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閃電俠｜兩個Barry其中一個係替身 女超人成戲中焦點打敗400人奪得呢個角色

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DC超級英雄電影《閃電俠》（THE FLASH）上周在全球正式上映，雖然票房不似預期，但依然成為近期話題度最高的電影之一。早前就有報道指出製作費原來高達2億美元（約16億港元），CG部分當然落足功夫，尤其電影中來自過去和未來的閃電俠經常同框出現，令不少戲迷都相當好奇究竟如何做到。

閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller 閃電俠電影劇照
《閃電俠》近期話題度爆燈。（圖片來源：《閃電俠》電影劇照）
閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller 30歲男主角Ezra Miller近年多次被爆盜竊、打人等多宗醜聞形象插水，能否「用作品說話」憑電影翻身？
電影製作費高達2億美元，CG部分當然落足功夫。（圖片來源：《閃電俠》劇照）

戲中其中一個閃電俠原來係替身

原來大家在戲中見到的2個Barry Allen和閃電俠，除了一個是男主角Ezra Miller之外，另一個由一個名為「Ed Wade」的替身演員飾演，兩人論樣貌和身形都極為相似，不但同樣留有一頭捲髮，就連笑容都一模一樣。網上早前瘋傳多張電影和拍攝時的對比照，只見Ed Wade穿上閃電俠的服裝站在Ezra Miller的身旁，但經CG後製後，Ed Wade的臉就被換成Ezra Miller的臉，因此在電影中大家見到的就是兩個Ezra Miller。

閃電俠 theflash Ed Wade右下）的樣貌和身形都與男主角Ezra Miller極為相似。
Ed Wade（右下）的樣貌和身形都與男主角Ezra Miller極為相似。（圖片來源：網上圖片）
閃電俠 theflash 經CG後製後，Ed Wade左上）的臉就被換成Ezra Miller的臉。
經CG後製後，Ed Wade（左上）的臉就被換成Ezra Miller的臉。（圖片來源：網上圖片）
閃電俠 theflash 不少人都不知原來閃電俠由兩個人飾演！
不少人都不知原來閃電俠由兩個人飾演！（圖片來源：網上圖片）
閃電俠 theflash 花絮照曝光！
花絮照曝光！（圖片來源：網上圖片）
閃電俠 theflash 兩人論樣貌和身形都極為相似。
兩人論樣貌和身形都極為相似。（圖片來源：劇照）

試鏡時不知要做閃電俠替身

Ed Wade接受傳媒訪問時透露，當時在華納兄弟片場試鏡的時候才知道是要準備做Ezra Miller的替身，後來自己用了幾個星期的時間看Ezra Miller的電影，希望盡能力學習模仿他的言行舉止。

閃電俠 theflash 大家分辨到誰是Ezra Miller、誰是替身嗎？（網上圖片）
大家分辨到誰是Ezra Miller、誰是替身嗎？（圖片來源：網上圖片）
閃電俠 theflash 戴上頭套的是Ezra Miller、沒有頭套的是替身。
戴上頭套的是Ezra Miller、沒有頭套的是替身。（圖片來源：[email protected]
閃電俠 theflash Ed Wade在Instagram公開多張幕後花絮照。
Ed Wade在Instagram公開多張幕後花絮照。（圖片來源：[email protected]

女超人Sasha Calle擁哥倫比亞血統

除了閃電俠之外，在電影中飾演女超人的Sasha Calle同樣非常搶鏡，有別於原著中的金髮藍眼睛外形，27歲的Sasha Calle更增添冷酷和暗黑形象，兼且穿上緊身的女超人服盡顯其fit爆身形，集性感亮麗於一身。1995年在美國波士頓出生的Sasha Calle擁有哥倫比亞血統，她於10歲時曾隨母親移居哥倫比亞2年，及後回美國完成高中，之後於美國音樂及戲劇學院獲頒授藝術學士學位，並於2017年正式出道成為演員。

閃電俠 theflash 在電影中飾演女超人的Sasha Calle同樣非常搶鏡。
在電影中飾演女超人的Sasha Calle同樣非常搶鏡。（圖片來源：劇照）
閃電俠 theflash Sasha Calle在社交網站分享花絮照。
Sasha Calle在社交網站分享花絮照。（圖片來源：[email protected]
閃電俠 theflash 穿上緊身的女超人服盡顯其fit爆身形。
穿上緊身的女超人服盡顯其fit爆身形。（圖片來源：[email protected]

擊敗400位女演員 成首位非白人女超人

她於2018年參演美國處境劇《The Young and the Restless》而為人認識，更憑劇中的年輕女廚師「Lola Rosales」一角，於2020年「日間時間艾美獎」獲提名戲劇類「傑出青年演員」獎項。直到2021年，Sasha Calle參與《閃電俠》的試鏡，拉丁裔的她擊敗其他 400多位試鏡的女演員，成為史上第一位非白人演繹的女超人。導演Andy Muschietti更大讚她是「命中註定要飾演這個角色」。

閃電俠 theflash Sasha Calle於2017年正式出道成為演員。
Sasha Calle於2017年正式出道成為演員。（圖片來源：[email protected]
閃電俠 theflash 導演Andy Muschietti大讚她是「命中註定要飾演這個角色」。
導演Andy Muschietti大讚她是「命中註定要飾演這個角色」。（圖片來源：[email protected]
閃電俠 theflash Sasha Calle於2020年「日間時間艾美獎」獲提名戲劇類「傑出青年演員」獎項。
Sasha Calle於2020年「日間時間艾美獎」獲提名戲劇類「傑出青年演員」獎項。（圖片來源：[email protected]

