初三赤口，展鵬再度發功，在IG分享了一輯新年家庭照，仲拎住雞毛掃準備幫「小豬比」開年。而同一時間，單文柔卻被發現連月來影相頻頻遮肚，加上有輕微發福，似乎孕味濃！