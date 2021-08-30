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開心大綜藝｜開名爆「TVB大喇叭」是誰 何廣沛：嗶哩巴啦嘈喧巴閉！

東方新地 - 娛聞

《開心大綜藝之暑假玩到盡》日前播出新一集，何廣沛竟然與其中一位被稱「TVB大喇叭」的小花同場，更在節目上成功公開「大喇叭」真正身份。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖

開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
何廣沛大爆「TVB三大喇叭」身份。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）

TVB大喇叭江嘉敏

何廣沛早前出席J2節目《Mean Talk》，被主持問到「最唔想合作藝人」時，忽然大爆有三位小花堪稱「TVB三大喇叭」令人煩厭，幾乎全電視城都知，更表明拒絕與她們合作，不過之後被後製同事用消音兼遮嘴形保密處理，「三大喇叭」身份一直存疑。不過日前播出新一集《開心大綜藝之暑假玩到盡》，何廣沛竟然與其中一位「大喇叭」同場兼同隊，更在節目中不避嫌大聲介紹：「我派出TVB三大喇叭之一，江嘉敏！」眼見江嘉敏即時反應唔切，只好不斷傻笑，表情超尷尬。

開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
何廣沛曾大爆「TVB三大喇叭」令人煩厭，更表明拒絕與她們合作。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
何廣沛隆重介紹：「TVB三大喇叭之一，江嘉敏」。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
江嘉敏反應唔切，只好不斷傻笑，表情超尷尬。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）

「大喇叭」特徵

其實何廣沛曾指出「TVB三大喇叭」特徵，指她們說話時分貝很高：「好大聲、好多嘢講、好嘈！呢三個女仔我都合作過，三個都唔想再合作，因為真係好煩，拍劇已經辛苦啦，仲要嗶哩巴啦，嘈喧巴閉！」跟據以上特徵，同一向是非多多的江嘉敏不謀而合。

開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
何廣沛曾指出「TVB三大喇叭」特徵，指她們：「好大聲、好多嘢講、好嘈！」（圖片來源：TVB截圖）
開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
同江嘉敏不謀而合。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）

江嘉敏被稱「醜一」成箭靶

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，新一集加入了「七公主」江嘉敏及陳曉華，還有「喪B」朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔）作為新血，與「元老」級成員黃美棋、游嘉欣、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉等人大玩特玩挑戰底線。不過「喪B三子」何廣沛、奶仔與子豪不斷搞「內鬨」，全程對陳曉華及游嘉欣呵護備至，大讚她們樣靚有氣質，相反卻不斷取笑江嘉敏內在美及外在美俱欠奉，除了笑她是「醜一」外，又指她「欠缺綜藝感」，江嘉敏慘成眾矢之的，最終起飛腳教訓「臭口組」代表。

開心大綜藝｜江嘉敏內在美外在美俱欠奉 被笑「醜一」成箭靶
新一集《開心大綜藝之暑假玩到盡》，一眾嘉賓作出好大犧牲！（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
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紅組成員：（左起）翟威廉、林秀怡、黃美棋、楊潮凱、周志康、朱智賢。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜江嘉敏內在美外在美俱欠奉 被笑「醜一」成箭靶
綠組成員：（前排左起）方紹聰、郭子豪、何廣沛；（後排左起）游嘉欣、江嘉敏、陳曉華。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
江嘉敏成眾矢之的，成杯水兜頭淋。（圖片來源：TVB截圖）
江嘉敏成眾矢之的，被阿Bob成杯水兜頭淋。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
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江嘉敏起飛腳教訓「臭口組」代表。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜江嘉敏內在美外在美俱欠奉 被笑「醜一」成箭靶
連環圖。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜江嘉敏內在美外在美俱欠奉 被笑「醜一」成箭靶
都踢得幾高！（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）

另外陳曉華、游嘉欣及朱智賢在「大合照」環節中更玩得十分忘形，觀眾亦能大飽眼福。

開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
陳曉華（圖左）好大方！（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
遊戲開始前，朱智賢仲係青靚白淨。（圖片來源：TVB截圖）
遊戲開始前，朱智賢仲係青靚白淨。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
朱智賢玩得好放。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
淺露事業線。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜何廣沛開名爆「TVB大喇叭」
凌空吹蠟燭。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）

報仇向監製投訴要「緝兇」

其實今集眾人除了「最低消費」要接受「潑水禮」外，更要「大歎」噴火程度十足的芥辣及辣椒汁，兼且玩到成身麵粉兼油漆，個個都幾乎「阿媽都唔認得」！更慘烈的是，雖然幕後同事事先拍心口保證油漆一洗即掉，但眾人玩完遊戲後，竟發現油漆怎樣洗也沖不掉，有些更留在身上長達三日，令一眾水洗唔清的嘉賓「震怒」，當中尤以林秀怡最為「繽紛」兼「紅」運當頭；一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。

（圖片來源：）
其實個個都犧牲程度好大，因為油漆要搞成三日先完全洗得甩。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。（圖片來源：）
一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）
開心大綜藝｜江嘉敏內在美外在美俱欠奉 被笑「醜一」成箭靶
林秀怡全場最繽紛！（圖片來源：TVB開心大綜藝截圖）

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