開心大綜藝│吳若希離奇無影 12金牌主持獨欠一人 直播當晚竟然喺社交網…
撰文：東方新地 圖片：TVB電視截圖、江美儀IG圖片
開心大綜藝金牌主持大晒冷
無綫全新合家歡綜藝節目《開心大綜藝》首播，之前的宣傳片講到主持好猛料，有12位之多，包括Bob、方力申、森美、阮兆祥、陸永、C君、六號、伍詠薇、江美儀、馮盈盈、麥美恩以及吳若希，不過首播當日由下午拜神到直播出街，都未見吳若希蹤影，到了直播翌日她對冇份主持節目依然隻字不提，卻在IG留言畀麥美恩，表示在節目中看見她玩遊戲，自己都好想玩埋一份。
吳若希曾自爆九成九續約
早前即將約滿的吳若希對外表明樂於繼續當無綫「親生女」，據知無綫已派高層樂易玲、何麗全約見她傾談合約，經常被傳與菊梓喬（Hana）惡鬥的吳若希，過去幾年為生仔放慢演藝工作，約滿之際碰巧公司人事變動，上月產後復工的她即擺出一副戰鬥格，並已落實續約，只差未正式動筆，全世界都知她獲委派重任，擔任直播節目《開心大綜藝》的主持工作，到最後節目離奇唔見影，竟然冇人提及，無綫與吳若希本人亦未有解釋原因，而直播當晚吳若希亦在社交網⋯⋯笠聲唔出。
開心大綜藝節目被彈老土
《開心大綜藝》是曾志偉回歸後首個重點策劃的綜藝節目，節目中有大型歌舞、短劇及遊戲環節，似足當年《歡樂今宵》，不少網民都批評節目內容老土，就連神秘嘉賓係盧冠廷都冇乜人提及，可知吸引力真係好削。首席創意官王祖藍變身「無綫特別堆田區行政長官」藍太，抽盡疫情記者會水。不過網民好似唔多受落，覺得只是做回十年前的「福祿壽」及王祖藍又係扮女人等等。
曾志偉緊張監場
曾志偉臨危受命要搞好無綫綜藝，《開心大綜藝》首播當然份外緊張，緊張監場的他完騷後即上台鼓勵台前幕後，不停影大合照又接受訪問，似乎非常滿意節目。
開心大綜藝全台抗疫意識低
為了新節目造勢，無綫安排大量現場觀眾入場，當晚反應非常熱烈，完場後曾志偉更帶頭親親觀眾，近距離送客，對於熱情觀眾要求握手，曾志偉與幾位主持都來者不拒，社交距離等於零。而朱晨麗、劉佩玥與鄧佩儀在完場時更連透明口罩都冇戴，仲圍住樂易玲狂噴口水。之後曾志偉吹雞叫所有人一齊去無綫飯堂食宵夜，冇皇管之下就更加肆無忌憚。