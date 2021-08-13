開心大綜藝｜水著重女對撼ViuTV《海陸勁技場》 小花慘遭郭子豪撞下體痛到起唔身
文：東方新地｜圖：《開心大綜藝之暑假玩到盡》截圖
首集嘉賓黃美棋、陳嘉桓、蔚雨芯、游嘉欣、林秀怡、羅毓儀、黃婧靈（前名：黃凱儀）、郭子豪、楊潮凱、翟威廉以及周志康玩得相當投入！單是出場大特寫，眾人已「戲」味十足，全線型男索女上身，有性感、有甜美、有霸氣，極度吸睛。
玩到極興奮的一眾嘉賓，最後連主持人也不放過，林盛斌及區永權多次受襲，不時被嘉賓潑水之餘，阿Bob更遭人用水桶笠頭，十分搞笑。
波波被153點名力捧 突然改名玩保守 泳裝輸陳嘉桓 蔚雨芯
無綫新咪神波波黃凱儀有指被曾志偉點名後，火速彈起，由《後生仔傾吓偈》主持仔變成力捧小花，更處女下海拍古裝劇《痞子殿下》，平時睇慣波波個時裝樣，今次著古裝另有一番「峰」味，而波波亦會參加一共四集的無綫新綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，更以全新名字現身，原來波波已暗暗改名。
波波火速上位
23歲波波黃凱儀(原名)主持《後生仔傾吓偈》憑36E身材上晒位，早前有傳曾志偉上場會腰斬節目，更親自踩場視察考驗各主持的忠誠度，而在眾多《後生仔》主持當中，波波不但坐正曾志偉隔離，更有幸被點名，未幾波波即簽約無綫正式成為旗下藝人，被志偉點名後火速升呢﹗無綫將於8月15日起播出一連四集新節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，每集請來至少10名藝人擔任嘉賓，接受主持人林盛斌及區永權設下的各項古惑水上挑戰。
陳嘉桓大解放硬撼魔鬼胸
首集嘉賓有黃美棋、陳嘉桓、魔鬼胸蔚雨芯、游嘉欣、林秀怡、羅毓儀、波波、郭子豪、楊潮凱、翟威廉以及周志康。波波今勻未戰先敗，繼續在bikini外笠上衣，而其原名黃凱儀亦經由官方公布已改名為「黃婧靈」，未知是否簽約做無綫親生女後，獲高層賜名。觀乎眾人的水著Look，女子組以陳嘉桓、蔚雨芯及林秀怡身材最有睇頭，美棋亦唔輸蝕，其泳衣的綁繩設計相當有心思。至於男子組的水著造型亦競爭激烈，楊潮凱與郭子豪的超級麒麟臂均十分吸睛。據知一眾藝人會分成兩組進行男女水上混戰，四名男藝人將分成兩組並擔任隊長，女藝人則透過玩遊戲決定能否加入心水隊伍，最終子豪及志康隊成功吸引更多女組員埋身，熱身賽先贏1 Round！
古裝造型包到冚
波波早前獲邀行內衣騷大晒E Cup已經好震撼，最近佢仲處女下海拍古裝劇！波波在社交網晒出古裝造型照，透露自己有份拍攝劇集《痞子殿下》，仲留言表示興奮又期待。身穿古裝的波波果然唔係浪得虛名，有名你叫「波波」，就算著古裝包到冚，都一樣胸前偉大。班網民亦歎為觀止，當中有人留言：「嘩！應該要拍番部《2022潘金蓮》！」、「世界之『大』，無奇不有！」、「着古裝都搞到咁，真‧咪神！」、「現代潘金蓮！」
波波內衣騷最搶fo
波波早前出席內衣騷，同場還有網紅樂宜、「口罩小姐」李文潔及陳紫芊，波波站在三女當中身形嬌小，不過上圍卻是最凸出，波波表示這是她首次行內衣騷，平時在社交網分享的日常照都比較健康，這次行內衣騷算是個人最大突破﹗
波波當日由兩名無綫經理人陪同下到場，波波表示4月剛與無綫簽約，正式成為無綫親生女，問到內衣騷是否酬勞可觀？波波表示不知情，全交由公司安排，只知要keep好身材出席活動。
波波除了主持《後生仔》外，近日亦有份參與曾志偉改革下的重頭節目《大綜藝》，同時波波更踩入劇組，拍攝新劇《青春不要臉》，簽約後機會不斷，上位有望﹗網民亦留意到波波突然工作量增多，並留言「見完153就有得簽約」、「見完志偉就即刻賣身簽做親生女」、「志偉真係波波伯樂」。
曾志偉踩入《後生仔》
余詠珊失勢《後生仔》主持頓失靠山，有傳曾志偉清算余黨行動陸續有來，《後生仔》主持生死未卜，個個騰騰震﹗早前曾志偉突擊踩入《後生仔》實地考察，親身感受班主持人的忠誠度，陸浩明和馮盈盈唔放過任何擦鞋機會，喺一班後輩前作最佳求生教學﹗不過志偉對有線出身的余黨陸浩明明顯較冷淡，對一班後生仔主持，只記得波波黃凱儀個名，得寵指數爆分﹗
波波獲志偉點名全場起哄
陸浩明、馮盈盈、林穎彤自我介紹後，馮盈盈指住黃凱儀話：「佢係波波呀﹗」志偉隨即笑晒口，陸浩明又叫後生仔主持快啲向獎門人自我介紹，芷茵介紹完自己後，志偉不耐煩話：「唔使啦﹗我點都唔會記得你哋個名﹗」然後搞笑地自我介紹：「大家好﹗ 我係志偉，我第一次嚟咁受歡迎嘅波波節目。」之後被後生仔主持點解會入TVB做高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」波波紅都面晒，能得到獎門人點名，明顯最得對方歡心，得寵指數勁高，有前途！