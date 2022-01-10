鐵拳英雄｜第一集3大爆點 潮州音陳展鵬都唔夠惡搞《食神》咁亂嚟
由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚主演的TVB劇集《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）終於都正式播出！此劇是2016年《城寨英雄》金牌監製文偉鴻率領原有班底，2019年就拍完，但有傳因為題材敏感所以被一再壓後，最後連名都改埋。第一集無錯係拳拳到肉幾過癮，不過都唔夠幾個笑位咁搶Fo！（內含劇透）
文：東方新地｜圖：TVB《鐵拳英雄》劇照、《鐵拳英雄》截圖
《鐵拳英雄》第一集故事：
三、四十年代，步天下（陳展鵬 飾）、連震山（陳山聰 飾）和路向東（翟威廉 飾）帶埋老婆仔女嚟到新曼谷「唐仁街」謀生，三人牽頭反抗當地黑幫勢力，初頭以為三大巨頭可以打敗惡霸王泉（王俊棠 飾），點解到咗打大佬嘅時候，步天下突然變節，反過嚟攻擊連震山，最後全部人死晒，連船上面嘅細路都受傷嘅受傷，失踪嘅失踪。咁嘅背景之下，就過咗十幾年，步天下大仔步青雲（陳展鵬飾）就與阿媽丁細鳳（元秋 飾）雙依為命，繼續喺泰國生活。
爆點一：陳展鵬鄉音
由陳展鵬飾演嘅步天下係潮州人，而且滿口鄉音，明明一出場就以一招八極拳嘅「立地通天炮」型到裂，不過一開口真係滿口類似「李嘉誠」腔調嘅廣東話登場，實在令人哭笑不得！好可惜展鵬嘅鄉音大家只可以聽一集，之後嘅步青雲就變返正常廣東話喇！
爆點二：元秋《食神》上身
話說同樣祖籍潮州，步天下個老婆丁細鳳喺死咗個老公兼失散咗一仔一女之後變得瘋瘋癲癲，不過整「家鄉美食」雲吞麵特別叻，及後阿青雲煮麵畀佢食，佢仲食神上身，話啲麵「一折折，失敗」，「啲皮又爛晒，失敗」、「呢嚿皮包肉定肉包皮，失敗之中嘅失敗」！真係同周星馳嘅《食神》情節一模一樣！
木偶哥被消失
有「木偶哥」之稱嘅林師傑2020年6月與無綫電視結束合約，最近仲同埋老婆歐陽巧瑩移民去咗英國添！佢今次喺《鐵拳英雄》入面客串飾演一名無懶警察。雖然戲份唔多，但都叫就有多個大頭兼對白，仲演得幾乞人憎下添！可惜佢嘅命運就同微博劇集嘅王君馨一樣，林師傑嘅名字並沒有出現在片尾的字幕，「檔主」譚坤倫有名、街坊駱胤鳴都有，泰國警察？冇份！