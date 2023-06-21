閃電俠｜兩個Barry其中一個係替身 女超人成戲中焦點打敗400人奪得呢個角色
戲中其中一個閃電俠原來係替身
原來大家在戲中見到的2個Barry Allen和閃電俠，除了一個是男主角Ezra Miller之外，另一個由一個名為「Ed Wade」的替身演員飾演，兩人論樣貌和身形都極為相似，不但同樣留有一頭捲髮，就連笑容都一模一樣。網上早前瘋傳多張電影和拍攝時的對比照，只見Ed Wade穿上閃電俠的服裝站在Ezra Miller的身旁，但經CG後製後，Ed Wade的臉就被換成Ezra Miller的臉，因此在電影中大家見到的就是兩個Ezra Miller。
試鏡時不知要做閃電俠替身
Ed Wade接受傳媒訪問時透露，當時在華納兄弟片場試鏡的時候才知道是要準備做Ezra Miller的替身，後來自己用了幾個星期的時間看Ezra Miller的電影，希望盡能力學習模仿他的言行舉止。
女超人Sasha Calle擁哥倫比亞血統
除了閃電俠之外，在電影中飾演女超人的Sasha Calle同樣非常搶鏡，有別於原著中的金髮藍眼睛外形，27歲的Sasha Calle更增添冷酷和暗黑形象，兼且穿上緊身的女超人服盡顯其fit爆身形，集性感亮麗於一身。1995年在美國波士頓出生的Sasha Calle擁有哥倫比亞血統，她於10歲時曾隨母親移居哥倫比亞2年，及後回美國完成高中，之後於美國音樂及戲劇學院獲頒授藝術學士學位，並於2017年正式出道成為演員。
擊敗400位女演員 成首位非白人女超人
她於2018年參演美國處境劇《The Young and the Restless》而為人認識，更憑劇中的年輕女廚師「Lola Rosales」一角，於2020年「日間時間艾美獎」獲提名戲劇類「傑出青年演員」獎項。直到2021年，Sasha Calle參與《閃電俠》的試鏡，拉丁裔的她擊敗其他 400多位試鏡的女演員，成為史上第一位非白人演繹的女超人。導演Andy Muschietti更大讚她是「命中註定要飾演這個角色」。
甚有音樂才華 自小學彈結他
另外，Sasha Calle同時亦是一位結他手，自小學彈結他的她周不時於社交媒體上分享她的音樂創作，同時亦會在彈奏外進行演唱。
男主角星途本來充滿前景
1992年出生的Ezra Miller本來是荷里活備受期待的新生代演員，於2016年起在多部DC電影中《正義聯盟》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等飾演DC宇宙中的「閃電俠」Barry Allen而為人所知，雖然他憑電影的成功而名利雙收，本來星途應該順風順水，但近年卻爆出愈來愈多脫軌行為負面新聞不斷，例如在國際漫畫展上突然強吻粉絲、在冰島舉行「靈性活動」期間辱罵及驅逐眾人、在冰島掐住一名女子並將她摔倒在地等等。
去年連番失控 華納兄弟宣布割席
直到2022年，Ezra Miller開始作出連番的失控言行一步一步自毀前途，先後於酒吧叫囂搶咪、盜竊、用摺椅弄傷鄰居、打人、於公眾地方行為不檢及洗腦控制未成年少女等等而多次惹上官非，令其形象瞬間插水成為負評男星。華納兄弟於去年6月宣布與Ezra Miller正式割席，表明除了已經完成拍攝的《閃電俠》外，其他合作將會全面終止，令外界認為他的演藝生涯隨時玩完，但他隨即於8月發表道歉聲明，表示之所以有一連串不當行為全因「複雜的心理健康問題」，並表示已開始尋求相關治療。
打人盜竊樣樣齊
去年初，Ezra Miller在IG上發佈一則影片，自稱是「Bengal Ghoul」以及「Mad Goose Wizard」，威脅以「白人至上」主義的「三K黨」，要求對方完結生命。 3月時Ezra Miller於夏威夷被捕，原因是他在酒吧時無故搶走駐場歌手麥高峰，再襲向一旁在射飛標的男士。之後更在被民宿夫婦保釋之後起衝突，偷走丈夫的錢包及妻子的護照。而當時亦有消息爆出，Ezra Miller在拍攝《閃電俠》期間不斷陷入自我懷疑而情緒不斷崩潰。5月，佛蒙特州警方接到通報指有人闖入店鋪內偷走幾瓶酒精飲品。警方調查過程中，查看閉路電視錄影片段時，發現疑犯為Ezra Miller，最終他被起訴盜竊罪。
被控騷擾誘拐12歲兒童
6月的時候又爆出Ezra Miller涉7年前一單騷擾及誘拐12歲兒童案件，據悉他涉以暴力威脅、還透過精神及毒品控制當時只有12歲的Tokata。據悉，一開始Ezra Miller對Tokata多番鼓勵，並引導對方成長。不過事後被爆出Ezra Miller多次嘗試侵犯Tokata，並對其人生作出控制。Ezra Miller曾沒收Tokata手機及護照，並在對方面前拎槍說自己是「耶穌轉世」，稱Tokata是他的前世母親。更在之後將Tokata改名做自己寵物的名字「Gibson」，強行要對方接受。後來Tokata父母終於發出保護令，要求帶走Tokata。
穿避彈衣帶武器大鬧鄰居家
同時，亦有另一名12歲孩童的媽媽前往麻薩諸塞州的法院對Ezra Miller申請騷擾禁令，指控對方於2月騷擾自己的孩子，並穿上避彈衣和帶着武器到鄰居家突然大發脾氣。據悉，他想出錢去助養一名12歲女孩，希望對方能夠去就讀設計學校。當小童母親反對後，Ezra Miller對其展開辱罵，並指小童有「神性的存在」。有曾到訪過Ezra Miller家中的人表示，其住宅各處都有槍枝散落，導致一名小孩差一點誤食子彈，又指Ezra Miller曾對著嬰兒呼出「違禁品氣體」。去到8月，Ezra Miller再被加控闖民宅盜竊，偷走幾瓶酒。不過一連串事件中，警方都無法拉到Ezra Miller，他就像消失一樣，更是出文嘲諷警方：「You Cannot Touch Me.」。
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