《長江七號》徐嬌以外還有女扮男生演員 24歲黃蕾長大氣質遠勝徐嬌
徐嬌在星爺自編自導自演電影《長江七號》中女扮男裝演出，戲中除了徐嬌以外，原來飾演有錢小惡霸「陳俊生」也是女扮男裝，小惡霸由內地演員黃蕾飾演，跟徐嬌同年今年也是24歲，當日的小惡霸已長大成大眼索妹，被指外貌及氣質勝過徐嬌﹗
文：東方新地 ｜圖：黃蕾微博、《長江七號》劇照
文：東方新地 ｜圖：黃蕾微博、《長江七號》劇照
《長江七號》06年拍攝、08年上映，十多年過去，童星徐嬌都長大，當日電影宣傳只公布了戲中星爺兒子徐嬌其實是女兒身，但原來還有一位小演員也是女扮男，便是戲中有錢小惡霸陳俊生，最愛欺負同學，徐嬌自然成為目標。當日蝦蝦霸霸的陳俊生已長大成24歲氣質靚女，黃蕾除了在《長江七號》演出，其後於2010年《長江七號愛地球》她亦負責為動畫版配音。
黃蕾在微博中不時分享美照，眼大尖臉鼻高，是典型的靚女，被網民大讚氣質勝徐嬌﹗其實小小年紀的黃蕾已經很有表演慾，曾參加《百事我創》舞蹈比賽中贏得亞軍﹗
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徐嬌仙氣逼人
徐嬌當年童星出身，因在周星馳電影《長江七號》中反串小男孩而爆紅，現年23歲的她已長得亭亭玉立，日前擔任內地配音節目《我是特優聲》的臨時導師，自爆當年拍星爺喊戲令她「留下童年陰影」。
留下童年陰影
徐嬌在周星馳電影《長江七號》中反串小男孩而爆紅，現在已經長得亭亭玉立。日前徐嬌擔任內地配音節目《我是特優聲》擔任臨時導師，回憶當年主演《長江七號》經歷，竟自爆「留下童年陰影」。她說：「周導出名嚴格，為了一個鏡頭可以拍足二十至三十遍，那三個月簡直是折磨。」當徐嬌以為殺青後終於可以鬆一口氣，豈料最辛苦的才剛開始，原來她需要為電影配音，而配音指導亦是周星馳。徐嬌指當年她只是個10歲的小孩子，對於做配音的工作感到十分困難，特別是配喊戲最痛苦，她說：「我完全哭不出來，周導那時候是讓我媽來『家暴』我，才得以繼續把那場戲拍完，因為連拍戲都哭不出來，更何況是事後配音？配音我也不知道是怎麼熬過來的。」