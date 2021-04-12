開心大綜藝│吳若希離奇無影 12金牌主持獨欠一人 直播當晚竟然喺社交網…

曾志偉敲鑼打鼓重整無綫綜藝，重頭節目《開心大綜藝》宣傳片中更有12位金牌主持助陣，其中有意重奪「星夢一姐」的吳若希事前張揚話會續約，公司委派重任主持《開心大綜藝》，不過首播當晚主持12缺一，吳若希竟然唔見人，社交網亦冇解釋為何冇影，典解嘅？

撰文：東方新地 圖片：TVB電視截圖、江美儀IG圖片