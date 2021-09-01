開心大綜藝｜突然改賽制未開波先懲罰 何依婷嚇到喊 陳嘉桓激凸回歸被玩殘
《開心大綜藝之暑假玩到盡》最新一集女嘉賓有新陣容，包括何依婷、邵珮詩、關嘉敏 、《後生仔》主持杜穎珊，還有陳嘉桓激凸回歸，展現美好身段﹗新血何依婷甚少參與玩水綜藝節目，新一集突然改賽制，未玩遊戲先要懲罰，搞到弱質纖纖的何依婷要接受地獄級大懲罰，嚇到當場爆喊﹗
文：東方新地｜圖：《開心大綜藝之暑假玩到盡》官方圖片
《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本周日（5日）八點半播出第三集！第三集靚女嘉賓陣容依然鼎盛，首先有「鐵腳」林秀怡、再有「回歸」的蔚雨芯、陳嘉桓、朱智賢，以及四大新血：何依婷、邵珮詩、關嘉敏、《#後生仔傾吓偈》主持杜穎珊！男子組方面，除了「鐵腳」楊潮凱及翟威廉會擔任隊長外，還有另一「鐵腳」周志康以及新血大隻仔伍禮騫。 上一集製作組大發慈悲，輸家大懲罰由著羽絨、戴冷帽食麻辣火鍋「降呢」至被趕落水；正當以為製作組已將大懲罰降呢之際，第三集卻來個大反轉，還未正式玩遊戲前已有大懲罰環節。
今集一眾嘉賓的Call Time（隊長除外）原來暗藏玄機，製作組事先預備了五款「天堂」與五款「地獄」級別早餐招呼眾人，首名抵達場地嘉賓可享用豐盛龍蝦火鍋，齋聽名都覺得飽肚；而最後兩名抵達場地者，則要接受終極大懲罰。
結果何依婷及陳嘉桓因為遲到最多故要分別接受「夾衣夾」及「冰水兜頭淋」懲罰，期間並發生小插曲。事緣予人感覺弱質纖纖的依婷，一見到「刑具」衣夾時即露出一款可憐樣，現場工作人員指她一度掩面伏在枱上，正當眾人疑惑之際，才知道何依婷原來驚到喊，由於始料不及，眾人不知如何是好。
最後主持之一的林盛斌（Bob）決定「收回成命」放生何依婷，才令何依婷成功避過一劫。由於阿Bob開了「免死」先例，之後陳嘉桓出場接受懲罰時，現場起哄著陳嘉桓開口求饒，不過陳嘉桓卻心口掛個勇字，著翟威廉「放馬過來」，結果翟威廉果然毫不憐香惜玉整桶冰水照頭淋，畫面震撼，陳嘉桓被玩殘！
因為首兩集表現以「瘋狂、搞笑」見稱的「暑假玩到盡」戰隊，今集繼續大玩特玩，主持人阿Bob亦繼續冇執輸，與眾人開行Turbo水戰之餘，更首度剝衫露腩，並強調自己同樣擁有六嚿腹肌；由於表情及肢體動作充滿喜劇，成功掀起全場高潮。