開心大綜藝｜江嘉敏內在美外在美俱欠奉 被笑「醜一」成箭靶
無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，最新一集找來了「七公主」江嘉敏做嘉賓，不過一向是非多多的江嘉敏在節目中成為眾矢之的，除了被指內在美及外在美俱欠奉外，更慘被隊友取笑是「醜一」。
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖
江嘉敏被稱「醜一」成箭靶
無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，將於本周日（29日）八點半播出第二集。今集加入了「七公主」江嘉敏及陳曉華，還有「喪B」朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔）作為新血，與「元老」級成員黃美棋、游嘉欣、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉等人大玩特玩挑戰底線。不過「喪B三子」何廣沛、奶仔與子豪不斷搞「內鬨」，全程對陳曉華及游嘉欣呵護備至，大讚她們樣靚有氣質，相反卻不斷取笑江嘉敏內在美及外在美俱欠奉，除了笑她是「醜一」外，又指她「欠缺綜藝感」，江嘉敏慘成眾矢之的，最終起飛腳教訓「臭口組」代表。
報仇向監製投訴要「緝兇」
其實今集眾人除了「最低消費」要接受「潑水禮」外，更要「大歎」噴火程度十足的芥辣及辣椒汁，兼且玩到成身麵粉兼油漆，個個都幾乎「阿媽都唔認得」！更慘烈的是，雖然幕後同事事先拍心口保證油漆一洗即掉，但眾人玩完遊戲後，竟發現油漆怎樣洗也沖不掉，有些更留在身上長達三日，令一眾水洗唔清的嘉賓「震怒」，當中尤以林秀怡最為「繽紛」兼「紅」運當頭；一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。