開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
繼早前玩轉水上活動後，在最新一集的無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》中，一眾主持為配合學生們開學，決定齊齊以「校服」Look登場，殺入校園大玩特玩，一眾女主持換上校服Look後，更齊齊大show長腿，當中以兩位「新血」女主持彭慧中、鄧伊婷的校服Look最吸睛！
文：東方新地｜圖：TVB圖片
《開心大綜藝》轉玩校服Look
無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本周日（19日）播映第四集，今集女子組陣容包括有「回歸」的林秀怡、陳嘉桓、黃美棋、朱智賢、黃婧靈（波波）、羅毓儀、邵珮詩、蔚雨芯，「新血」彭慧中、鄧伊婷，男子組則有「鐵腳」翟威廉、楊潮凱，並由何廣沛及周志康擔任隊長。
眾藝人與莘莘學子一樣，「放暑假」期間玩得非常開心盡興，不過踏入九月、為配合學生們開學，眾人亦殺入校園大玩特玩，故今集齊齊以「校服」Look登場。雖然在學校拍攝，但他們沒有「正經」起來，眾人穿上校服時，用不同姿態搶鏡，例如黃美棋叉腰的姿態，有「減齡」作用。
朱智賢、陳嘉桓、蔚雨芯、羅毓儀、林秀怡、波波等更大施「髮」術，分別以「大蝴蝶」頭飾及「孖辮」Look登場，少女味濃。眾女藝人又齊齊show美腿，當中以身高1米76、模特兒出身的陳嘉桓最搶Fo，超長美腿令人眼前一亮，令沉悶的校園生活頓時變得醒神。
男子組也不甘示弱，白色恤衫加灰色短褲的校服Look，加上拎住籃球「係威係勢」，Man得嚟又帶點Young。面對男、女子組各出奇謀搶鏡，主持之一的林盛斌（Bob）在大合照時，即扯開長褲露出小腿「還擊」，十分抵死。