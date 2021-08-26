開心大綜藝｜江嘉敏內在美外在美俱欠奉 被笑「醜一」成箭靶

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，最新一集找來了「七公主」江嘉敏做嘉賓，不過一向是非多多的江嘉敏在節目中成為眾矢之的，除了被指內在美及外在美俱欠奉外，更慘被隊友取笑是「醜一」。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