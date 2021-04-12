開心大綜藝│曾志偉完騷帶頭自high 親自送客犯禁握手 拉大隊食宵夜慶功

曾志偉敲鑼打鼓重整無綫綜藝，重頭節目《開心大綜藝》首播，口講話係革新，都係走唔出個框框，節目形式似《歡樂今宵》加遊戲節目，被指繼續炒冷飯冇新意，網民似乎唔多buy，不過掌舵人曾志偉就自我感覺非常良好，完騷後大讚台前幕後good show，親自送現場觀眾走仲握晒手，之後仲吹雞食宵夜慶功，說好的社交距離呢？

撰文：東方新地 圖片：TVB電視截圖、江美儀IG圖片