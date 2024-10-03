朱敏瀚5字回應新戀情甜到爆！陳曉華大騷逆天長腿 獲愛情滋潤狀態勁fit

近日，TVB新晉小花陳曉華春風滿面，與朱敏瀚戀情傳聞不斷，讓她成為眾人關注的焦點。陳曉華與高海寧和古佩玲一同到廣州參加一個品牌活動，在活動中她身穿白色長裙，大騷逆天長腿，可能得到愛情滋潤，狀態fit到爆燈！

