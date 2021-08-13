開心大綜藝｜水著重女對撼ViuTV《海陸勁技場》 小花慘遭郭子豪撞下體痛到起唔身

暑假玩到盡，ViuTV播出《海陸競技場》派出女藝人濕身玩遊戲吸收視，無綫周日播出的《開心大綜藝之暑假玩到盡》對撼，首集派出一班女藝人包括新咪神波波、蔚雨芯、陳嘉桓等，同班男藝人大玩埋身肉博遊戲，肢體碰撞唔少得，為爭勝投入度爆燈，有小花更慘遭郭子豪撞跌兼撞下體，睇見到覺痛﹗

文：東方新地｜圖：《開心大綜藝之暑假玩到盡》截圖