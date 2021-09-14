《長江七號》徐嬌以外還有女扮男生演員 24歲黃蕾長大氣質遠勝徐嬌

徐嬌在星爺自編自導自演電影《長江七號》中女扮男裝演出，戲中除了徐嬌以外，原來飾演有錢小惡霸「陳俊生」也是女扮男裝，小惡霸由內地演員黃蕾飾演，跟徐嬌同年今年也是24歲，當日的小惡霸已長大成大眼索妹，被指外貌及氣質勝過徐嬌﹗

文：東方新地 ｜圖：黃蕾微博、《長江七號》劇照