鐵拳英雄｜第一集3大爆點 潮州音陳展鵬都唔夠惡搞《食神》咁亂嚟

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚主演的TVB劇集《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）終於都正式播出！此劇是2016年《城寨英雄》金牌監製文偉鴻率領原有班底，2019年就拍完，但有傳因為題材敏感所以被一再壓後，最後連名都改埋。第一集無錯係拳拳到肉幾過癮，不過都唔夠幾個笑位咁搶Fo！（內含劇透）