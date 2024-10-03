朱敏瀚5字回應新戀情甜到爆！陳曉華大騷逆天長腿 獲愛情滋潤狀態勁fit
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近日，TVB新晉小花陳曉華春風滿面，與朱敏瀚戀情傳聞不斷，讓她成為眾人關注的焦點。陳曉華與高海寧和古佩玲一同到廣州參加一個品牌活動，在活動中她身穿白色長裙，大騷逆天長腿，可能得到愛情滋潤，狀態fit到爆燈！
陳曉華春風滿面出席活動
陳曉華不僅在公開場合中表現亮眼，有粉絲拍下陳曉華無濾鏡的美照，陳曉華的長腳更是白到反光！她又透露，即將在無綫電視的新劇《新聞女王2》中與高海寧再合作演出。在劇中，陳曉華將挑戰一個壞心腸的主播角色，與視后佘詩曼對戲，這對她來說無疑是一大挑戰。
不少內地網友大讚：「我在現場，真人真的好美好美，而且好親切，性格好好！」「咁多屆港姐，最美前三名妳一定佔一席」「hera 我第一！」
朱敏瀚5字回應戀情甜到爆！
至於緋聞男友朱敏瀚被恭喜有新戀情時，他就搞笑轉話題講好開心跟張振朗、周嘉洛歐遊，之後提到陳曉華以「了解中」形容二人關係，朱敏瀚就同樣以「俾佢了解吓」回應，間接暗示大家都了解中，認真甜蜜！此外，對於傳聞中的閃電結婚，朱敏瀚表示自己對於在東南亞舉行婚禮感到困惑，並暗示可能會選擇其他地點。不過，他強調如果有好消息，一定會主動與大家分享。
朱敏瀚對陳曉華看法
被問及對陳曉華的看法時，朱敏瀚表示非常感激在拍戲過程中認識了許多好朋友，並稱讚身邊的人都很好。他的回答顯示出對陳曉華的欣賞和感激之情。
圖片來源：陳曉華hera@小紅書圖片、IG@brianchu0523