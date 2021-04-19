開心大綜藝│節目被批老土一成不變 王祖藍「宣布」永久離開《開心大綜藝》
《開心大綜藝》首集被網民批評沉悶兼老土，到第2集（18號）王祖藍索性「勇敢」面對網民負評，舉行一個名為「公關災難頒獎典禮」環節，慘被安排奪得「最災難藝人獎」，之後祖藍更惡搞一篇道歉聲明：「我喺呢度決定，永久離開《開心大綜藝》呢個舞台！」
文：東方新地 ｜圖：TVB電視截圖、王祖藍微博、江美儀IG
祖藍「宣布」永久離開《開心大綜藝》
《開心大綜藝》開播以來被網民批評節目沉悶兼老土，到今集（18號）王祖藍又有新搞作，索性「勇敢」面對網民批評，將網上的負評自抽，舉行一個名為「公關災難頒獎典禮」環節。而「最災難藝人獎」就由被稱為「毫無創意創意官」的王祖藍奪得！他亦透過短片發表講話，搞笑說：「上星期製造咗一個好大嘅關公災難，所以我要自我隔離，要深切反省，我哋嘅副總經理（曾志偉）亦責無旁貸。」之後王祖藍還惡搞了一段道歉聲明：「我決定永久離開《開心大綜藝》呢個舞台，衷心多謝台前幕後，兄弟姊妹們，希望你哋愈做愈好，我希望你哋永遠懷念我。」當然王祖藍並非離開《開心大綜藝》，只係營造節目效果！
C君玩盡《尋人記》
4月初無綫播出節目《尋人記》大受歡迎，節目由方東昇帶領黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持，方東昇繼續大講金句，搞Gag之餘，更在茫茫人海中尋找八、九十年代的新聞故事主角，對比他們的今昔生活！《尋人記》上周五告一段落，節目大受歡迎，《大綜藝》唔執輸，找來周一(19日)接棒的節目《大整蠱》主持之一農夫C君向《尋人記》方東昇致敬，化身「方東降」尋人。