《長津湖》香港首映禮 聲勢浩大矚目全城

英皇電影及双喜電影聯合發行電影《長津湖》，全球票房已經衝破56億人民幣（約68億港元），觀影人次更超過1.19億。截至目前，該片已打破了28項影史記錄，榮登今年全球賣座冠軍，強勢挑戰內地電影史上最高票房紀錄。香港已於周四（11月11號）隆重公映，首映禮亦在周三（11月10號）晚順利舉行，來自政界、商界及演藝界嘉賓滿堂，場面熱鬧、矚目全城！

資料提供：英皇電影