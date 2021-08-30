開心大綜藝｜開名爆「TVB大喇叭」是誰 何廣沛：嗶哩巴啦嘈喧巴閉！
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖
TVB大喇叭江嘉敏
何廣沛早前出席J2節目《Mean Talk》，被主持問到「最唔想合作藝人」時，忽然大爆有三位小花堪稱「TVB三大喇叭」令人煩厭，幾乎全電視城都知，更表明拒絕與她們合作，不過之後被後製同事用消音兼遮嘴形保密處理，「三大喇叭」身份一直存疑。不過日前播出新一集《開心大綜藝之暑假玩到盡》，何廣沛竟然與其中一位「大喇叭」同場兼同隊，更在節目中不避嫌大聲介紹：「我派出TVB三大喇叭之一，江嘉敏！」眼見江嘉敏即時反應唔切，只好不斷傻笑，表情超尷尬。
「大喇叭」特徵
其實何廣沛曾指出「TVB三大喇叭」特徵，指她們說話時分貝很高：「好大聲、好多嘢講、好嘈！呢三個女仔我都合作過，三個都唔想再合作，因為真係好煩，拍劇已經辛苦啦，仲要嗶哩巴啦，嘈喧巴閉！」跟據以上特徵，同一向是非多多的江嘉敏不謀而合。
江嘉敏被稱「醜一」成箭靶
無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，新一集加入了「七公主」江嘉敏及陳曉華，還有「喪B」朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔）作為新血，與「元老」級成員黃美棋、游嘉欣、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉等人大玩特玩挑戰底線。不過「喪B三子」何廣沛、奶仔與子豪不斷搞「內鬨」，全程對陳曉華及游嘉欣呵護備至，大讚她們樣靚有氣質，相反卻不斷取笑江嘉敏內在美及外在美俱欠奉，除了笑她是「醜一」外，又指她「欠缺綜藝感」，江嘉敏慘成眾矢之的，最終起飛腳教訓「臭口組」代表。
另外陳曉華、游嘉欣及朱智賢在「大合照」環節中更玩得十分忘形，觀眾亦能大飽眼福。
報仇向監製投訴要「緝兇」
其實今集眾人除了「最低消費」要接受「潑水禮」外，更要「大歎」噴火程度十足的芥辣及辣椒汁，兼且玩到成身麵粉兼油漆，個個都幾乎「阿媽都唔認得」！更慘烈的是，雖然幕後同事事先拍心口保證油漆一洗即掉，但眾人玩完遊戲後，竟發現油漆怎樣洗也沖不掉，有些更留在身上長達三日，令一眾水洗唔清的嘉賓「震怒」，當中尤以林秀怡最為「繽紛」兼「紅」運當頭；一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。