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《長江七號》徐嬌以外還有女扮男生演員 24歲黃蕾長大氣質遠勝徐嬌

東方新地 - 娛聞

徐嬌在星爺自編自導自演電影《長江七號》中女扮男裝演出，戲中除了徐嬌以外，原來飾演有錢小惡霸「陳俊生」也是女扮男裝，小惡霸由內地演員黃蕾飾演，跟徐嬌同年今年也是24歲，當日的小惡霸已長大成大眼索妹，被指外貌及氣質勝過徐嬌﹗
文：東方新地 ｜圖：黃蕾微博、《長江七號》劇照

《長江七號》06年拍攝、08年上映，十多年過去，童星徐嬌都長大，當日電影宣傳只公布了戲中星爺兒子徐嬌其實是女兒身，但原來還有一位小演員也是女扮男，便是戲中有錢小惡霸陳俊生，最愛欺負同學，徐嬌自然成為目標。當日蝦蝦霸霸的陳俊生已長大成24歲氣質靚女，黃蕾除了在《長江七號》演出，其後於2010年《長江七號愛地球》她亦負責為動畫版配音。

黃蕾 徐嬌 長江七號
《長江七號》有錢小惡霸最愛蝦徐嬌飾演的小狄。（圖片來源：《長江七號》劇照）
黃蕾 徐嬌 長江七號
飾演小惡霸的黃蕾已長得亭亭玉立。（圖片來源：黃蕾微博）

黃蕾在微博中不時分享美照，眼大尖臉鼻高，是典型的靚女，被網民大讚氣質勝徐嬌﹗其實小小年紀的黃蕾已經很有表演慾，曾參加《百事我創》舞蹈比賽中贏得亞軍﹗

黃蕾 徐嬌 長江七號
黃蕾同徐嬌同年，今年24歲。（圖片來源：黃蕾微博）
當日的小惡霸已變美少女。（圖片來源：《長江七號》截圖）
當日的小惡霸已變美少女。（圖片來源：《長江七號》截圖）
黃蕾 徐嬌 長江七號
黃蕾不時分享美照。（圖片來源：黃蕾微博）
黃蕾 徐嬌 長江七號
（圖片來源：黃蕾微博）
黃蕾 徐嬌 長江七號
（圖片來源：黃蕾微博）

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徐嬌仙氣逼人

徐嬌當年童星出身，因在周星馳電影《長江七號》中反串小男孩而爆紅，現年23歲的她已長得亭亭玉立，日前擔任內地配音節目《我是特優聲》的臨時導師，自爆當年拍星爺喊戲令她「留下童年陰影」。

徐嬌23歲仙氣逼人 自爆拍星爺喊戲留下童年陰影
徐嬌仙氣逼人。

留下童年陰影

徐嬌在周星馳電影《長江七號》中反串小男孩而爆紅，現在已經長得亭亭玉立。日前徐嬌擔任內地配音節目《我是特優聲》擔任臨時導師，回憶當年主演《長江七號》經歷，竟自爆「留下童年陰影」。她說：「周導出名嚴格，為了一個鏡頭可以拍足二十至三十遍，那三個月簡直是折磨。」當徐嬌以為殺青後終於可以鬆一口氣，豈料最辛苦的才剛開始，原來她需要為電影配音，而配音指導亦是周星馳。徐嬌指當年她只是個10歲的小孩子，對於做配音的工作感到十分困難，特別是配喊戲最痛苦，她說：「我完全哭不出來，周導那時候是讓我媽來『家暴』我，才得以繼續把那場戲拍完，因為連拍戲都哭不出來，更何況是事後配音？配音我也不知道是怎麼熬過來的。」

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徐嬌狂操馬甲線。
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徐嬌已長得亭亭玉立。
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徐嬌近日擔任內地配音節目《我是特優聲》擔任臨時導師。
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廿來歲的徐嬌已充滿女人味。
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徐嬌不時在社交網晒素顏相。
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徐嬌當年一臉稚氣。
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徐嬌指以為拍完《長江七號》終於捱過苦楚，點知仲要配音。
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徐嬌回憶當年配音讓她「留下童年陰影」。
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周星馳在演藝圈執導拍戲出名嚴格。

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