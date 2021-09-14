AA

開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛

東方新地 - 娛聞

繼早前玩轉水上活動後，在最新一集的無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》中，一眾主持為配合學生們開學，決定齊齊以「校服」Look登場，殺入校園大玩特玩，一眾女主持換上校服Look後，更齊齊大show長腿，當中以兩位「新血」女主持彭慧中、鄧伊婷的校服Look最吸睛！

文：東方新地｜圖：TVB圖片

《開心大綜藝》轉玩校服Look

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本周日（19日）播映第四集，今集女子組陣容包括有「回歸」的林秀怡、陳嘉桓、黃美棋、朱智賢、黃婧靈（波波）、羅毓儀、邵珮詩、蔚雨芯，「新血」彭慧中、鄧伊婷，男子組則有「鐵腳」翟威廉、楊潮凱，並由何廣沛及周志康擔任隊長。

除了Bob外，一眾主持都換上了青春洋溢的校服Look。（圖片來源：TVB）
除了Bob外，一眾主持都換上了青春洋溢的校服Look。（圖片來源：TVB）

眾藝人與莘莘學子一樣，「放暑假」期間玩得非常開心盡興，不過踏入九月、為配合學生們開學，眾人亦殺入校園大玩特玩，故今集齊齊以「校服」Look登場。雖然在學校拍攝，但他們沒有「正經」起來，眾人穿上校服時，用不同姿態搶鏡，例如黃美棋叉腰的姿態，有「減齡」作用。

開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
32歲黃美棋和25歲羅毓儀本身都屬於童顏一族，擺出叉腰甫士時，更有「減齡」作用。（圖片來源：TVB）
開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
羅毓儀。（圖片來源：TVB）
開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
30歲林秀怡以「孖辮」Look登場，重拾少女味。（圖片來源：TVB）

朱智賢、陳嘉桓、蔚雨芯、羅毓儀、林秀怡、波波等更大施「髮」術，分別以「大蝴蝶」頭飾及「孖辮」Look登場，少女味濃。眾女藝人又齊齊show美腿，當中以身高1米76、模特兒出身的陳嘉桓最搶Fo，超長美腿令人眼前一亮，令沉悶的校園生活頓時變得醒神。

開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
模特兒出身的28歲陳嘉桓長腿令人眼前一亮。（圖片來源：TVB）
開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
35歲朱智賢在眾女中年紀最大，不過她在影相時專登搵位坐晒長腿，相當識做。（圖片來源：TVB）
開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
23歲波波在眾女中最年輕，不過她的好身材被校服掩蓋。（圖片來源：TVB）
開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
31歲邵珮詩亦有一對長腿。（圖片來源：TVB）
開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
28歲蔚雨芯以多個小髮飾「減齡」扮學生妹。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：）
新加入的32歲彭慧中以清爽的馬尾Look搶Fo。（圖片來源：TVB）
開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
31歲鄧伊婷的校服Look感覺較成熟。（圖片來源：TVB）

男子組也不甘示弱，白色恤衫加灰色短褲的校服Look，加上拎住籃球「係威係勢」，Man得嚟又帶點Young。面對男、女子組各出奇謀搶鏡，主持之一的林盛斌（Bob）在大合照時，即扯開長褲露出小腿「還擊」，十分抵死。

開心大綜藝｜「超齡」主持齊玩青春校服Look 「新血」彭慧中 鄧伊婷 最吸睛
Bob與男子組合照時，露「肉」搶鏡。（圖片來源：TVB）
女子組中屬長腿一族的（前排左起）朱智賢、陳嘉桓、鄧伊婷、邵珮詩一齊大騷美腿。（圖片來源：TVB）
女子組中屬長腿一族的（前排左起）朱智賢、陳嘉桓、鄧伊婷、邵珮詩一齊大騷美腿。（圖片來源：TVB）
後排左起則有：林秀怡、蔚雨芯、黃美棋、彭慧中、波波、羅毓儀。（圖片來源：TVB）
後排左起則有：林秀怡、蔚雨芯、黃美棋、彭慧中、波波、羅毓儀。（圖片來源：TVB）

讀者留言

熱門文章

 