閃電俠｜兩個Barry其中一個係替身 女超人成戲中焦點打敗400人奪得呢個角色

DC超級英雄電影《閃電俠》（THE FLASH）上周在全球正式上映，雖然票房不似預期，但依然成為近期話題度最高的電影之一。早前就有報道指出製作費原來高達2億美元（約16億港元），CG部分當然落足功夫，尤其電影中來自過去和未來的閃電俠經常同框出現，令不少戲迷都相當好奇究竟如何做到。