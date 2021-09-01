開心大綜藝｜突然改賽制未開波先懲罰 何依婷嚇到喊 陳嘉桓激凸回歸被玩殘

《開心大綜藝之暑假玩到盡》最新一集女嘉賓有新陣容，包括何依婷、邵珮詩、關嘉敏 、《後生仔》主持杜穎珊，還有陳嘉桓激凸回歸，展現美好身段﹗新血何依婷甚少參與玩水綜藝節目，新一集突然改賽制，未玩遊戲先要懲罰，搞到弱質纖纖的何依婷要接受地獄級大懲罰，嚇到當場爆喊﹗

文：東方新地｜圖：《開心大綜藝之暑假玩到盡》官方圖片