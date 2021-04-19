開心大綜藝│節目被批老土一成不變 王祖藍「宣布」永久離開《開心大綜藝》

《開心大綜藝》首集被網民批評沉悶兼老土，到第2集（18號）王祖藍索性「勇敢」面對網民負評，舉行一個名為「公關災難頒獎典禮」環節，慘被安排奪得「最災難藝人獎」，之後祖藍更惡搞一篇道歉聲明：「我喺呢度決定，永久離開《開心大綜藝》呢個舞台！」

文：東方新地 ｜圖：TVB電視截圖、王祖藍微博、江美儀IG