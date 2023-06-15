《閃電俠》男主角Ezra Miller盜竊打人形象插水 去年被華納兄弟宣布割席

DC超級英雄電影《閃電俠》（THE FLASH）在多次延期之下終於在今日（15日）於香港正式上映，成為近期話題度最高的電影之一，不過卻因為30歲男主角Ezra Miller近年多次被爆盜竊、打人等多宗醜聞形象插水，如會能否憑電影翻身引起外界關注。