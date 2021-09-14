開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛

繼早前玩轉水上活動後，在最新一集的無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》中，一眾主持為配合學生們開學，決定齊齊以「校服」Look登場，殺入校園大玩特玩，一眾女主持換上校服Look後，更齊齊大show長腿，當中以兩位「新血」女主持彭慧中、鄧伊婷的校服Look最吸睛！

文：東方新地｜圖：TVB圖片