甚有音樂才華 自小學彈結他

另外，Sasha Calle同時亦是一位結他手，自小學彈結他的她周不時於社交媒體上分享她的音樂創作，同時亦會在彈奏外進行演唱。

閃電俠 theflash Sasha Calle周不時於社交媒體上分享她的音樂創作。
Sasha Calle周不時於社交媒體上分享她的音樂創作。（圖片來源：[email protected]

男主角星途本來充滿前景

1992年出生的Ezra Miller本來是荷里活備受期待的新生代演員，於2016年起在多部DC電影中《正義聯盟》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等飾演DC宇宙中的「閃電俠」Barry Allen而為人所知，雖然他憑電影的成功而名利雙收，本來星途應該順風順水，但近年卻爆出愈來愈多脫軌行為負面新聞不斷，例如在國際漫畫展上突然強吻粉絲、在冰島舉行「靈性活動」期間辱罵及驅逐眾人、在冰島掐住一名女子並將她摔倒在地等等。

閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller Ezra Miller本來是荷里活備受期待的新生代演員，前途一片光明。
Ezra Miller本來是荷里活備受期待的新生代演員，前途一片光明。（圖片來源：（《閃電俠》劇照）
閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller 陸續參與不同電影及影集的演出去累積經驗。
陸續參與不同電影及影集的演出去累積經驗。（圖片來源：《We Need to Talk About Kevin》劇照）

去年連番失控 華納兄弟宣布割席

直到2022年，Ezra Miller開始作出連番的失控言行一步一步自毀前途，先後於酒吧叫囂搶咪、盜竊、用摺椅弄傷鄰居、打人、於公眾地方行為不檢及洗腦控制未成年少女等等而多次惹上官非，令其形象瞬間插水成為負評男星。華納兄弟於去年6月宣布與Ezra Miller正式割席，表明除了已經完成拍攝的《閃電俠》外，其他合作將會全面終止，令外界認為他的演藝生涯隨時玩完，但他隨即於8月發表道歉聲明，表示之所以有一連串不當行為全因「複雜的心理健康問題」，並表示已開始尋求相關治療。

閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller Ezra Miller憑閃電俠名利雙收，但卻自毀前途。
Ezra Miller憑閃電俠名利雙收，但卻自毀前途。（圖片來源：劇照）

打人盜竊樣樣齊

去年初，Ezra Miller在IG上發佈一則影片，自稱是「Bengal Ghoul」以及「Mad Goose Wizard」，威脅以「白人至上」主義的「三K黨」，要求對方完結生命。 3月時Ezra Miller於夏威夷被捕，原因是他在酒吧時無故搶走駐場歌手麥高峰，再襲向一旁在射飛標的男士。之後更在被民宿夫婦保釋之後起衝突，偷走丈夫的錢包及妻子的護照。而當時亦有消息爆出，Ezra Miller在拍攝《閃電俠》期間不斷陷入自我懷疑而情緒不斷崩潰。5月，佛蒙特州警方接到通報指有人闖入店鋪內偷走幾瓶酒精飲品。警方調查過程中，查看閉路電視錄影片段時，發現疑犯為Ezra Miller，最終他被起訴盜竊罪。

閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller Ezra Miller去年在Instagram發佈影片，威脅以「白人至上」主義的「三K黨」並要求對方完結生命。
Ezra Miller去年在Instagram發佈影片，威脅以「白人至上」主義的「三K黨」並要求對方完結生命。（圖片來源：[email protected]_x_.aradia）
閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller Ezra Miller去年5月闖入店鋪內偷走幾瓶酒精飲品。
Ezra Miller去年5月闖入店鋪內偷走幾瓶酒精飲品。（圖片來源：（《正義聯盟》電影截圖）

被控騷擾誘拐12歲兒童

6月的時候又爆出Ezra Miller涉7年前一單騷擾及誘拐12歲兒童案件，據悉他涉以暴力威脅、還透過精神及毒品控制當時只有12歲的Tokata。據悉，一開始Ezra Miller對Tokata多番鼓勵，並引導對方成長。不過事後被爆出Ezra Miller多次嘗試侵犯Tokata，並對其人生作出控制。Ezra Miller曾沒收Tokata手機及護照，並在對方面前拎槍說自己是「耶穌轉世」，稱Tokata是他的前世母親。更在之後將Tokata改名做自己寵物的名字「Gibson」，強行要對方接受。後來Tokata父母終於發出保護令，要求帶走Tokata。

閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller 最聞名便是「Tokata事件」。
最聞名便是「Tokata事件」。（圖片來源：[email protected]超立方）

穿避彈衣帶武器大鬧鄰居家

同時，亦有另一名12歲孩童的媽媽前往麻薩諸塞州的法院對Ezra Miller申請騷擾禁令，指控對方於2月騷擾自己的孩子，並穿上避彈衣和帶着武器到鄰居家突然大發脾氣。據悉，他想出錢去助養一名12歲女孩，希望對方能夠去就讀設計學校。當小童母親反對後，Ezra Miller對其展開辱罵，並指小童有「神性的存在」。有曾到訪過Ezra Miller家中的人表示，其住宅各處都有槍枝散落，導致一名小孩差一點誤食子彈，又指Ezra Miller曾對著嬰兒呼出「違禁品氣體」。去到8月，Ezra Miller再被加控闖民宅盜竊，偷走幾瓶酒。不過一連串事件中，警方都無法拉到Ezra Miller，他就像消失一樣，更是出文嘲諷警方：「You Cannot Touch Me.」。

閃電俠 theflash 閃電俠 ezramiller Ezra Miller本來已經被華納兄弟放棄。
Ezra Miller本來已經被華納兄弟放棄。（圖片來源：（《閃電俠》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、《閃電俠》劇照、[email protected][email protected][email protected]_x_.aradia、[email protected]超立方

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