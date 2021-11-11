《長津湖》香港首映禮 聲勢浩大矚目全城
資料提供：英皇電影
《長津湖》首映冠蓋雲集政商藝界全力支持
《長津湖》香港首映禮聲勢浩大，誠邀財政司司長陳茂波、香港中聯辦副主任盧新寧親臨致辭，陳司長在台上盛讚《長津湖》：「這套電影有着激戰的張力、沉厚的歷史感，也啓發人們進行更深層次的思考。」中聯辦副主任盧新寧則特別提到，執導《長津湖》的徐克與林超賢均來自香港：「這套影片有很多情節、場景、細節，都體現了香港電影的藝術造詣和愛國情懷。」
《長津湖》首映雲集多位重量級嘉賓，包括全國人大常委譚耀宗、香港政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、前全國人大常委范徐麗泰、香港中聯辦警務聯絡部部長陳楓，以及《長津湖》監製兼導演林超賢、製片人施南生與梁鳳英，聯同多位商界、演藝界名人出席。英皇集團主席楊受成博士由衷感謝各界支持：「《長津湖》講述抗美援朝期間一場非常關鍵的勝仗，極具歷史象徵意義，由三位殿堂級導演陳凱歌、徐克、林超賢破天荒攜手打造，集合吳京、易烊千璽、段奕宏、朱亞文、李晨、韓東君、胡軍、張涵予多位好戲之人，無論台前或幕後，都是一時無兩的夢幻組合，合力打造具有突破性意義的史詩級戰爭巨作。」
楊博士續說：「《長津湖》勢如破竹，下集《水門橋》亦已整裝待發，計劃於明年春節黃金檔強勢開畫，承接上集《長津湖》的氣勢，兩集可望合共創造史無前例、超逾100億人民幣票房的驚人紀錄，鑄成影壇的不朽經典！」
繼續「說好中國故事」楊政龍榮幸發行《長津湖》
對於英皇電影榮譽發行巨製《長津湖》，英皇電影副主席楊政龍表示：「一直以來，英皇電影向市場輸出了不少『說好中國故事』、叫好又叫座的主旋律作品，包括《建國大業》、《建黨偉業》、《建軍大業》『建國三部曲』系列，還有《我和我的祖國》、《我和我的父輩》及《懸崖之上》。我們的電影注重內容、質素及口碑的平衡，成功製作和發行多部票房過十億人民幣的電影，包括《紅海行動》、《金剛川》及《懸崖之上》，當中《紅海行動》全球票房更超過48億港幣。今次能榮譽發行《長津湖》，我們與有榮焉。未來英皇電影定會投放更多資源拍攝愛國主旋律電影，為廣大觀眾提供高質素的觀影享受。」
《長津湖》的戰爭及動作場面令人拍案叫絕，功臣之一導演林超賢透露幕後艱辛：「在零下25至30度的嚴寒天氣，我連續開了60晚通宵，在山上經歷冰雹、大風雪，再加上暴雨，以前的拍攝經驗好像完全用不上，但試想，當年志願軍在零下40幾50度、更惡劣天氣之下，他們是如何打贏這場仗的？就是這份意志，可以激勵每位工作人員做好這件事！」
有關分工問題，林導演表示，透過多次視像會議，開機前已溝通清楚，陳凱歌導演負責開頭部分，林超賢導演主理中段，徐克導演則接力尾段，每日有近6000人在現場開工，吳京、易烊千璽等一班主角，更要輪流聽候三位導演的指示埋位，林導演非常敬佩這位百分百專業的好演員：「無懈可擊！他們前期已做了好多訓練，亦知道幾位導演輪流拍攝，意志可謂全隊人最高，由頭到尾都堅持下去！」
《長津湖》已於周四（11月11號）隆重公映，今年全球賣座總冠軍，萬勿錯過！