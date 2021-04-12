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開心大綜藝│吳若希離奇無影 12金牌主持獨欠一人 直播當晚竟然喺社交網…

東方新地 - 娛聞

曾志偉敲鑼打鼓重整無綫綜藝，重頭節目《開心大綜藝》宣傳片中更有12位金牌主持助陣，其中有意重奪「星夢一姐」的吳若希事前張揚話會續約，公司委派重任主持《開心大綜藝》，不過首播當晚主持12缺一，吳若希竟然唔見人，社交網亦冇解釋為何冇影，典解嘅？

撰文：東方新地 圖片：TVB電視截圖、江美儀IG圖片

 

開心大綜藝
吳若希早前曾現身大綜藝記者會，更有份拍攝宣傳片，表示自己是《開心大綜藝》12位主持中其中一個。
開心大綜藝
麥美恩在吳若希的IG新post留言，吳若希就話見到佢在節目中玩遊戲好開心。

開心大綜藝金牌主持大晒冷

無綫全新合家歡綜藝節目《開心大綜藝》首播，之前的宣傳片講到主持好猛料，有12位之多，包括Bob、方力申、森美、阮兆祥、陸永、C君、六號、伍詠薇、江美儀、馮盈盈、麥美恩以及吳若希，不過首播當日由下午拜神到直播出街，都未見吳若希蹤影，到了直播翌日她對冇份主持節目依然隻字不提，卻在IG留言畀麥美恩，表示在節目中看見她玩遊戲，自己都好想玩埋一份。

開心大綜藝
《開心大綜藝》首集現場直播完畢，曾志偉現身與台前幕後不停影大合照，不過完全唔見吳若希蹤影。
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主持陣容大堆頭，一早已經宣傳有12位金牌主持，首播就少了吳若希，只有11位主持現身。

吳若希曾自爆九成九續約

早前即將約滿的吳若希對外表明樂於繼續當無綫「親生女」，據知無綫已派高層樂易玲、何麗全約見她傾談合約，經常被傳與菊梓喬（Hana）惡鬥的吳若希，過去幾年為生仔放慢演藝工作，約滿之際碰巧公司人事變動，上月產後復工的她即擺出一副戰鬥格，並已落實續約，只差未正式動筆，全世界都知她獲委派重任，擔任直播節目《開心大綜藝》的主持工作，到最後節目離奇唔見影，竟然冇人提及，無綫與吳若希本人亦未有解釋原因，而直播當晚吳若希亦在社交網⋯⋯笠聲唔出。

開心大綜藝
《開心大綜藝》在直播當日下午進行拜神儀式，只有11位主持現身，原本在主持名單上的吳若希冇出現都冇人發現。
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新節目離奇冇影的吳若希，在IG出po表示新歌MV《錯得一天》出了街自己也不知，又話同無綫續硬約關係好好嘅？

開心大綜藝節目被彈老土

《開心大綜藝》是曾志偉回歸後首個重點策劃的綜藝節目，節目中有大型歌舞、短劇及遊戲環節，似足當年《歡樂今宵》，不少網民都批評節目內容老土，就連神秘嘉賓係盧冠廷都冇乜人提及，可知吸引力真係好削。首席創意官王祖藍變身「無綫特別堆田區行政長官」藍太，抽盡疫情記者會水。不過網民好似唔多受落，覺得只是做回十年前的「福祿壽」及王祖藍又係扮女人等等。

開心大綜藝
無綫首席創意官王祖藍在《開心大綜藝》粉墨登場，惡搞特首以「藍太」姿態登場，他受訪時表示在副總經理曾志偉號召下，總要有些突破，不過觀眾就覺得冇乜驚喜。
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首播完場，曾志偉現身致謝，直豎拇指好興奮。

曾志偉緊張監場

曾志偉臨危受命要搞好無綫綜藝，《開心大綜藝》首播當然份外緊張，緊張監場的他完騷後即上台鼓勵台前幕後，不停影大合照又接受訪問，似乎非常滿意節目。

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無綫同ViuTV打緊仗，眾人完騷後都好亢奮，曾志偉與王祖藍都不停激勵大家的士氣。
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曾志偉落台後大讚鄧佩儀當晚的演出。
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面對曾志偉的讚賞，劉佩玥一副含羞答答樣。

開心大綜藝全台抗疫意識低

為了新節目造勢，無綫安排大量現場觀眾入場，當晚反應非常熱烈，完場後曾志偉更帶頭親親觀眾，近距離送客，對於熱情觀眾要求握手，曾志偉與幾位主持都來者不拒，社交距離等於零。而朱晨麗、劉佩玥與鄧佩儀在完場時更連透明口罩都冇戴，仲圍住樂易玲狂噴口水。之後曾志偉吹雞叫所有人一齊去無綫飯堂食宵夜，冇皇管之下就更加肆無忌憚。

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朱晨麗與劉佩玥一直唔見有戴透明口罩。
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朱晨麗、劉佩玥及鄧佩儀在完全沒有戴口罩之下，與樂易玲傾得好開心。
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曾志偉帶頭行去觀眾席親自向現場觀眾揮手致謝及送客。
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不少觀眾伸手要求與曾志偉合照，曾志偉照握可也。
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其他主持包括阮兆祥及泰臣亦有樣學樣，跟住曾志偉落台送客兼握手。
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覺得新節目大成功的曾志偉，在現場不停廣邀台前幕後去飯堂宵夜慶功。

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