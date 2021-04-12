開心大綜藝│曾志偉完騷帶頭自high 親自送客犯禁握手 拉大隊食宵夜慶功
曾志偉敲鑼打鼓重整無綫綜藝，重頭節目《開心大綜藝》首播，口講話係革新，都係走唔出個框框，節目形式似《歡樂今宵》加遊戲節目，被指繼續炒冷飯冇新意，網民似乎唔多buy，不過掌舵人曾志偉就自我感覺非常良好，完騷後大讚台前幕後good show，親自送現場觀眾走仲握晒手，之後仲吹雞食宵夜慶功，說好的社交距離呢？
撰文：東方新地 圖片：TVB電視截圖、江美儀IG圖片
開心大綜藝首播彈多讚少
無綫全新合家歡綜藝節目《開心大綜藝》首播，節目是曾志偉回歸後首個重點策劃的綜藝節目，節目中有大型歌舞、短劇及遊戲環節，似足當年《歡樂今宵》，不少網民都批評節目內容老土，就連神秘嘉賓係盧冠廷都冇乜人提及，可知吸引力真係好削。首席創意官王祖藍變身「無綫特別堆田區行政長官」藍太，抽盡疫情記者會水。不過網民好似唔多受落，覺得只是做回十年前的「福祿壽」及王祖藍又係扮女人等等。
曾志偉緊張監場
曾志偉臨危受命要搞好無綫綜藝，《開心大綜藝》首播當然份外緊張，緊張監場的他完騷後即上台鼓勵台前幕後，不停影大合照又接受訪問，似乎非常滿意節目。
開心大綜藝全台抗疫意識低
為了新節目造勢，無綫安排大量現場觀眾入場，當晚反應非常熱烈，完場後曾志偉更帶頭親親觀眾，近距離送客，對於熱情觀眾要求握手，曾志偉與幾位主持都來者不拒，社交距離等於零。而朱晨麗、劉佩玥與鄧佩儀在完場時更連透明口罩都冇戴，仲圍住樂易玲狂噴口水。之後曾志偉吹雞叫所有人一齊去無綫飯堂食宵夜，冇皇管之下就更加肆無忌憚。