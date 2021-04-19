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開心大綜藝│節目被批老土一成不變 王祖藍「宣布」永久離開《開心大綜藝》

東方新地 - 娛聞

《開心大綜藝》首集被網民批評沉悶兼老土，到第2集（18號）王祖藍索性「勇敢」面對網民負評，舉行一個名為「公關災難頒獎典禮」環節，慘被安排奪得「最災難藝人獎」，之後祖藍更惡搞一篇道歉聲明：「我喺呢度決定，永久離開《開心大綜藝》呢個舞台！」

文：東方新地 ｜圖：TVB電視截圖、王祖藍微博、江美儀IG

開心大綜藝
《開心大綜藝》首集被批沉悶兼老土，王祖藍索性自抽，「宣布」永久離開《開心大綜藝》，營造節目效果！

祖藍「宣布」永久離開《開心大綜藝》

《開心大綜藝》開播以來被網民批評節目沉悶兼老土，到今集（18號）王祖藍又有新搞作，索性「勇敢」面對網民批評，將網上的負評自抽，舉行一個名為「公關災難頒獎典禮」環節。而「最災難藝人獎」就由被稱為「毫無創意創意官」的王祖藍奪得！他亦透過短片發表講話，搞笑說：「上星期製造咗一個好大嘅關公災難，所以我要自我隔離，要深切反省，我哋嘅副總經理（曾志偉）亦責無旁貸。」之後王祖藍還惡搞了一段道歉聲明：「我決定永久離開《開心大綜藝》呢個舞台，衷心多謝台前幕後，兄弟姊妹們，希望你哋愈做愈好，我希望你哋永遠懷念我。」當然王祖藍並非離開《開心大綜藝》，只係營造節目效果！

開心大綜藝
祖藍上月回巢TVB做「首席創意官」後，《開心大綜藝》算係佢嘅考牌作。
開心大綜藝
《開心大綜藝》截圖。
開心大綜藝
《開心大綜藝》截圖。
開心大綜藝
《開心大綜藝》截圖。
開心大綜藝
祖藍連曾志偉都玩埋。

C君玩盡《尋人記》

4月初無綫播出節目《尋人記》大受歡迎，節目由方東昇帶領黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持，方東昇繼續大講金句，搞Gag之餘，更在茫茫人海中尋找八、九十年代的新聞故事主角，對比他們的今昔生活！《尋人記》上周五告一段落，節目大受歡迎，《大綜藝》唔執輸，找來周一(19日)接棒的節目《大整蠱》主持之一農夫C君向《尋人記》方東昇致敬，化身「方東降」尋人。

C君穿上方東昇招牌出鏡服之一TVB新聞部採訪風衣，以「方東降」身份出場。
C君穿上方東昇招牌出鏡服之一TVB新聞部採訪風衣，以「方東降」身份出場。
而新任無綫副總經理曾志偉點名稱讚的《後生仔偈吓傾》主持之一「波波」黃凱儀有份踩入《大綜藝》。
而新任無綫副總經理曾志偉點名稱讚的《後生仔偈吓傾》主持之一「波波」黃凱儀有份踩入《大綜藝》。

金句一：

風唔會吹人，歲月先會催人

開心大綜藝│吳若希離奇被飛冇得做主持 蒲頭硬撐：依家做啲瑣碎嘢！

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玩尋人，尋覓一周前在無綫節目上得到5,000蚊獎金的得獎人，十分玩嘢！

「方東降」抄方東昇招牌眼鏡look，棕綠色t恤開始尋人。
「方東降」抄方東昇招牌眼鏡look，棕綠色t恤開始尋人。
不停問小朋友有冇見過目標人物，波波在旁笑到離晒罩。
不停問小朋友有冇見過目標人物，波波在旁笑到離晒罩。

金句二：

佢哋都係去咗同一個「島」，就係搵佢唔到！

開心大綜藝│吳若希離奇被飛冇得做主持 蒲頭硬撐：依家做啲瑣碎嘢！

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金句三：

單眼佬睇世界，一眼睇晒

嘲笑目標人物屋企一眼睇晒！
嘲笑目標人物屋企一眼睇晒！

金句四：

世界最大的空間是進步空間，最細的空間係屋企空間。

開心大綜藝│吳若希離奇被飛冇得做主持 蒲頭硬撐：依家做啲瑣碎嘢！ 開心大綜藝│吳若希離奇被飛冇得做主持 蒲頭硬撐：依家做啲瑣碎嘢！

金句五：

呢杯係Tina斟俾我嘅水，呢杯係「Tina水」

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金句六：

Tina洗錢好似我哋洗腸一樣，洗得乾乾淨淨！

開心大綜藝│吳若希離奇被飛冇得做主持 蒲頭硬撐：依家做啲瑣碎嘢！ 開心大綜藝│吳若希離奇被飛冇得做主持 蒲頭硬撐：依家做啲瑣碎嘢！

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以金句為《沉人記》作結。

「方東降」順道為下周日(19日)新節目《大整蠱》宣傳。
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