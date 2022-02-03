鐵拳英雄｜陳展鵬打上癮赤口幫阿女「開年」 31歲單文柔連月遮肚發福孕味濃
現時45歲的陳展鵬與31歲的單文柔於2018年結婚，一年之後，單文柔誕下女女「小豬比」，一家三口過得溫馨快樂，不時都會在社交平台放閃！適逢初三赤口，展鵬再度發功，在IG分享了一輯新年家庭照，仲拎住雞毛掃準備幫「小豬比」開年。而同一時間，單文柔卻被發現連月來影相頻頻遮肚，加上有輕微發福，似乎孕味濃！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]
陳展鵬幫「小豬比」開年
近日由陳展鵬主演嘅《鐵拳英雄》近日熱播，劇中陳展鵬打到飛起，適逢年初三赤口，陳展鵬在IG分享了一輯新年家庭照放閃曬溫馨之餘，展鵬似乎都「打上癮」，手執雞毛掃擺出一副要教訓小豬比的模樣幫她「開年」，並留言表示：「究竟現在小朋友乖左。定係以前小朋友特別曳 ，聽講幫小朋友開個年，自然就會聽話啲。」而小豬比除咗遺傳了父母高顏值的優良基因之外，睇嚟仲承繼了視帝老竇嘅演技，相片中扁曬嘴裝出一副可憐樣，交足戲認真畀面！
單文柔連月遮肚
今次這輯家庭相除了曬溫馨之外，眼利的網民更發現單文柔比起幾個月前發福不少，難得有機會著旗袍騷Qauli都揀件鬆身，而且全程遮肚孕味極濃！翻查單文柔過去的IG，原來她近幾個月都已經頻頻遮肚影相，而且對比12月前分享的靚相亦明顯有發福嘅跡象，12月與陳展鵬的聖誕Psot係近月唯一一張「全身」相，不過件衫就鬆身到不得之了！雖然展鵬冇公開宣報或暗示過自己再做爸爸，不過如果再度有喜都係好事一樁吖！
陳展鵬專注事業
但另一方面，早前玄學家吳佩孚接受本刊訪問時就表示：「陳展鵬屬龍，今年虎年即係所謂龍虎相爭，事業上要急起直追，可能會有是非，工作亦會忙啲，追仔就未必，因為冇一種合成情況。」